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    Зеленский официально стал военным преступником
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    Блогеры отреагировали на объявление в розыск Зеленского
    В Британии назвали причину молниеносного продвижения российских войск
    ВС России взяли под контроль крупнейший укрепрайон ВСУ в Красногоровке
    Стало известно о срочном совещании у Зеленского из-за отступления ВСУ
    В США призвали Украину срочно отказаться от части территорий
    Украину предупредили об опасности для ВСУ нового российского оружия
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Спор «красных» и «белых» отстал от жизни

    Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

    9 комментариев
    4 мая 2024, 21:34 • Новости дня

    Украинские БПЛА уничтожены у девяти населенных пунктов в Курской области

    Старовойт: Украинские БПЛА уничтожены у девяти населенных пунктов в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские БПЛА были уничтожены у девяти населенных пунктов в Курской области, дроны были сбиты из стрелкового оружия, а также подавлены средствами РЭБ, сообщил губернатор Роман Старовойт.

    Старовойт сообщил в Telegram-канале, что РЭБ уничтожили беспилотники в Кореневском, Суджанском, Рыльском и Глушковском районах, а также у пункта пропуска «Теткино». Кроме того, девять дронов сбиты из стрелкового оружия вблизи хутора Олешня Суджанского района, несколько были подавлены РЭБ.

    По его словам, ВСУ обстреляли девять населенных пунктов области. В Гуево один дом пострадал от осколков, в Козино после взрыва повреждены два дома, а также нарушено газоснабжение, прилеты были недалеко от поселка Коренево, сел Гордеевка и Троицкое Кореневского района, пострадавших нет.

    Ранее Старовойт сообщал, что женщина погибла при обстреле ВСУ в Курской области.

    4 мая 2024, 12:41 • Новости дня
    ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр

    В ДНР сообщили, что ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр

    ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ в Часовом Яре лишились возможности свободно подвозить резервные силы и боекомплекты, так как дорога находится под огневым контролем ВС России.

    Представитель силовых структур заявил, что логистика вокруг населенного пункта усложнена. Военным приходится пользоваться окольными путями, передает ТАСС.

    Ранее украинский обозреватель Кирилл Сазонов сообщил, что ситуация в Часовом Яре на подконтрольной Киеву территории ДНР тяжелая.

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    4 мая 2024, 14:19 • Новости дня
    В Британии назвали причину молниеносного продвижения российских войск

    Британский эксперт Меркурис: Продвижение российских войск на Украине остановить невозможно

    В Британии назвали причину молниеносного продвижения российских войск
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России молниеносно наступают, российские войска невозможно остановить, потому что у Украины не осталось профессиональных военных, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

    Меркурис заявил, что ранний этап российского наступления кажется неостановимым, потому что русские очень быстро захватывают определенную позицию, и не встречают сопротивления украинцев как раньше, передает РИА «Новости».

    По его словам, у Украины не осталось профессионально подготовленных военных, их заменили плохо подготовленные новобранцы, поэтому российские войска быстро продвигаются.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал расширение наступления ВС России.

    Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в апреле теряли до тысячи военнослужащих в сутки.

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    4 мая 2024, 14:33 • Новости дня
    В США призвали Украину срочно отказаться от части территорий

    Подполковник Дэвис: Украина будет вынуждена отказаться от части территорий на переговорах с Россией

    В США призвали Украину срочно отказаться от части территорий
    @ Daniel Davis / Deep Dive

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе потенциальных мирных переговоров с Россией Украине придется отказаться от некоторых территорий, чтобы сохранить контроль над частью страны, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

    Дэвис считает, что Украина сможет сохранить контроль над частью страны и жизни своих солдат, если откажется от некоторых территорий. По его словам, только в этом случае возможны переговоры с Москвой, передает РИА «Новости».

    Подполковник предупредил, что Украину ждут более масштабные разрушения, если Киев не станет договариваться. Он отметил, что ВСУ не удержит линию фронта и не сможет организовать новое наступление.

    Ранее замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что Украина не может выиграть конфликт исключительно на поле боя, нужны мирные переговоры для окончания боевых действий.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему так называемая мирная конференция по Украине в Швейцарии полезна для России.

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    4 мая 2024, 12:55 • Новости дня
    ВСУ начали в панике покидать поселок Архангельское под Авдеевкой
    ВСУ начали в панике покидать поселок Архангельское под Авдеевкой
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ покидают в панике поселок Архангельское под Авдеевкой, пытаясь окопаться на подступах к нему, сообщили в силовых структурах ДНР.

