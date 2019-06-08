Претендующий на премьерский пост британский министр признался в потреблении наркотиков

Министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, который претендует на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, признался, что принимал наркотики.

Гоув признался в интервью газете Daily Mail, что «несколько раз принимал наркотики на нескольких светских мероприятиях, состоявшихся больше 20 лет назад», передает ТАСС.

Он добавил, что в то время «был молодым журналистом», и назвал свои поступки «ошибкой».

«Я оглядываюсь назад и понимаю, что лучше бы не делал этого», – подчеркнул министр.

Издание уточняет, что Гоув потреблял кокаин.

Кроме того, об этом говорится в одной из глав готовящейся к выходу книги «Майл Гоув: человек, который спешит», написанной и предоставленной изданию для ознакомления британским журналистом Оуэном Беннетом.

Источник автора книги в окружении Гоува сообщил, что политик признался в потреблении наркотиков членам своего окружения еще в 2016 году, когда претендовал на пост главы консерваторов после отставки премьер-министра Дэвида Кэмерона.

Помощники министра готовили его к острым вопросам, которые кандидату могут задать журналисты, и тогда порекомендовали ему не говорить открыто о наркотиках.

В интервью Гоув отметил, что теперь принимать решение «о том, следует ли мне быть лидером (тори), будут мои коллеги в парламенте и члены Консервативной партии». По его мнению, «у всех политиков была своя жизнь до того, как они выбрали политическую карьеру», и когда он работал журналистом, он не представлял, что пойдет в политику и будет «служить обществу».

Гоув, которому в августе исполнится 52 года, начал заниматься журналистикой в конце 1980-х годов. Он работал как в ведущих газетах страны, включая The Times, так и на британском телевидении.

В 2005 году он был избран в Палату общин британского парламента, а спустя пять лет получил свой первый министерский портфель.

В данный момент евроскептика и сторонника жесткого сценария Brexit Майкла Гоува называют одним из наиболее вероятных претендентов на пост следующего лидера консерваторов, который сменит Терезу Мэй, заняв также должность главы правительства.

Его основным соперником называют экс-главу британского МИД Бориса Джонсона, который считается фаворитом.

Напомним, 7 июня Тереза Мэй официально ушла в отставку с поста лидера консервативной партии. Выборы нового главы тори начнутся 10 июня и завершатся не позднее 28 июля.

Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет Британию после ухода Мэй и как смена премьера скажется на выходе страны из Евросоюза, а также разбиралась, что ждать от «наследников» Мэй.