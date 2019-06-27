В туалетах парламента Британии нашли следы кокаина

В туалетах здания парламента Великобритании в Лондоне были обнаружены следы кокаина.

Наркотик обнаружен в том числе и там, где находятся кабинеты членов палаты общин, передает ТАСС со ссылкой на газету «Сан».

Расследование проводилось с помощью специальных салфеток, которые меняют цвет при соприкосновении с кокаином. В четырех из девяти исследованных туалетов, в том числе в находящихся напротив офисов депутатов, были обнаружены следы наркотиков.

Больше всего следов кокаина было обнаружено в туалете напротив бара, доступ к которому есть только у законодателей, приглашенных гостей, высокопоставленных чиновников и аккредитованных парламентских журналистов.

Ранее ряд британских депутатов публично признали, что пробовали принимать наркотики. Так, бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что употреблял кокаин.

До этого министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, который претендует на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, также признался, что принимал наркотики.

Министр по вопросам международного развития Рори Стюарт заявил, что курил опиум на свадьбе в Иране, а экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб курил марихуану в университете.