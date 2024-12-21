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Промоутер Усика потребовал от Фьюри сбрить бороду
Промоутер Усика Красюк потребовал от Фьюри сбрить бороду перед боем в Саудовской Аравии
Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк потребовал от британского спортсмена Тайсона Фьюри сбрить бороду перед поединком, ссылаясь на правила WBC.
Промоутер украинского боксера Александра Усика, Александр Красюк, потребовал от британского спортсмена Тайсона Фьюри сбрить бороду перед предстоящим боем, передает «Газета.Ru».
Красюк заявил в своих социальных сетях, что борода Фьюри может нарушать правила Всемирной боксерской ассоциации (WBC).
Он указал, что в правилах WBC строго определено: борода и усы боксера должны быть подстрижены так, чтобы не мешать силе и направлению ударов, а также не вызывать порезы или ссадины у соперника. Красюк отметил, что борода Фьюри должна быть приведена в соответствие с этими требованиями.
Бой-реванш между Усиком и Фьюри запланирован на 21 декабря. Он пройдет на «Kingdom Arena» в Саудовской Аравии. В первой их встрече, состоявшейся в мае 2024 года, Усик одержал победу раздельным решением судей, что стало первым поражением в карьере Фьюри.
Ранее британец Тайсон Фьюри в мае заявил, что не согласен с поражением от украинца Александра Усика в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Позже украинский боксер Александр Усик отказался от полученного титула чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF).