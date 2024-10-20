Главком сил НАТО признал неизбежное усиление армии России после конфликта

Главнокомандующий НАТО в Европе ожидает усиления России после конфликта с Украиной

Tекст: Ольга Иванова

По его мнению, это усиление произойдет вне зависимости от исхода боевых действий, так как «российские вооруженные силы изучают, совершенствуют и внедряют опыт», передает Lenta.Ru.

Каволи подчеркнул, что Россия станет «противником с реальными навыками, большой численностью войск и четкими намерениями». Он предупредил, что это создаст угрозу для НАТО, так как «эти силы будут на границе нашего альянса. Ими командуют те же люди, которые уже видят в нас врагов».

В интервью немецкому изданию генерал отметил, что развитие ситуации требует усиленного внимания со стороны союзников по НАТО, чтобы адекватно реагировать на потенциальные вызовы, которые могут возникнуть в результате такого усиления. Каволи подчеркнул важность координации и сотрудничества внутри альянса для противодействия возможным угрозам.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон не видит сценария победы Киева в конфликте с Россией, несмотря на военную помощь в 175 млрд долларов, а внимание Запада все больше сосредотачивается на Ближнем Востоке, что затрудняет поддержку Украины.