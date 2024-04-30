Старовойт: Женщина погибла при обстреле ВСУ в Курской области

Tекст: Алексей Дегтярев

При дневном обстреле ВСУ ранения получили две женщины, одна из них умерла на месте, другую госпитализировали, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

До этого утром во вторник в Козино при обстреле ВСУ пострадали два человека, их доставили санавиацией в Курскую областную клиническую больницу.

До этого Минобороны сообщало, что в Курской области во вторник уничтожили два украинских дрона.