Женщина после сорока – это не компромисс. Это выбор в пользу глубины. В пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У нее другая энергия – спокойная, принимающая.0 комментариев
The Daily Telegraph сообщила о замене флота буксиров для британских подлодок
Власти Британии намерены закупить новые буксиры и вспомогательные суда для обслуживания атомных подлодок, включая носители ядерных ракет типа Vanguard.
Программа модернизации вспомогательного флота ВМС Британии включает поставку двадцати четырех новых судов в течение следующего десятилетия, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph. Контракт оценивается в восемьсот пятьдесят миллионов фунтов, или эквивалентно один целых одна десятая миллиарда долларов.
На вооружение поступят шесть новых буксиров для атомных подлодок класса Vanguard и Astute, а также будет проведена замена судов, перевозящих личный состав между кораблями, барж с боеприпасами, лоцманского судна и нефтеналивной баржи. Все новые суда построит нидерландская компания Damen.
В настоящее время британский флот располагает четырьмя атомными подлодками типа Vanguard – HMS Vanguard, HMS Vengeance, HMS Victorious и HMS Vigilant. Эти субмарины построены в 1990-х годах и оснащены баллистическими ракетами Trident II (D5).
Согласно стратегии безопасности Британии, к началу 2030-х годов все четыре подлодки типа Vanguard будут заменены субмаринами типа Dreadnought.
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