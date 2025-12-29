Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.13 комментариев
Экс-глава комитета ГРАУ получил пять лет за взятку
Московский гарнизонный военный суд назначил бывшему председателю научно-технического комитета ГРАУ Минобороны Андрею Жежуку пять лет строгого режима за получение взятки.
Московский гарнизонный военный суд вынес приговор экс-председателю научно-технического комитета ГРАУ Минобороны полковнику Андрею Жежуку и его заместителю Сергею Захарову, передает ТАСС. Оба признаны виновными по части шестой статьи 290 УК РФ – получение взятки. Суд назначил Жежуку пять лет колонии строгого режима, Захарову – четыре с половиной года.
«Признать Андрея Жежука и Сергея Захарова виновными по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначить наказание: в отношении Жежука – 5 лет колонии строгого режима, в отношении Захарова – 4,5 года колонии строгого режима», – сообщил судья в ходе оглашения решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, государственное обвинение попросило Московский гарнизонный военный суд заочно арестовать и объявить в розыск отставного полковника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова по делу о взяточничестве.