Пожар под Парижем вспыхнул с новой силой

В лесу Фонтенбло под Парижем зафиксировали три новых очага возгорания

Tекст: Мария Иванова

В лесу Фонтенбло под Парижем обнаружили новые очаги возгорания, передает РИА «Новости» со ссылкой на французский канал BFMTV.

Ранее власти департамента Сена и Марна отчитывались о локализации огня на площади более 2 тыс. гектаров. На место происшествия экстренно направили вертолеты спасательных служб.

«Три «умеренных» повторных возгорания были выявлены в районе конноспортивного комплекса Grand Parquet, где начинался второй пожар», – говорится в материале. Ожидается, что полная ликвидация возгораний займет еще несколько недель. В тушении уже задействованы авиация и свыше 800 спасателей.

Полиция задержала шесть человек по подозрению в умышленном поджоге и неосторожном обращении с огнем. Двое из них уже признали вину, причем один оказался пожарным-добровольцем.

Стихия разбушевалась на фоне аномальной жары, когда температура воздуха во Франции превысила 40 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля лесной пожар на юге Франции охватил почти 1,4 тыс. гектаров.

Позже власти объявили повышенную угрозу новых возгораний в шести южных департаментах страны.

До этого метеорологи зафиксировали в республике более 170 температурных рекордов из-за аномальной жары.