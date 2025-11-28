Правительство предложило ужесточить контроль над недропользованием

Правительство внесло в Госдуму проект закона об ужесточении контроля над недропользованием

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект об усилении контроля за иностранными инвестициями в сфере недропользования и производства рыбной продукции. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента и направлен на предотвращение рисков при инвестировании иностранного капитала в компании стратегического значения для обороны и безопасности страны, пишет

Законопроект расширяет перечень стратегических видов деятельности, в том числе за счет использования недр, не отнесенных к федеральным, на территории одного или нескольких регионов России.

Войти туда могут участки с запасами нефти от 50 млн до 70 млн тонн, газа – от 30 млрд до 50 млрд кубометров, коренного золота – от 30 до 50 тонн, меди – от 300 тыс. до 500 тыс. тонн, а также других полезных ископаемых, включая уран, редкоземельные элементы и литий.

Также стратегическим признается недропользование, если объем запасов превышает 70 млн тонн нефти, 50 млрд кубометров газа, 500 тыс. тонн меди или 50 тонн золота в совокупности у компаний, которые подконтрольны одному лицу.

Для подземных вод стратегическим станет использование недр, где добыча превышает 3 тыс. кубометров в сутки, если вода используется не для нужд самого добывающего предприятия.

Производство рыбной продукции тоже попадает в особую категорию, если выручка компании от этой деятельности составляет не менее 50% от общей выручки за год, а стоимость активов превышает 800 млн рублей. Любые сделки по приобретению иностранцами активов или акций таких предприятий теперь должны будут проходить предварительное согласование с российской правительственной комиссией по контролю иностранных инвестиций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер Михаил Мишустин отметил рост поступлений в бюджет от несырьевых отраслей.

ФНС заявила, что впервые с 2018 года рост доходов от несырьевого сектора смог компенсировать снижение поступлений от экспорта нефти и газа.

Вместе с тем, глава Минприроды Александр Козлов прогнозирует, что рентабельных запасов нефти в России хватит на 26 лет.