    Отмечается, что в населенном пункте в данный момент остаются лишь точечные очаги сопротивления, передает ТАСС.

    Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часовой Яр.


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    3 мая 2024, 23:57 • Новости дня
    Захарова назвала слова Борреля о конфликте на Украине «формулой мира»

    Захарова назвала «формулой мира» заявление Борреля о последствиях прекращения поставок западного оружия на Украину

    Захарова назвала слова Борреля о конфликте на Украине «формулой мира»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, что без поставок Западом оружия конфликт на Украине завершится «за две недели».

    Захарова в Telegram назвала слова Борреля «грандиозным признанием». Как отметила Захарова, «вот вам и вся «формула мира» – конфликт на Украине может остановить «прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму».

    Напомним, Боррель заявил, что без западных поставок вооружения Украина капитулирует в течение двух недель. Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы конфликт завершился таким образом.

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    4 мая 2024, 07:44 • Новости дня
    Telegraph узнала о «подробном плане» Трампа по завершению конфликта на Украине

    Telegraph со ссылкой на источник заявила о разработке Трампом «подробного плана» урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-президент США Дональд Трамп якобы разработал подробный план по мирному урегулированию украинского конфликта, но «не будет раскрывать его до выборов», сообщил источник.

    По словам источника Telegraph, Трамп не намерен излагать план в СМИ, поскольку в этом случае теряется «весь рычаг воздействия». В рамках предвыборной кампании он, по словам источника, собирается ограничиться утверждениями о намерении завершить конфликт, передает РИА «Новости».

    Напомним, Трамп рассказал, о чем заявил бы президентам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину на переговорах для прекращения украинского конфликта. Он уверен, что способен прекратить конфликт за день.


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    4 мая 2024, 07:26 • Новости дня
    Российская ПВО сбила ракеты ATACMS над Крымом
    Российская ПВО сбила ракеты ATACMS над Крымом
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Средствами ПВО сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS над Крымом, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что ночью киевский режим пытался устроить террористическую атаку, используя американские ракеты.

    Напомним, официально передача ATACMS должна была произойти только в рамках недавно принятого пакета помощи Украине, но американские СМИ сообщают, что США тайно передали Киеву эти ракеты еще в марте.


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    4 мая 2024, 16:44 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение танка Abrams высокоточным «Краснополем»

    Минобороны: Российские артиллеристы уничтожили танк Abrams высокоточным снарядом «Краснополь»

    Минобороны показало уничтожение танка Abrams высокоточным «Краснополем»
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Операторы FPV-дронов и артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили снарядом «Краснополь» американский танк M1 «Abrams» и БМП «Брэдли» в зоне проведения СВО, сообщили в Министерстве обороны России.

    На видео, опубликованном Минобороны, видно, что Abrams застрял в канаве, и ВСУ в спешке пытаются покинуть его. Американский танк был уничтожен точным попаданием в корму управляемым снарядом «Краснополь».

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ в зоне действия группировки «Центр» потеряли танк Abrams.

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    4 мая 2024, 20:20 • Новости дня
    Стало известно о срочном совещании у Зеленского из-за отступления ВСУ

    Британский эксперт Меркурис: Зеленский собрал генштаб из-за положения на фронте

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский срочно собрал командование генштаба из-за положения ВСУ на фронте, и приказал удерживать позиции любой ценой, заявил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис.

    Аналитик утверждает, что Зеленский приказал не допускать никаких отступлений. По словам Меркуриса, не допускать обрушения фронта от украинского руководства потребовал Запад из-за набирающего обороты российского наступления, передает РИА «Новости».

    Ранее Меркурис заявил, что наступление ВС России остановить невозможно, потому что у Украины не осталось профессиональных военных.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как украинская коррупция ускорила отступление ВСУ.

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    4 мая 2024, 16:16 • Новости дня
    МВД объявило в розыск Порошенко

    МВД объявило бывшего президента Украины Петра Порошенко в розыск

    МВД объявило в розыск Порошенко
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко по уголовной статье, следует из базы ведомства.

    Из карточки в базе розыска МВД следует, что место рождения Петра Порошенко – город Болград Одесская область Украины. По какой статье против него возбуждено уголовное дело, не указано, передает РИА «Новости».

