    Зеленский готовил удар против Путина и Трампа
    Трамп назвал «очень неподходящим» момент для атаки БПЛА на резиденцию Путина
    Экс-глава МИД Польши признал поражение Украины и Европы
    Минобороны сообщило о постановочной съемке флага Украины в Купянске
    Минобороны сообщило детали атаки Киева на резиденцию Путина
    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина
    Путин сообщил о прорыве обороны ВСУ в направлении Запорожья
    Герасимов заявил о наступлении в направлении Славянска широким фронтом
    Российские подразделения вышли на рубеж в 15 км от городских окраин Запорожья
    Александр Щипков Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    15 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена

    Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Прямка и протыпрямка против здравого смысла

    Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.

    21 комментарий
    29 декабря 2025, 21:50 • Новости дня

    Путин переназначил Ковальчука президентом Курчатовского института

    Путин переназначил Ковальчука президентом Курчатовского института на пять лет

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин переназначил Михаила Ковальчука президентом Курчатовского института еще на пять лет, следует из указа главы государства.

    Президент России Владимир Путин продлил полномочия Михаила Ковальчука на посту президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», сообщается на портале правовой информации. Соответствующий указ был размещен на портале 2 июля.

    В документе говорится: «Назначить Ковальчука Михаила Валентиновича президентом федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» сроком на пять лет». Подчеркивается, что указ вступает в силу с 31 декабря 2025 года.

    29 декабря 2025, 16:24 • Новости дня
    Путин сообщил о прорыве обороны ВСУ в направлении Запорожья

    Путин: ВС России прорвали оборону ВСУ в направлении Запорожья

    Путин сообщил о прорыве обороны ВСУ в направлении Запорожья
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Восток» прорвали оборону противника и продвигаются в сторону города Запорожья.

    Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин отметил, что российские войска на Украине развивают наступление в Запорожской области с высокой скоростью, продвигаясь «на плечах противника».

    Российский лидер заявил о наступлении войск России по всей линии соприкосновения.

    Комментарии (15)
    29 декабря 2025, 18:44 • Новости дня
    Лавров сообщил о пересмотре позиции России на переговорах

    Лавров: Россия пересмотрит переговорную позицию после атаки на резиденцию Путина

    Лавров сообщил о пересмотре позиции России на переговорах
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о пересмотре переговорной позиции России после атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.

    Лавров отметил: «Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена», передает ТАСС.

    Ранее Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    В понедельник Минобороны сообщило о уничтожении 23 дронов над территорией Новгородской области.

    Комментарии (17)
    29 декабря 2025, 18:10 • Видео
    Китай против Японии: новая война в 2026-м?

    Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 20:02 • Новости дня
    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина

    Ушаков: Трампа шокировала атака Киева на резиденцию Путина

    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом глава Белого дома выразил свою реакцию на атаку БПЛА Киева на государственную резиденцию российского лидера.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Трамп был «буквально возмущен» случившимся и признался, что «даже не мог предположить такие сумасшедшие действия», передает ТАСС.

    В ходе разговора Трамп отдельно подчеркнул, что эта атака несомненно скажется на американских подходах в отношении взаимодействия с Владимиром Зеленским, сообщил Ушаков.

    Напомним, украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина.

    Лидеры России и США в понедельник провели телефонный разговор.

    Комментарии (9)
    29 декабря 2025, 19:30 • Новости дня
    Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
    Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что террористические действия Киева не останутся без ответа.

    Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    «С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия [со стороны киевского режима] не останутся без самого серьезного ответа», – сообщил он.

    Ранее Белый дом заявил о «положительном разговоре» Путина и Трампа по Украине. Ушаков подтвердил проведение нового разговора.

    Комментарии (10)
    29 декабря 2025, 08:51 • Новости дня
    Путин утвердил закон о крестах на гербе России
    Путин утвердил закон о крестах на гербе России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в описание государственного герба РФ.

    Путин подписал закон, который официально закрепляет изображение крестов на гербе РФ, сообщает РИА «Новости».

    Согласно документу, теперь малые короны, большая корона и держава на государственном символе обязательно должны быть увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами.

    Данное изменение было внесено для того, чтобы, как подчеркивается в пояснительной записке, предотвратить искажение одного из официальных государственных символов страны. Закон уже опубликован на сайте официального опубликования правовых актов и вступил в силу.

    Документ призван обеспечить точное и единообразное изображение герба России на всех официальных носителях. Инициативу ранее поддержали как эксперты, так и законодатели, видя в поправках способ сохранить историческую преемственность и подлинность символа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы одобрили новое описание российского герба.

    Комментарии (42)
    29 декабря 2025, 21:37 • Новости дня
    Минобороны сообщило детали атаки Киева на резиденцию Путина

    Минобороны: Киев атаковал резиденцию Путина с использованием 91 БПЛА

    Минобороны сообщило детали атаки Киева на резиденцию Путина
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим атаковал резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА, сообщило Минобороны России.

