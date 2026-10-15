Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.3 комментария
Во Франции заключен под стражу капитан задержанного танкера DF Peak
AFP: Во Франции заключен под стражу капитан задержанного танкера DF Peak
Капитан задержанного танкера DF Peak, являющийся гражданином Китая, заключен под стражу после прибытия на французский остров Реюньон в Индийском океане, сообщило AFP со ссылкой на судебные власти.
Как пишет AFP, по данным прокуратуры Реюньона, капитан задержан по подозрению в «непредоставлении подтверждения государственной принадлежности судна во время проверки в море», передает ТАСС.
«За это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и штрафа в размере 300 тыс. евро, а также возможна конфискация судна», – говорится в заявлении ведомства.
На борту танкера в присутствии капитана был проведен обыск.
По информации прокуратуры, 20 членов экипажа, среди которых граждане Индонезии, Мьянмы и Китая, «остаются на борту задержанного судна на основании административных мер».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в МИД России назвали пиратством задержание Францией танкера DF Peak.
Во вторник Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за захвата танкера.
В понедельник французские ВМС захватили танкер в Индийском океане.