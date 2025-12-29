Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.13 комментариев
Файзуллин пообещал усовершенствовать механизм компенсации за утраченное жильё
Власти намерены модернизировать процедуру поддержки и выплат для семей, потерявших жилье в приграничных территориях России, включая Белгородскую, Брянскую и Курскую области.
Механизм компенсации за утраченное жилье в приграничных регионах России будет доработан, передает РИА «Недвижимость».
Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин подчеркнул, что в настоящее время ведется совместная работа с Минфином, Минэкономразвития и Генпрокуратурой, и пообещал внесение улучшений. «Совершенствования будут, это я ответственно заявляю», – заявил министр в интервью телеканалу «Россия 24».
По его данным, поддержка уже оказана более 5 тысячам семей в Белгородской области, почти 6 тысячам семей компенсируется арендная плата, а ремонт проводится в 4,5 тыс. домов.
Файзуллин отметил, что аналогичные меры поддержки действуют также для жителей Брянской и Курской областей. В Курской области, по словам министра, задач больше, однако все выплаты и арендные компенсации организованы.
Министр уточнил, что федеральное правительство оперативно реагирует на обращения региональных властей по вопросам поддержки пострадавших семей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жителям приграничных районов Курской области начали перечислять средства по новым жилищным сертификатам, на которые выделено свыше 13 млрд рублей из федерального бюджета.
Министр строительства Ирек Файзуллин и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн посетили объекты программы восстановления в Большесолдатском районе региона.
Глава региона Александр Хинштейн признал, что сроки ремонта поврежденного жилья снова сдвигаются, и людям приходится ждать возвращения в свои квартиры.