    «В период с 28 по 29 декабря текущего года средствами противовоздушной обороны Вооружённых сил Российской Федерации была отражена террористическая атака киевского режима с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата на резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Как уточнили в Минобороны, в ходе отражения атаки ПВО ночью в Брянской области были перехвачены 49 украинских БПЛА, которые направлялись в сторону Новгородской области. В Смоленской области был сбит еще один дрон.

    Непосредственно в Новгородской области до семи часов утра 29 декабря было уничтожено 18 украинских беспилотников, еще 23 аппарата удалось сбить с семи до девяти утра по московскому времени.

    Напомним, Киев предпринял попытку атаки на государственную резиденцию Путина в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Трампа шокировала атака Киева на резиденцию Путина.

    Сенатор Сергей Перминов заявил, что эта атака была попыткой сорвать мирные инициативы лидеров России и США.

    Комментарии (9)
    29 декабря 2025, 17:42 • Новости дня
    Российские подразделения вышли на рубеж в 15 км от городских окраин Запорожья

    Передовые подразделения группировки «Днепр» подошли на 15 километров к городу Запорожье

    Tекст: Дарья Григоренко

    Передовые подразделения группировки войск «Днепр» вышли на дистанцию около 15 километров от южной окраины Запорожья, сообщил командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский в докладе президенту России Владимиру Путину.

    Он отметил: «В настоящее время соединение группировки продолжает ведение наступательных действий в Запорожской области. Передовые подразделения находятся на удалении порядка 15 километров от южной окраины города Запорожья», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что российские военнослужащие группировки «Восток» прорвали оборону противника и продвигаются в сторону города Запорожья. Российский лидер также отметил, что российские войска на Украине развивают наступление в Запорожской области с высокой скоростью, продвигаясь «на плечах противника».

    Комментарии (4)
    29 декабря 2025, 18:28 • Новости дня
    Лавров: Киев пытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области
    Лавров: Киев пытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Как сообщил Лавров, нападение произошло в ночь с 28 на 29 декабря 2025 года. Он подчеркнул, что считает это действия террористическими и целенаправленными. По его словам, Киев «предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области», передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны сообщило о уничтожении 23 дронов над территорией Новгородской области.

    Комментарии (6)
    29 декабря 2025, 09:29 • Новости дня
    Путин утвердил День памяти жертв геноцида советского народа
    Путин утвердил День памяти жертв геноцида советского народа
    @ ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа.

    Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении в стране новой памятной даты – Дня памяти жертв геноцида советского народа. Документ опубликован на портале публикования правовых актов.

    Согласно новому закону, памятная дата будет отмечаться ежегодно 19 апреля. Этот день выбран неслучайно: 19 апреля 1943 года был издан указ № 39, который впервые официально зафиксировал политику нацистских оккупационных властей по целенаправленному уничтожению мирного населения СССР и заложил законодательные основы для привлечения виновных к ответственности.

    Закон внесли на рассмотрение Госдумы парламентарии от «Единой России» – Владимир Якушев, Ирина Яровая и Владимир Васильев. Соответствующие изменения были внесены в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

    По инициативе партии «Единая Россия» депутаты приняли закон о Дне памяти жертв геноцида.

    Комментарии (7)
    29 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин назначил Полянского постоянным представителем России при ОБСЕ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин своим указом назначил Дмитрия Полянского постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене

    Президент Владимир Путин назначил Дмитрия Полянского постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене, сообщает ТАСС.

    Соответствующий указ опубликован 29 декабря, его текст размещен на официальном портале правовой информации.

    В документе говорится: «Назначить Полянского Дмитрия Алексеевича постоянным представителем Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене, Австрийская Республика». Таким образом, Полянский сменил на этом посту Александра Лукашевича.

    Кроме того, другими указами президент освободил Лукашевича от должности постпреда России при ОБСЕ и назначил его постоянным представителем РФ при уставных и иных органах стран СНГ в Минске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров отметил кризисное положение ОБСЕ, но выразил надежду на сохранение организации.

    Лукашевич заявил о потере интереса к деятельности структуры со стороны ведущих стран в связи с чрезмерной концентрацией на украинской тематике.

    Комментарии (3)
    29 декабря 2025, 00:30 • Новости дня
    FT сообщила о панике в окружении Зеленского из-за беседы Трампа с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой американского государства Дональдом Трампом вызвал панику в окружении украинского лидера Владимира Зеленского, пишет Financial Times.

    Один из источников Financial Times заявил, что разговор Трампа с Путиным «не сулит ничего хорошего». По его мнению, «теперь будет тяжело», передает ТАСС.

