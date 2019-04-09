Британские депутаты согласились на отсрочку Brexit до 30 июня

Депутаты Палаты общин британского парламента поддержали премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая запросила у Евросоюза отсрочку даты Brexit до 30 июня, следует из результатов голосования.

420 депутатов поддержали предложение поддержать дату, названную Мэй, 110 депутатов высказались против. Предложение сделано в рамках закона об отсрочке даты Brexit, который вступил в силу в понедельник, передает ТАСС.

Телеканал Sky News считает, что это важная победа премьера, не раз терпевшей сокрушительные поражения в парламенте по теме выхода Великобритании из ЕС.

Ранее в Евросоюзе потребовали от Лондона четко прояснить причины необходимости новой отсрочки даты Brexit.

9 апреля законопроект об отсрочке Brexit был окончательно одобрен парламентом Великобритании. Новый закон требует от кабмина Британии обратиться к ЕС с просьбой о переносе выхода из союза.