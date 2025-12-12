Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.2 комментария
Путин обсудил с Эрдоганом заморозку активов России в ЕС
На переговорах в Ашхабаде президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган затронули тему блокировки российских активов в Евросоюзе, а также обсудили ситуацию на Южном Кавказе, в Палестине и Сирии, сообщила канцелярия турецкого лидера.
Президент Турции Тайип Эрдоган во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным подробно обсудил вопрос замороженных российских активов в Евросоюзе, передает ТАСС.
По информации канцелярии Эрдогана, лидеры также рассмотрели состояние двусторонних отношений между странами и актуальные международные вопросы.
В ходе диалога значительное внимание уделялось усилиям по достижению мира в конфликте на Украине и поддержке мирных инициатив со стороны Турции. Эрдоган подчеркнул готовность Анкары способствовать мирному урегулированию.
Стороны провели обмен мнениями по ситуации в Палестине, Сирии, а также по вопросам продвижения мирного процесса на Южном Кавказе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Турции обсудили двусторонние отношения на встрече в Ашхабаде. Лидеры двух стран отметили высокий уровень развития сотрудничества. На форуме в Ашхабаде президенты затронули возможные планы Европы по российским активам, которые в Кремле назвали «грандиозным жульничеством».