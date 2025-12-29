Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.15 комментариев
Путин переназначил Ковальчука президентом Курчатовского института
Путин переназначил Ковальчука президентом Курчатовского института на пять лет
Президент России Владимир Путин переназначил Михаила Ковальчука президентом Курчатовского института еще на пять лет, следует из указа главы государства.
Президент России Владимир Путин продлил полномочия Михаила Ковальчука на посту президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», сообщается на портале правовой информации. Соответствующий указ был размещен на портале 2 июля.
В документе говорится: «Назначить Ковальчука Михаила Валентиновича президентом федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» сроком на пять лет». Подчеркивается, что указ вступает в силу с 31 декабря 2025 года.