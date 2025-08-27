Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.0 комментариев
Kia Corporation подала заявки на товарные знаки в России
Кia зарегистрировала в Роспатенте пять товарных знаков для разных сфер услуг
Южнокорейский автопроизводитель зарегистрировал пять новых товарных знаков в Роспатенте, среди которых присутствует наименование «Kia Маркетплейс».
Компания Kia Corporation подала пять заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент, передает ТАСС.
Один из них зарегистрирован под названием «Kia Маркетплейс». Новые заявки охватывают широкий спектр услуг и товаров согласно Международной классификации товаров и услуг, включая мебель, организацию выставок и автомобильных гонок.
В числе категорий также значатся реклама автомобилей для продажи через интернет, оптовая и розничная торговля, организация онлайн-заказов, а также услуги автодрома, кафе и ресторанов. Заявки поданы по 20, 35, 41 и 43 классам МКТУ.
Напомним, в мае компания Kia Motors зарегистрировала в России пять новых товарных знаков.
Ранее Роспатент зарегистрировал шесть товарных знаков Kia для российского рынка.