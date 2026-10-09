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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    «Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    9 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    7 комментариев
    9 октября 2026, 14:21 • Новости дня

    Качиньского высмеяли за попытку обвинить Россию в атаках на школы в Польше

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пользователи соцсетей раскритиковали лидера польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, который попытался связать недавние нападения подростков в школах Польши с Россией.

    В среду и четверг в двух польских школах произошли нападения подростков с ножами, в результате которых погиб один человек, более десяти получили ранения.

    На фоне этих событий лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский опубликовал пост в соцсети, где задался вопросом, не являются ли данные атаки частью «гибридной войны» со стороны России. Его заявление вызвало резкую реакцию пользователей, пишет РИА «Новости».

    Комментаторы обвинили политика в попытках «свалить все на русских» и усомнились в его адекватности. Некоторые пользователи отметили, что примеры насилия молодежи подают сами польские политики, в частности, президент Польши Кароль Навроцкий, который в юности участвовал в драках футбольных хулиганов и называл это «благородным спортом».

    «Что ты пишешь? Даже атаки в школе сваливаешь на русских? Ты вообще еще нормальный? Опять тебе Москва во всем виновата?» – написал пользователь с ником Marching Larch sky.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Польше задержали подростка за угрозу нападения на школу. В тот же день полиция начала проверку возможной связи нападений на школы с челленджем.

    В четверг премьер-министр Дональд Туск созвал срочное совещание из-за серии нападений на школы.

    8 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово

    «Яндекс» усомнился в скором восстановлении оборудования дата-центра в Сасово

    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания «Яндекс» продолжает оценивать ущерб от пожара в центре обработки данных в Рязанской области и пока не уверена в возможности восстановления поврежденной инфраструктуры.

    Масштаб ущерба для инфраструктуры центра обработки данных в городе Сасово Рязанской области после пожара еще оценивается, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

    В «Яндексе» отметили, что пока не могут подтвердить возможность восстановления сгоревшего оборудования дата-центра. Ранее в компании предупредили, что из-за возгорания работа объекта была полностью остановлена, что привело к перебоям в функционировании ряда популярных сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг эксперты назвали удар Украины по дата-центру «Яндекса» попыткой добиться медийного эффекта. Специалисты также перечислили вероятные задачи Киева при атаке на объект.

    Сама компания рассказала об ограничениях в работе сервисов из-за поражения дата-центра в Сасово.

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    7 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей

    Военный аналитик Коротченко: Польша стремится к военному лидерству в Европе

    Эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей
    @ IMAGO/Matthias Wehnert/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Польша закупает танки, истребители пятого поколения и корабли, одновременно добиваясь от США размещения ядерного оружия и передислокации американского контингента из Германии. За масштабной милитаризацией республики стоит стремление Варшавы к военному лидерству в Европе, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Игорь Коротченко. Напомним, Польша возглавила мировой рейтинг импортеров оружия.

    «Польшу нельзя отнести к лидерам Евросоюза. Но при этом по итогам 2025 года республика возглавила мировой рейтинг импортеров оружия», – отметил Игорь Коротченко, военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона». Он напомнил, что Варшава закупает американские Abrams и южнокорейские K2 и таким образом создает мощный танковый кулак.

    «Опыт СВО меняет подход к технике, однако польское руководство, судя по всему, исходит из прежних стратегических концепций и наращивает бронетанковый потенциал. Масштаб закупок свидетельствует о подготовке к наступательным операциям, в том числе против Белоруссии», – считает собеседник. В этом контексте Коротченко упомянул территориальные претензии Варшавы к Западной Белоруссии – хотя на официальном уровне они не декларируются, у варшавских элит сохраняются обиды в связи с событиями 1939 года.

    Кроме того, Польша активно обновляет и расширяет парк военной авиации, продолжил спикер. «Так, поступили первые истребители пятого поколения F-35, которые являются носителями ядерного оружия», – продолжил аналитик, напомнив, что Варшава настойчиво добивается размещения на своей территории ядерного оружия США, а также предлагает Вашингтону передислоцировать контингент из Германии в Польшу. Коротченко также отметил, что в республике функционирует американская база системы ПРО.

    Помимо этого, Варшава формирует ударный компонент в Балтийском море – в потенциальном конфликте его могут задействовать в том числе для блокады Калининградской области, сказал собеседник. «Речь идет о закупке современных боевых кораблей с ракетным вооружением, подводных лодок для действий в акватории Балтики», – уточнил он.

    По его оценкам, структура закупок свидетельствует о стремлении Польши сформировать одну из самых мощных современных армий в НАТО – за исключением разве что США и Турции, которые традиционно лидируют в блоке по масштабу вооруженных сил и вооружений. При этом в европейском измерении поляки нацелены на то, чтобы занять позицию военного лидера.

    «Самый интересный вопрос – что называется, за чей счет «банкет». Показатели польской экономики отнюдь не впечатляют, однако власти, судя по всему, все же находят необходимые ресурсы», – рассуждает Коротченко. На этом фоне спикер напомнил, что Польша располагает собственной достаточно эффективной военной промышленностью – она тоже активно задействована в программе перевооружения страны.

