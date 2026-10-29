Tекст: Тимур Шайдуллин

Предстоятель Русской православной церкви в видеообращении, опубликованном в канале ИС «Вести» в Max, отметил, что весь город усеян украинскими минами и взрывными устройствами.

«Российские военные делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей, организовать доставку продовольствия и медикаментов, проводят саперные работы по разминированию дорог и гуманитарных коридоров», – заявил патриарх Кирилл.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о минировании украинскими войсками подступов к Алешкам.

В тот же день российские инженерно-саперные подразделения группировки «Днепр» занялись разминированием ведущих к городу дорог.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о планах журналистов американского телеканала Newsmax документировать ход миссии.