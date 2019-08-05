Командование ВМС Британии заявило о массовой наркомании на флоте

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МВФ предложил России рискнуть деньгами

Слепо следовать рекомендациям МВФ бывает опасноФото: Yuri Gripas/Reuters
Международный валютный фонд советует России вкладывать средства Фонда национального благосостояния в зарубежные активы. Тогда будущее россиян будет защищено, считает фонд. В прошлом следование рекомендациям МВФ порой приводило страны к глубокому кризису, а их игнорирование, наоборот – к финансовому расцвету. В новых советах фонда для России экономисты тоже увидели существенные риски. Кто прав? Подробности...
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Трамп готовит ловушку для новейших вооружений России

Трамп понимает, что достигнуть превосходства в мире можно путем контроля над ядерным оружиемФото: OMER MESSINGER/EPA/ТАСС
Президент США заявил о готовности заключить с Россией и Китаем договор о сдерживании ядерных вооружений в условиях, что ДРСМД уже отменен, а продление СНВ-3 под вопросом. Эксперты уверены, что таким образом Вашингтон хочет избавиться от угрозы, которые несут новейшие разработки российского ВПК. Получится ли? И что на это скажет Китай? Подробности...
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Россия испытывает на орбите особо секретный спутник

В Советском Союзе в 1970-х годах запустили последовательно сразу пять военных космических станций проекта «Алмаз»Фото: SSL
Минобороны впервые официально признало существование российской программы специальных военных спутников-инспекторов. Аппараты «Космос-2535» и «Космос-2536», как заявляется, предназначены для «исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки, а также отработки технологий их защиты». Зачем России такие спутники и какие задачи они решают? Подробности...
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Бойню в Техасе спровоцировала теория «Великой замены»

Жертвами стрельбы в Техасе стали 20 человекФото: IVAN PIERRE AGUIRRE/EPA/ТАСС
В Техасе на границе с Мексикой, в торговом центре городка Эль-Пасо, произошла стрельба, жертвами которой стали 20 человек. Полиции не составило труда задержать стрелка, который объяснил свои действия желанием «защитить США от вторжения латиноамериканцев». В своем манифесте убийца упомянул о мартовском теракте в Крайстчерче. Эксперты отмечают: бойни в Техасе и Новой Зеландии имеют общие социально-экономические корни. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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«Большая семёрка» плюс неизвестные

Дометий Завольский, историк-архивист
Президент Франции Эмманюэль Макрон, принимающий у себя в августе «Большую семёрку», предложил несколько расширить её состав. Что это будет за многочлен с переменными и неизвестными? Подробности...

В Прибалтике начинают вспоминать о правах русских

Сергей Перепелица, политический обозреватель
Со сменой руководства в Латвии, Литве и Эстонии снова вспомнили, что русские тоже имеют право на сохранение своей культуры и языка. Правда, полного восстановления прав русских в Риге, Вильнюсе и Таллине пока не обещают. Подробности...
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Типичный провокатор из «приличных людей»

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Вот на митинге человек объявляет минуту молчания по жертвам русской агрессии. И тут же: это не наш, он провокатор. Как не ваш? Может и митинг не ваш? А чей тогда? Подробности...
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              Командование ВМС Британии заявило о массовой наркомании на флоте

              5 августа 2019, 11:04

              Текст: Ольга Никитина

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              Командование Королевских военно-морских сил Великобритании вынуждено было направить младшему военно-морскому персоналу официальное предупреждение о том, что употребление наркотического вещества кетамин является недопустимым и «может нанести серьезный вред», пишет The Mail on Sunday.

              По словам источника издания в ВМС Британии, тот факт, что старшие офицеры вынуждены напоминать младшим о вреде употребления кетамина, заставляет серьезно опасаться распространенности наркомании на флоте.

              The Mail on Sunday отмечает, что употребление кетамина распространилось среди гражданского населения. Только за прошлый месяц семь человек погибли из-за употребления этого вещества в ночных клубах страны.

              Подчеркивается, что обладающее снотворным действием вещество, которое также может использоваться в качестве транквилизатора для лошадей, запрещено военным законодательством в Британии.

              По словам источника, направлять официальные уведомления о недопустимости употребления таких веществ решили после ряда «неприятных инцидентов», когда британские подводники, в том числе на атомных подводных лодках, не прошли обязательный тест на наркотики.

              В официальном предупреждении говорится, что «злоупотребление наркотиками является не только незаконным, но и несовместимым с обязанностью военно-морской службы обеспечивать безопасность всего личного состава». «Злоупотребление наркотиками может допускаться в некоторых сферах жизни, однако жизнь тех, кто служит на флоте, зависит от надежности каждого члена команды», – сказано в заявлении.

              Напомним, в октябре 2017 года сразу девять членов экипажа британской атомной подводной лодки Vigilant были уволены со службы за употребление кокаина. После этого обязательное тестирование на наркотики ввели для всех моряков, несущих службу на подводных лодках.

              Между тем проблема наркомании коснулась и британских политиков. Так, в июне министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, претендовавший тогда на пост премьер-министра страны, признался в употреблении наркотических препаратов. Кроме того, следы кокаина находили в туалетах британского парламента.


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