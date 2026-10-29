Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.0 комментариев
Патриарх Кирилл рассказал о гуманитарной операции в Алешках
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл записал обращение в связи с началом гуманитарной операции в заминированных Алешках Херсонской области.
Предстоятель Русской православной церкви в видеообращении, опубликованном в канале ИС «Вести» в Max, отметил, что весь город усеян украинскими минами и взрывными устройствами.
«Российские военные делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей, организовать доставку продовольствия и медикаментов, проводят саперные работы по разминированию дорог и гуманитарных коридоров», – заявил патриарх Кирилл.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о минировании украинскими войсками подступов к Алешкам.
В тот же день российские инженерно-саперные подразделения группировки «Днепр» занялись разминированием ведущих к городу дорог.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о планах журналистов американского телеканала Newsmax документировать ход миссии.