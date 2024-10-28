Пентагон решил ускорить производство артиллерийских снарядов к 2025 году

Tекст: Вера Басилая

Пентагон поставил перед собой задачу увеличить производство артиллерийских снарядов. К концу 2025 года планируется выпускать ежемесячно 100 тысяч снарядов калибра 155 мм. В 2024 финансовом году на эту программу выделено 3,1 млрд долларов, а в мае этого года Конгресс США почти удвоил сумму финансирования, передает РИА «Новости».

Между тем западные издания с февраля 2022 года обращают внимание на превосходство России в области артиллерийских боеприпасов, сообщает Reuters.

На слушаниях в Конгрессе США командующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что Москва втрое превосходит страны альянса по производству снарядов. Это создает значительный разрыв на поле боя, где на один снаряд ВСУ приходится пять российских.

Отмечается, что украинские войска сталкиваются с трудностями из-за разнообразия артиллерийских систем, находящихся в их распоряжении. Экс-сотрудник британского Генштаба Патрик Хинтон отметил, что у Киева на вооружении 14 типов гаубиц, включая американские M777 и немецкие Panzerhaubitze 2000. Это усложняет транспортировку боеприпасов на фронт. Несмотря на заявления о наращивании производства снарядов, военнослужащие ВСУ пока не ощущают изменений.

По данным СМИ, сокращение расхода снарядов украинскими силами увеличило потери личного состава. Старший офицер Генштаба ВСУ сообщил, что сокращение расхода снарядов вдвое привело к увеличению потерь до более чем сотни убитыми и не менее тысячи ранеными в день.

Пентагон признал, что в середине 2010-х США производили менее трех тысяч боеприпасов калибра 155 мм в год. К 2022 году производство достигло 14,4 тыс. снарядов, но этого оказалось недостаточно для ВСУ во время контрнаступления. В условиях текущих боевых действий этот запас покрывает лишь неделю.

Ранее генерал НАТО в Европе Кристофер Каволи признал, что российская армия станет сильнее после конфликта на Украине.

В ВСУ отметили, что испытывают значительный снарядный голод.

Газета ВЗГЛЯД писала, как отечественное производство ответило на запрос армии о снарядах.