Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.5 комментариев
Daily Mail узнала о групповых изнасилованиях на подлодках Британии
Daily Mail рассказала о «гнусных церемониях посвящения» и групповых изнасилованиях на подводном флоте Британии
Подводный флот Великобритании страдает от групповых изнасилований, наркотиков, гнусных церемоний посвящения и «списков изнасилованных», пишет Daily Mail.
Как пишет Daily Mail со ссылкой на источники, «элитные силы атомных подводных лодок изобилуют отвратительным поведением», хотя командование ранее и обещало навести порядок.
Сообщается, что во время «церемоний посвящения» молодых моряков ставят на четвереньки и принуждают к сексу с опытными моряками. На одной из подлодок составили «список изнасилований» – в нем перечислялись члены экипажа, которые будут изнасилованы в первую очередь в случае катастрофы на море.
Также моряками создаются карточки в стиле Top Trumps – популярной в Великобритании карточной игры, участники которой сравнивают изображения на карточках по характеристикам, чтобы определить лучшую карту. Например, могут сравниваться разные автомобили, чтобы выбрать карточку с лучшим. На флоте карточки создали для оценок развратного поведения военных, в том числе высокопоставленных офицеров.
Издание отмечает, что «есть тревожные заявления об изнасилованиях и сексуальных нападениях, а также о культуре употребления кокаина среди некоторых моряков». Сообщается, что некоторых моряков такие порядки доводили до попыток покончить с собой.
В 2019 году командование ВМС Британии признало массовую наркоманию на флоте. В 2017 году несколько членов экипажа британской атомной подводной лодки Vigilant, на которой произошел секс-скандал, были уволены со службы за употребление кокаина.