    Порошенко был президентом Украины с 2014 по 2019 год.

    Ранее МВД России возбудило уголовное дело против президента Украины Владимира Зеленского, а также объявило его в розыск.

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    4 мая 2024, 12:17 • Новости дня
    В Германии нашли могилу воевавшего на Украине командира отряда наемников
    В Германии нашли могилу воевавшего на Украине командира отряда наемников
    @ istoriyadonbassa

    Tекст: Александра Юдина

    На кладбище в Германии обнаружена могила немецкого наемника Штефана Роланда Пури, который командовал подразделением в «иностранном легионе» ВСУ.

    Уточняется, что уроженец Баварии 1986 года рождения погиб 13 марта этого года в результате артиллерийского обстрела, передает РИА «Новости».

    Известно, что за год до его гибели RND брала у Пури интервью, в котором он рассказывал о своих мотивах поехать воевать на Украину, о буднях службы в «иностранном легионе» и о том, почему не боится смерти.

    Тем временем на кладбищах в США увеличилось число могил убитых на Украине наемников.

    В Европе также увеличилось число могил погибших на Украине наемников.

    Коментарии (9)
    4 мая 2024, 04:27 • Новости дня
    Украина захотела получить от США дроны MQ-9 Reaper

    Politico сообщила о возросшем желании Украины получить от США дроны MQ-9 Reaper

    Украина захотела получить от США дроны MQ-9 Reaper
    @ Leslie Pratt/U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    За последние месяцы «в списке пожеланий» Украины на первое место вышли разведывательные дроны MQ-9 Reaper, но США не хотят передавать эти беспилотники Киеву, сообщают СМИ.

    Как пишет Politico, «растет интерес Украины к получению от США разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper». Издание связывает это с планированием Киевом летних операций и поиском новых способов распознавать цели, передает РИА «Новости».

    Politico указывает, что прежде Украина предпочитала применять беспилотники для ударных и наблюдательных миссий, сейчас же вырос интерес к использованию их в качестве средств разведки. Источники отметили, что «желание получить дроны для Украины не ново, но этот запрос стал более приоритетным для Киева».

    Однако, как сообщает Politico, хотя украинские власти не раз просили США передать беспилотники, Вашингтон опасается, что российские войска могут их сбить, передает ТАСС.

    Напомним, ВВС США еще в марте 2022 года предложили поставить Киеву американские беспилотники MQ-9 Reaper, но Пентагон не одобрил решение.

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    4 мая 2024, 11:13 • Новости дня
    ВС России уничтожили на херсонском направлении четыре склада снабжения ВСУ
    ВС России уничтожили на херсонском направлении четыре склада снабжения ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России уничтожили четыре склада материально-технического имущества ВСУ за сутки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Контрбатарейную борьбу вела группировка войск «Днепр». Киевские войска потеряли четыре склада материально-технического имущества, написал Сальдо в своем Telegram-канале.

    Данные представлены за прошедшие сутки. Также ВС России уничтожили 4 лодки и поразили 25 наблюдательных пунктов противника.

    Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили снабжавшую топливом ВСУ нефтебазу «Баловное».


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    4 мая 2024, 20:46 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль крупнейший укрепрайон ВСУ в Красногоровке

    Российские штурмовики взяли под контроль крупнейший укрепрайон в Красногоровке ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские штурмовики взяли под контроль огнеупорный завод, который был крупнейшим укрепрайоном Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красногоровке ДНР, сообщили в силовых структурах региона.

    Источник ТАСС сообщил, что контроль над заводом установили штурмовики при поддержке артиллерии и ВКС, зачистка в Красногоровке продолжается.

    Напомним, российские силы прорвали оборону ВСУ и ворвались в Красногоровку. Не выдержав натиска ВКС и тяжелой артиллерии России, украинские военные ушли с позиций.

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    4 мая 2024, 14:40 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли 25 групповых ударов по украинским объектам энергетики

    Минобороны: ВС России за неделю нанесли 25 групповых ударов по украинским объектам энергетики

    ВС России за неделю нанесли 25 групповых ударов по украинским объектам энергетики
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по украинским объектам энергетики и предприятиям ВПК, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удары наносились с 28 апреля по 4 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России. Были украинские объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотников, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, ВС России поразили пункты временной дислокации подразделений нацформирований и иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ.

    Ранее российские военные нанесли удар по складу с БПЛА и позициям ВСУ в Харькове.

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