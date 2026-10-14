Кулеба посоветовал украинцам запастись дровами и уехать из городов

Экс-глава МИД Кулеба призвал украинцев переждать зиму за городом с дровами

Tекст: Вера Басилая

Кулеба посоветовал жителям страны покинуть города, чтобы пережить наступающую зиму, передает РИА «Новости».

«Если вы можете жить зимой за городом, если у вас есть такая возможность, купите машину дров и выезжайте за город», – заявил Кулеба в интервью украинской телекомпании TV-4.

Тем, кто не сможет уехать, политик посоветовал координироваться с соседями и распределять обязанности по поиску дизельного топлива и батареек. Кулеба признался, что сам еще в августе сделал запасы круп и дров на случай критической ситуации.

Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий предупредил, что зима может оказаться для энергосистемы страны сложнее предыдущей. Энергетики отмечали, что инфраструктура не справляется с нагрузками с 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду часть жителей Киева и пяти областей Украины осталась без света. Во вторник мэра украинской столицы Виталия Кличко вызвали в Верховную раду для отчета о блэкаутах.

Парламентарий Соломия Бобровская настоятельно рекомендовала украинцам подготовиться к тяжелому отопительному сезону, закупить дрова и временно переехать из Киева.

До этого Кулеба признался, что заранее закупил две машины дров перед зимой на Украине.