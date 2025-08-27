Kia Corporation подала заявки на товарные знаки в России

Кia зарегистрировала в Роспатенте пять товарных знаков для разных сфер услуг

Tекст: Мария Иванова

Компания Kia Corporation подала пять заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент, передает ТАСС.

Один из них зарегистрирован под названием «Kia Маркетплейс». Новые заявки охватывают широкий спектр услуг и товаров согласно Международной классификации товаров и услуг, включая мебель, организацию выставок и автомобильных гонок.

В числе категорий также значатся реклама автомобилей для продажи через интернет, оптовая и розничная торговля, организация онлайн-заказов, а также услуги автодрома, кафе и ресторанов. Заявки поданы по 20, 35, 41 и 43 классам МКТУ.

Напомним, в мае компания Kia Motors зарегистрировала в России пять новых товарных знаков.

Ранее Роспатент зарегистрировал шесть товарных знаков Kia для российского рынка.