Премьер Британии Тереза Мэй объявила об отставке

Глава британского правительства Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня; это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера Соединенного Королевства.

«Сегодня я объявляю, что уйду в отставку в качестве лидера Консервативной и юнионистской партии в пятницу, 7 июня», – сказала Мэй, передает ТАСС.

Премьер также заявила о том, что кампания по избранию нового лидера консерваторов начнется 10 июня. «Таким образом может быть выбран преемник. Я договорилась с председателем партии и председателем Комитета 1922, что процесс выборов нового лидера должен будет начаться на следующей неделе (после отставки). Я в полном объеме информировала Ее Величество о своих намерениях, и я продолжу исполнять обязанности ее премьер-министра, пока процесс не будет завершен», – сказала Мэй.

Завершая речь, она не могла сдержать слез.

«Я ухожу без обиды, но с огромной благодарностью за возможность служить стране, которую я люблю», – добавил Мэй.

Уход с поста 7 июня позволяет Мэй в качестве полноценного премьер-министра принять президента США Дональда Трампа, прибывающего в начале июня в Великобританию с государственным визитом, передает РИА «Новости».

По оценкам британских СМИ, процесс выбора нового лидера партии может занять около шести недель.

Заявление об отставке Мэй вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным премьером обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

Напомним, 11 апреля лидеры Евросоюза согласились отложить выход Британии из состава ЕС на 31 октября, чтобы дать «Великобритании время выбрать свой путь».

Тереза Мэй родилась 1 октября 1956 года в Истборне, графство Суссекс, Великобритания, в семье англиканского священника. Трудовую деятельность начала в Банке Англии. В 1989-1997 годах работала в Ассоциации по оплате клиринговых услуг. В 1986-1994 годах была членом местного совета лондонского района Мертон. В 1997 году Тереза Мэй была избрана в парламент от округа Мейденхед. В 1999-2010 годах она занимала различные посты в «теневом кабинете» консерваторов.

В 1999-2001 годах Мэй была «теневым» министром образования и занятости, с 2001 года по 2002 год – «теневым» министром транспорта, с 2004 года по 2005 год – «теневым» министром по вопросам семьи, в 2005 году – «теневым» министром культуры, СМИ и спорта. В 2005-2009 годах Мэй занимала пост «теневого» лидера палаты общин.

С 2002 по 2003 год Тереза Мэй занимала пост председателя Консервативной партии, став первой женщиной-лидером в истории партии. После победы консерваторов на выборах в мае 2010 года Мэй была назначена министром внутренних дел. Одновременно в 2010-2012 годах она занимала пост министра по делам женщин и равных возможностей.

11 июля 2016 года Тереза Мэй была утверждена на пост лидера Консервативной партии. 13 июля 2016 года королева Великобритании Елизавета Вторая назначила Терезу Мэй премьер-министром страны.