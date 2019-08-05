Командование ВМС Британии заявило о массовой наркомании на флоте

Командование Королевских военно-морских сил Великобритании вынуждено было направить младшему военно-морскому персоналу официальное предупреждение о том, что употребление наркотического вещества кетамин является недопустимым и «может нанести серьезный вред», пишет The Mail on Sunday.

По словам источника издания в ВМС Британии, тот факт, что старшие офицеры вынуждены напоминать младшим о вреде употребления кетамина, заставляет серьезно опасаться распространенности наркомании на флоте.

The Mail on Sunday отмечает, что употребление кетамина распространилось среди гражданского населения. Только за прошлый месяц семь человек погибли из-за употребления этого вещества в ночных клубах страны.

Подчеркивается, что обладающее снотворным действием вещество, которое также может использоваться в качестве транквилизатора для лошадей, запрещено военным законодательством в Британии.

По словам источника, направлять официальные уведомления о недопустимости употребления таких веществ решили после ряда «неприятных инцидентов», когда британские подводники, в том числе на атомных подводных лодках, не прошли обязательный тест на наркотики.

В официальном предупреждении говорится, что «злоупотребление наркотиками является не только незаконным, но и несовместимым с обязанностью военно-морской службы обеспечивать безопасность всего личного состава». «Злоупотребление наркотиками может допускаться в некоторых сферах жизни, однако жизнь тех, кто служит на флоте, зависит от надежности каждого члена команды», – сказано в заявлении.

Напомним, в октябре 2017 года сразу девять членов экипажа британской атомной подводной лодки Vigilant были уволены со службы за употребление кокаина. После этого обязательное тестирование на наркотики ввели для всех моряков, несущих службу на подводных лодках.

Между тем проблема наркомании коснулась и британских политиков. Так, в июне министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, претендовавший тогда на пост премьер-министра страны, признался в употреблении наркотических препаратов. Кроме того, следы кокаина находили в туалетах британского парламента.