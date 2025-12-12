В Общественной палате спрогнозировали девальвацию евро и отток инвестиций из ЕС

Tекст: Денис Тельманов

Член комиссии ОП РФ Евгений Машаров заявил, что бессрочная блокировка российских активов в Евросоюзе приведет к девальвации евро, банкротству финансовых организаций и оттоку инвестиций, передает ТАСС.

По его словам, лидерские позиции евро могут быть подорваны из-за потери доверия инвесторов, особенно из стран с развивающейся экономикой.

Машаров также отметил, что действия Банка России по юридической защите интересов страны являются полностью законными и соответствуют логике защиты национальных интересов.

Он напомнил, что российская сторона неоднократно предупреждала руководство Евросоюза об опасности подобных решений и возможных катастрофических последствиях для мировой финансовой системы.

Еврокомиссия рассчитывает согласовать на саммите 18–19 декабря экспроприацию 210 млрд евро российских активов, при этом Бельгия требует юридически обязывающих гарантий компенсации ее потерь.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что подобная конфискация будет актом воровства.

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко сообщил, что у российских властей есть готовые сценарии ответных шагов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не оставит такие действия Евросоюза без ответа.

Кроме того, Банк России уже подал в Арбитражный суд Москвы иск против Euroclear о взыскании нанесенного ущерба из-за блокировки активов. В ЦБ уточнили, что ущерб был нанесен невозможностью распоряжаться средствами и ценными бумагами на заблокированных счетах, сумма требований при этом не раскрывается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Европейского Союза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России.

Банк России подал иск против бельгийского депозитария Euroclear в связи с заморозкой активов.

Владимир Путин и Тайип Эрдоган затронули тему блокировки российских активов на переговорах в Ашхабаде.