Путин переназначил Ковальчука президентом Курчатовского института

Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина

Ушаков: Трампа шокировала атака Киева на резиденцию Путина

Tекст: Валерия Городецкая

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Трамп был «буквально возмущен» случившимся и признался, что «даже не мог предположить такие сумасшедшие действия», передает ТАСС.

В ходе разговора Трамп отдельно подчеркнул, что эта атака несомненно скажется на американских подходах в отношении взаимодействия с Владимиром Зеленским, сообщил Ушаков.

Напомним, украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина.

Лидеры России и США в понедельник провели телефонный разговор.