    Также издание сообщает, что часть советников Зеленского выступала против проведения новой встречи с Трампом. Опасения были связаны с возможным повторением февральского скандала в Белом доме, когда президент США публично отчитал Зеленского, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Financial Times пишет, что «если Владимир Зеленский надеялся на демонстрацию поддержки со стороны Дональда Трампа в начале их встречи в Мар-а-Лаго, то он был разочарован». Трамп придерживался прежней дистанцированной позиции, заявило издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поместье Мар-а-Лаго во Флориде стартовали переговоры между Трампом и Зеленским. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что до этого состоялся разговор между президентами России и США. Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что сторонники войны запаниковали после разговора Путина и Трампа.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 19:36 • Новости дня
    Трамп сообщил Путину о результатах переговоров с Зеленским

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго передал российскому лидеру сведения о содержании переговоров через своих советников.

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Дональд Трамп вместе с рядом своих ключевых советников подробно проинформировали российского лидера Владимира Путина об итогах переговоров с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    По словам Ушакова, во время разговора Трамп и члены его команды не ограничились общими формулировками, а изложили в деталях основные результаты обсуждений, которые прошли в Мар-а-Лаго при участии украинской делегации.

    Представитель Кремля подчеркнул, что разговор носил подробный и откровенный характер.

    Точные нюансы передачи информации, а также конкретные детали самого общения между сторонами Ушаков раскрывать не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что киевский режим регулярно прибегает к провокациям после перехода переговорного процесса в стадию принятия решений.

    Ранее Трамп дал совет главе киевского режима заключить сделку сейчас по итогам переговоров. В то же время он отметил, что в ходе переговоров по Украине не обсуждаются перемирие и остановка огня для проведения референдума по пунктам мирного плана.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 22:19 • Новости дня
    Трамп назвал «очень неподходящим» момент для атаки БПЛА на резиденцию Путина

    Трамп назвал «очень неподходящим» момент для атаки на резиденцию Путина

    Трамп назвал «очень неподходящим» момент для атаки БПЛА на резиденцию Путина
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник президент США Дональд Трамп раскритиковал удар украинского беспилотника по резиденции российского лидера Владимира Путина, заявив, что сейчас «неподходящее время» для подобных выпадов на фоне переговоров о прекращении вторжения Москвы.

    «Знаете, кто мне об этом сказал? Президент [России Владимир] Путин рано утром заявил, что на него было нападение. Это никуда не годится», – приводит слова Трампа в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде агентство Barrons.

    Американский лидер добавил, что он «очень зол по этому поводу».

    «Сейчас деликатный период. Сейчас неподходящее время. Одно дело идти в наступление, когда вы наступаете, а другое дело – атаковать его резиденцию. Сейчас очень неподходящее время для всего этого», – добавил глава Белого дома.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и отметил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским. Ушаков также сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 02:59 • Новости дня
    Трамп заявил о понимании позиции Путина по Украине
    Трамп заявил о понимании позиции Путина по Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин выступает против прекращения огня на Украине без заключения полноценного мирного соглашения, заявил глава американского государства Дональд Трамп, отметив, что понимает позицию российского лидера.

    «Если им придется начинать снова, он не хочет оказаться в такой ситуации, и я понимаю его позицию», – приводит слова Трампа «Российская газета».

    Трамп заявил: «Я понимаю президента Путина с этой точки зрения, вы должны понимать другую сторону. И, знаете, я на стороне мира», – передает РИА «Новости».

    Трамп также отметил, что Москва готова к проведению трехсторонней встречи. «Путин действительно хочет, чтобы трехсторонняя встреча произошла, – указал он. – Он ясно и твердо сказал мне об этом, и я ему верю». Трамп заявил, что трехсторонняя встреча с участием российского лидера и Владимира Зеленского «может произойти, в подходящее время».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп не исключил, что договоренность о мирном урегулировании на Украине может потребовать референдума. Однако, как отметил Трамп, в ходе переговоров по Украине не рассматривается перемирие и остановка огня для проведения референдума.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 19:54 • Новости дня
    Ушаков: Путин заявил Трампу о смене подходов к переговорам по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу, что Москва планирует скорректировать свою позицию по переговорам из-за атак БПЛА на резиденцию.

    Позиция России относительно переговоров по урегулированию ситуации на Украине будет пересмотрена после дроновых атак на резиденцию главы государства, передает ТАСС слова помощник президента России Юрия Ушакова

    Помощник президента подчеркнул, что российский лидер четко донес эту позицию до своего американского коллеги в ходе диалога.

    «Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира. Но, естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень четко», – сказал Ушаков.

    Помощник Путина добавил, что американцы должны отнестись к этому с пониманием, и напомнил о недопустимости государственного терроризма со стороны Киева, который, по его словам, вынуждает Россию менять подходы к переговорам по конфликту на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что киевский режим регулярно прибегает к провокациям после выхода процесса мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине на стадию принятия решений.

    Дональд Трамп посоветовал главе киевского режима заключить сделку по итогам переговоров. Переговоры в Соединенных Штатах с участием Дональда Трампа и Владимира Зеленского оставили многие аспекты украинского конфликта неурегулированными.

    Во время переговоров по Украине Дональд Трамп сообщил, что перемирие и остановка огня для проведения референдума не обсуждаются.

    Комментарии (3)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации