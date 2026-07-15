Россия поддержала закрытие сирийского химического досье в ОЗХО

Tекст: Денис Тельманов

Россия положительно оценивает политический консенсус в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) относительно закрытия сирийского химического досье, передает РИА «Новости».

На минувшей неделе исполнительный совет организации объявил о возвращении Сирии прав и привилегий по Конвенции о запрещении химоружия, отметив успехи руководства страны.

«Россия приветствует сложившийся в ОЗХО политический консенсус в отношении закрытия сирийского «химического досье»», – подчеркнули в постоянном представительстве России при организации.

В дипмиссии уточнили, что государства-участники по-разному видят пути реализации этого решения. Одни настаивают на строгом соблюдении мандата Технического секретариата ОЗХО, другие призывают действовать быстрее, учитывая сложную ситуацию в Сирии в последнее десятилетие.

Восстановление прав Сирии в ОЗХО назвали исключением из правил и своеобразным авансом новым сирийским властям. Для полного снятия санкций Дамаску еще предстоит выполнить ряд шагов, и руководство страны находится лишь в начале этого пути.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Организация по запрещению химического оружия вернула Дамаску замороженные пять лет назад привилегии.

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