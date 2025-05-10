Sky News: Глава ВМС Британии ушел в отставку из-за романа на работе

Tекст: Мария Иванова

Глава ВМС Британии, 59-летний адмирал сэр Бен Ки, досрочно покинул свой пост после открытия расследования о возможных отношениях с коллегой, сообщает Sky News со ссылкой на источник.

Как заявил источник телеканалу, «глава Королевского военно-морского флота ушел в отставку после того, как было открыто расследование в отношении вероятных отношений с коллегой женского пола», передает РИА «Новости».

Министерство обороны Британии, по данным канала, подтвердило факт отставки адмирала еще на этой неделе. Представитель ведомства вечером в пятницу пояснил, что в отношении Бена Ки в данный момент действительно проводится расследование.

Газета Telegraph, ссылаясь на источник во флоте, отмечает, что отношения адмирала с коллегой были обоюдными. Источник добавил, что поскольку Ки был примером для многих в армии, ситуация оказалась разочаровывающей. Издание также уточняет, что Бен Ки женат и у него трое детей. Изначально он планировал уйти на пенсию летом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский миллиардер Илон Маск обвинил британского премьера Кира Сармера в соучастии в преступлениях против несовершеннолетних и призвал его уйти в отставку.

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