Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»0 комментариев
В Польше задержали более 100 человек после нападений на школы
В Польше после серии нападений на школы задержаны более 100 человек
В Польше в рамках мер по предотвращению новых нападений на учебные заведения задержали свыше 100 молодых людей, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.
«Более 100 молодых людей были задержаны за распространение наказуемых угроз или хранение опасных предметов», – заявил Туск на совещании с членами кабмина.
По словам премьера, поведение задержанных вызывало беспокойство, передает РИА «Новости».
В субботу возле школы в центре Варшавы 21-летняя женщина напала с ножом на троих молодых людей. Ранения получили 17-летняя девушка, 17-летний и 24-летний юноши. Ранее в результате нападения подростков в двух польских школах один человек погиб и более десяти получили ранения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МВД Польши направило 24 тыс. полицейских в школы после серии нападений. В тот же день Ярослава Качиньского высмеяли за попытку обвинить Россию в этих инцидентах. В четверг Туск созвал срочное совещание из-за нападений на учебные заведения.