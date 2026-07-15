Tекст: Денис Тельманов

Официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус опроверг прошлые заявления об отказе Берлина от маневров, передает РИА «Новости». «Германия примет участие в этих учениях. Правительство ФРГ изучает, как именно будет выглядеть это участие», – заявил чиновник.

Детали формата интеграции обсудят в пятницу на заседании немецко-французского совета по безопасности и обороне. Осенние тренировки анонсировал премьер-министр Польши Дональд Туск, отметив, что основу контингента составят военные Британии и Франции.

Представители объединения ранее собирались в Париже для обсуждения поддержки Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль внимательно отслеживает действия этой группы стран. Он назвал участников коалиции подстрекателями войны, не желающими мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне правительство ФРГ отказалось от участия в осенних маневрах союзников на польской территории. Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал проведение этих военных учений в сентябре.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о присоединении Молдавии и Северной Македонии к данной коалиции.