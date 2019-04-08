Британские лорды одобрили отсрочку Brexit

Палата лордов парламента Великобритании поддержала законопроект, предотвращающий Brexit без сделки Лондона с ЕС.

Законопроект, который предполагает отсрочку Brexit, вернут в Палату общин на окончательное рассмотрение, передает РИА «Новости».

Следует отметить, что выход Великобритании из ЕС теоретически возможен через четыре дня, поэтому парламент рассматривает законопроект в ускоренном порядке.