Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.10 комментариев
Россия поддержала закрытие сирийского химического досье в ОЗХО
Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия восстановил права Сирии, оценив прогресс новых властей страны в урегулировании вопросов химического разоружения.
Россия положительно оценивает политический консенсус в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) относительно закрытия сирийского химического досье, передает РИА «Новости».
На минувшей неделе исполнительный совет организации объявил о возвращении Сирии прав и привилегий по Конвенции о запрещении химоружия, отметив успехи руководства страны.
«Россия приветствует сложившийся в ОЗХО политический консенсус в отношении закрытия сирийского «химического досье»», – подчеркнули в постоянном представительстве России при организации.
В дипмиссии уточнили, что государства-участники по-разному видят пути реализации этого решения. Одни настаивают на строгом соблюдении мандата Технического секретариата ОЗХО, другие призывают действовать быстрее, учитывая сложную ситуацию в Сирии в последнее десятилетие.
Восстановление прав Сирии в ОЗХО назвали исключением из правил и своеобразным авансом новым сирийским властям. Для полного снятия санкций Дамаску еще предстоит выполнить ряд шагов, и руководство страны находится лишь в начале этого пути.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Организация по запрещению химического оружия вернула Дамаску замороженные пять лет назад привилегии.
Новый состав сирийского парламента провел первое заседание после смены власти в стране.
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в сирийскую столицу для переговоров.