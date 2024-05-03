Российский дипломат отверг обвинения Германии в причастности к кибератаке

Российский дипломат отверг в МИД ФРГ обвинения в причастности к кибератаке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в дипмисии, 3 мая временный поверенный в делах России в Германии был вызван в МИД ФРГ, где ему заявили протест в связи с якобы доказанной кибератакой «подконтрольной ГРУ» хакерской группы АРТ28 на центральный офис Социал-демократической партии Германии в 2023 году, передает ТАСС.

Как указали в посольстве России, представитель посольства категорически отверг обвинения в причастности российских структур государственных к деятельности группы АРТ28 в целом как бездоказательные и необоснованные и рассматривают демарш МИД ФРГ как очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений.

Ранее Россия неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям, так как доказательств представлено не было. Берлин также признавал отсутствие доказательств.