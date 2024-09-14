На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.0 комментариев
Украинский боксер Усик захотел стать министром спорта страны
Боксер из Украины Александр Усик объявил, что хотел бы получить должность главы украинского министерства спорта в будущем.
Усик заявил в интервью, что может стать наставником не только в спорте, но и в психологии и здоровом образе жизни, передает РИА «Новости».
«Я бы с удовольствием стал министром спорта. И я им стану», – заключил он.
Ранее Усик заявлял о планах баллотироваться в президенты Украины, но позже передумал.