Файзуллин и Хинштейн осмотрели восстанавливаемые объекты в Курской области
В рамках рабочей поездки министр строительства Ирек Файзуллин и врио Курской области Александр Хинштейн посетили объекты программы восстановления в Большесолдатском районе Курской области.
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин с рабочим визитом посетил Курскую область, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В ходе встречи с врио губернатора Александром Хинштейном был обсужден ход восстановления приграничных территорий и развитие строительной отрасли региона.
Файзуллин и Хинштейн осмотрели в селе Большое Солдатское объекты, пострадавшие в результате атак ВСУ, включенные в первый этап программы восстановления. Среди них – Дом народного творчества, здание районной администрации, школа, детский сад и центральная районная больница. В этих зданиях повреждены крыши, окна и перекрытия, часть помещений выгорела, некоторые конструкции разрушены.
Александр Хинштейн отметил: «Все, что подлежит восстановлению, обязательно сделаем еще лучше, чем было! В селе остались люди: радует, что увидел их улыбки. Они верят и очень ждут, когда сюда зайдут строители. Это будет знаком, что мирная жизнь возвращается».
Хинштейн подчеркнул, что восстановление приграничья – задача, поставленная президентом страны.
«Восстановление приграничья – наша ключевая задача на ближайшее время», – отметил Хинштейн в своем Telegram-канале.
В Минстрое отметили, что по линии ведомства выделяются средства на восстановление и капремонт пострадавшего жилья, а также компенсации гражданам за утраченное жилье.
На расширенном заседании с участием представителей Минстроя обсуждались планы по восстановлению жилья и инфраструктуры, а также реализация ключевых проектов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Файзуллин сообщил, что на восстановление жилого фонда, капремонт и выплаты гражданам, утратившим жилье, в 2023–2025 годах выделено 74,5 млрд рублей. Эти средства направлены на обеспечение жильем более 12 тыс. семей и проведение капитального ремонта для 752 семей.