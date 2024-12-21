Промоутер Усика потребовал от Фьюри сбрить бороду

Промоутер Усика Красюк потребовал от Фьюри сбрить бороду перед боем в Саудовской Аравии

Tекст: Вера Басилая

Промоутер украинского боксера Александра Усика, Александр Красюк, потребовал от британского спортсмена Тайсона Фьюри сбрить бороду перед предстоящим боем, передает «Газета.Ru».

Красюк заявил в своих социальных сетях, что борода Фьюри может нарушать правила Всемирной боксерской ассоциации (WBC).

Он указал, что в правилах WBC строго определено: борода и усы боксера должны быть подстрижены так, чтобы не мешать силе и направлению ударов, а также не вызывать порезы или ссадины у соперника. Красюк отметил, что борода Фьюри должна быть приведена в соответствие с этими требованиями.

Бой-реванш между Усиком и Фьюри запланирован на 21 декабря. Он пройдет на «Kingdom Arena» в Саудовской Аравии. В первой их встрече, состоявшейся в мае 2024 года, Усик одержал победу раздельным решением судей, что стало первым поражением в карьере Фьюри.

Ранее британец Тайсон Фьюри в мае заявил, что не согласен с поражением от украинца Александра Усика в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Позже украинский боксер Александр Усик отказался от полученного титула чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF).