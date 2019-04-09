ЕС попросил Британию объяснить причины новой отсрочки Brexit

Лондон должен четко прояснить причины необходимости новой отсрочки даты выхода Великобритании из Евросоюза, заявил министр по европейским делам Румынии Джордже Чамба по итогам заседания Совета ЕС.

«Великобритания должна дать ЕС четкий план, обосновывающий причины, по которым необходима новая отсрочка», – передает ТАСС заявление Чамбы.

Он также подчеркнул, что отсрочка Brexit должна привести к конкретным результатам.

Как отметил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, соглашение об условиях выхода Британии из содружества не будет пересмотрено, но политическая декларация о будущих отношениях Брюсселя и Лондона может быть при необходимости скорректирована.

«Чтобы избежать «жесткого» (без соглашения) Brexit, парламент должен проголосовать в пользу соглашения. Это единственный способ. Мы хотим дать Великобритании эту последнюю возможность, чтобы провести сделку», – добавил Барнье.

В понедельник палата лордов парламента Великобритании поддержала законопроект, предполагающий отсрочку выхода Великобритании из ЕС, 9 апреля законопроект был окончательно одобрен. Напомним, новый закон требует от британского кабмина обратиться к ЕС с просьбой о переносе Brexit, чтобы избежать выхода из союза без сделки.