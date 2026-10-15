AFP: Во Франции заключен под стражу капитан задержанного танкера DF Peak

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет AFP, по данным прокуратуры Реюньона, капитан задержан по подозрению в «непредоставлении подтверждения государственной принадлежности судна во время проверки в море», передает ТАСС.

«За это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и штрафа в размере 300 тыс. евро, а также возможна конфискация судна», – говорится в заявлении ведомства.

На борту танкера в присутствии капитана был проведен обыск.

По информации прокуратуры, 20 членов экипажа, среди которых граждане Индонезии, Мьянмы и Китая, «остаются на борту задержанного судна на основании административных мер».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в МИД России назвали пиратством задержание Францией танкера DF Peak.

Во вторник Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за захвата танкера.

В понедельник французские ВМС захватили танкер в Индийском океане.