Украинский боксер Усик захотел стать министром спорта страны

Tекст: Алексей Дегтярев

Усик заявил в интервью, что может стать наставником не только в спорте, но и в психологии и здоровом образе жизни, передает РИА «Новости».

«Я бы с удовольствием стал министром спорта. И я им стану», – заключил он.

Ранее Усик заявлял о планах баллотироваться в президенты Украины, но позже передумал.