Усик победил Фьюри и сохранил три чемпионских титула

Александр Усик защитил титулы WBA, WBO и WBC, победив Тайсона Фьюри

Tекст: Денис Тельманов

Украинский боксер Александр Усик вновь подтвердил свой статус чемпиона в супертяжелом весе, победив британца Тайсона Фьюри в 12-раундовом поединке. Как передает ТАСС, бой состоялся в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Решением судей украинец был признан победителем, что позволило ему сохранить свои чемпионские титулы.



Это была вторая встреча двух боксеров на ринге. В первом бою, состоявшемся в мае, Усик также одержал победу судейским решением. В этот раз 37-летний Усик в четвертый раз защитил свои титулы по версиям WBA и WBO и впервые – по версии WBC. Ранее пояс WBC принадлежал Фьюри.

На ринге Усик продолжает свою непобедимую серию с 23 победами, из которых 14 были одержаны нокаутом. В свою очередь, 36-летний Фьюри потерпел второе поражение в своей карьере, имея также 34 победы и одну ничью.

Финансовая сторона боя также впечатляет: общий призовой фонд составил 191 млн долларов, из которых 114 млн достались Усику, а 76 млн – Фьюри. Контракт на третий бой между боксерами уже подписан, что добавляет интригу будущим встречам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк потребовал от британского спортсмена Тайсона Фьюри сбрить бороду перед поединком, ссылаясь на правила WBC. Чемпиона мира по боксу украинца Александра Усика арестовали в аэропорту польского Кракова, о чем сообщил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе депутат Верховной рады Жан Беленюк. Боксер Александр Усик объявил, что хотел бы получить должность главы украинского министерства спорта в будущем.