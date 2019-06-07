Тереза Мэй официально ушла в отставку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ушла в отставку с поста лидера консервативной партии.

«Тереза Мэй продолжит оставаться действующим главой Консервативной партии пока ее преемник не будет объявлен», – сказано в сообщении парламентского Комитета 1922, который занимается вопросами выбора или смены лидера консерваторов, передает ТАСС.

Уточняется, что выборы нового главы тори начнутся 10 июня и завершатся не позднее 28 июля.

Напомним, 24 мая Тереза Мэй объявила о том, что уйдет с поста лидера Консервативной партии.

Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет Британию после ухода Мэй и как смена премьера скажется на выходе страны из Евросоюза.