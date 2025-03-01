Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.4 комментария
Франция побила рекорд по числу заключенных в тюрьмах
Франция в очередной раз побила рекорд по числу заключенных в тюрьмах
По состоянию на 1 февраля число заключенных в тюрьмах Франции достигло рекордных 81 599 человек, что превышает максимальную загруженность системы на 19 тыс. мест; в ряде учреждений заполненность превышает 200%, что вынуждает тысячи людей спать на полу на матрасах.
Во французских тюрьмах на 1 февраля находилось 81 599 заключенных,передает РИА «Новости». Это число значительно превышает емкость пенитенциарной системы страны, которая рассчитана на 62 363 места. Таким образом, общая загруженность тюрем составила 130,8%, а в отдельных учреждениях она превышает 200%, что вынуждает 4,49 тыс. человек спать на полу на матрасах. В следственных изоляторах загруженность достигла 158,9%.
В предыдущий раз рекордное число заключенных впервые было зафиксировано 1 ноября 2024 года, когда их количество составило 80 130. С тех пор количество заключенных продолжало расти, за исключением небольшого снижения в январе этого года.
Согласно исследованию Совета Европы, опубликованному в июне, Франция занимает третье место в Европе по переполненности тюрем, уступая только Кипру и Румынии. Европейский суд по правам человека неоднократно осуждал Францию за плохие условия содержания заключенных, в частности, из-за перенаселенности и отсутствия мер по исправлению ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года Британия решила освободить досрочно 1,1 тыс. заключенных из-за переполненных тюрем. В ноябре сообщалось, что более 2,8 тыс. заключенных в Британии были освобождены досрочно ранее, однако 73% из них снова оказались в тюрьмах за новые преступления, писала The Times.