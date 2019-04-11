Лидеры Евросоюза согласились отложить выход Британии из состава ЕС

Лидеры входящих в Евросоюз стран на экстренном саммите в Брюсселе согласовали новую отсрочку выхода Великобритании из состава сообщества, сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

По словам Туска, «27 стран ЕС согласовали продление статьи 50 (Лиссабонского соглашения о ЕС, в котором прописан процесс «развода»)», передает ТАСС.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат уточнил, что лидеры входящих в Евросоюз стран договорились перенести выход Британии из состава ЕС на 31 октября, чтобы дать «Великобритании время выбрать свой путь». Он также добавил, что это решение будет повторно рассмотрено на саммите Евросоюза в июне.

По словам осведомленного источника, окончательное решение по отсрочке Brexit будет принято после переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Глава Евросовета Дональд Туск подтвердил, что намерен встретиться с Мэй «для получения одобрения со стороны британского правительства».

На вопрос о том, почему выбрана дата, которая ранее не озвучивалась, дипломат сказал, что это связано со сменой состава Еврокомиссии, которая намечена на осень.

Напомним, во вторник британские депутаты согласились на отсрочку Brexit до 30 июня.

Ранее Мэй предупредила британских депутатов о риске остаться в ЕС на неопределенное время в случае отказа одобрить сделку с ЕС о Brexit в ближайшее время.