Эрдоган осудил удары по Ирану и ответные действия Тегерана
Анкара осудила нарушение суверенитета Ирана и атаки Тегерана в Персидском заливе
Выступая в Стамбуле, турецкий лидер Тайип Эрдоган осудил удары США, Израиля и Ирана, подчеркнув при этом отсутствие угроз безопасности границ страны.
Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара глубоко опечалена эскалацией конфликта, спровоцированной израильской стороной, передает ТАСС.
«Мы осуждаем сегодняшние атаки, которые открыто нарушают суверенитет Ирана и угрожают миру дружественного и братского иранского народа», – заявил глава государства.
Политик отметил провал попыток разрешить разногласия путем диалога из-за деструктивных действий Израиля.
При этом он указал, что Анкара также считает неприемлемыми любые атаки Ирана на братские страны в Персидском заливе.
Президент Турции заверил, что у республики нет проблем с безопасностью границ и воздушного пространства на фоне обострения ситуации. Армия и разведка принимают все необходимые меры предосторожности для защиты населения.
В субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран.
Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.
Вечером в субботу Израиль объявил о новой волне ударов по Ирану.