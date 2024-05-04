Старовойт: Украинские БПЛА уничтожены у девяти населенных пунктов в Курской области

Tекст: Вера Басилая

Старовойт сообщил в Telegram-канале, что РЭБ уничтожили беспилотники в Кореневском, Суджанском, Рыльском и Глушковском районах, а также у пункта пропуска «Теткино». Кроме того, девять дронов сбиты из стрелкового оружия вблизи хутора Олешня Суджанского района, несколько были подавлены РЭБ.

По его словам, ВСУ обстреляли девять населенных пунктов области. В Гуево один дом пострадал от осколков, в Козино после взрыва повреждены два дома, а также нарушено газоснабжение, прилеты были недалеко от поселка Коренево, сел Гордеевка и Троицкое Кореневского района, пострадавших нет.

Ранее Старовойт сообщал, что женщина погибла при обстреле ВСУ в Курской области.