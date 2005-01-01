Британские депутаты проголосовали за перенос Brexit

Палата общин британского парламента с перевесом в один голос поддержала идею перенести Brexit, сообщают информационные агентства.

На голосование был вынесен законопроект, по которому правительство страны должно попросить отсрочку, чтобы избежать Brexit без сделки.

Документ поддержали 313 депутатов, против проголосовали 312, передает РИА «Новости».

Авторы документа утверждают, что он позволяет в последнюю минуту избежать катастрофы.

Теперь законопроект должна одобрить Палата лордов.

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