    «Нам стоит рассматривать нарастающую военную активность и курс на милитаризацию в Польше как фактор, создающий угрозы непосредственно для Москвы и Минска. Республика по-прежнему является тем, чем она была в предшествующий исторический период – гиеной Европы и санитарным кордоном вблизи границ России», – заключил аналитик.

    Ранее эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) представили рейтинг крупнейших импортеров вооружений в 2025 году. Второй год подряд лидирует Польша: объем идентифицированного военного импорта республики достиг 11,91 млрд долларов – это 9,97% от общемирового объема (119,5 млрд долларов). По данным ЦАМТО, такой показатель стал абсолютным рекордом для Варшавы как в стоимостном выражении, так и в процентном долевом объеме от общемировых поставок.

    Важным элементом наращивания парка бронетехники стала поставка из США. Как напоминают аналитики, Польша в декабре 2025 года получила из Штатов четвертую и последнюю в указанном году партию из 32 танков M1A2 SEPv3 Abrams. С учетом предыдущих поставок (28, 19 и 38 единиц) годовой объем достиг 117 машин. В совокупности с ранее поставленными по отдельному контракту 116 танками M1A1 (2023–2024 годы) польская армия к концу 2025 года располагала 233 Abrams обеих модификаций, а в перспективе получит не менее 366 единиц.

    Помимо этого, южнокорейская компания Hyundai Rotem в ноябре поставила очередные 20 танков K2, полностью закрыв первый контракт (заключен в августе 2022 года на 180 ОБТ стоимостью 3,37 млрд долларов). Второй контракт, подписанный 1 августа 2025 года, предусматривает поставку еще 180 ОБТ ориентировочно на 6,5 млрд долларов в период с 2026 по 2030 год. При этом часть танков модификации K2PL будет производиться на польском заводе Bumar-Labedy, отметили эксперты ЦАМТО.

    Динамика военного импорта Польши демонстрирует устойчивый рост: в 2022 году объем закупок составил 2,168 млрд долларов (2% от мирового импорта), в 2023 году – 3,036 млрд долларов (3,32%), в 2024 году – 7,503 млрд долларов (7,81%). За четырехлетний период (2022–2025 годы) республика импортировала вооружений на сумму 24,617 млрд долларов, что соответствует 5,93% от общего объема мирового импорта.

    В пятерку лидеров по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2025 года – помимо Польши – входят: Индия (6,970 млрд долларов, 5,83%), Австралия (6,958 млрд долларов, 5,82%), Тайвань (5,537 млрд долларов, 4,63%), Британия (3,671 млрд долларов, 3,07%). По прогнозам ЦАМТО, крупнейшими покупателями вооружений в мире в ближайшие четыре года окажутся Польша, Индия и Германия.

    Эксперты отметили, что в представленном рейтинге учитывались только коммерческие контракты на закупку вооружения и военной техники. Так, в него не была включена Украина, которая получает безвозмездные поставки вооружения и военной техники (ВиВТ) от стран западной коалиции.

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    7 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Перебои с интернетом начались в Киеве

    В Киеве возникли перебои с интернетом из-за отключений света

    Перебои с интернетом начались в Киеве
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве возникли перебои в работе интернета из-за аварийных отключений электроэнергии, сообщает международная служба мониторинга NetBlocks.

    По данным NetBlocks, проблемы с доступом в Сеть в украинской столице начались после введения аварийных отключений электричества в самом Киеве и ряде регионов страны, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и Киевской области зафиксированы перебои с электроснабжением и водоснабжением после серии взрывов.

    В среду эксперт Андрей Марочко объяснил массовую эвакуацию из Киева. В тот же день мэр города Виталий Кличко сообщил о повреждениях складов и нежилых помещений.

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    7 октября 2026, 23:47 • Новости дня
    Россия выразила протест Польше из-за памятника воинам Красной армии

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские дипломаты обвинили власти Польши в государственном вандализме из-за планов демонтировать звезду и изменить надпись на памятнике советским воинам в городе Равич.

    Власти Польши планируют изменить облик памятника советским воинам на кладбище в городе Равич. С бетонного обелиска планируют снять пятиконечную звезду и заменить надпись о славе освободителям на нейтральную формулировку.

    «С возмущением узнали о планах властей Польши изменить внешний вид памятника Героям Красной армии на воинском кладбище в городе Равич, Великопольское воеводство», – приводит РИА «Новости» заявление дипломатов, которые отметили, что польская сторона не информировала посольство об этом решении.

    В посольстве назвали действия Варшавы государственным вандализмом и грубым нарушением двустороннего соглашения 1994 года о захоронениях и местах памяти. Документ обязывает стороны содержать мемориалы в надлежащем порядке и обеспечивать их сохранность.

    Дипломаты назвали абсурдными заявления о том, что памятник является объектом пропаганды.

    Польский город Равич был освобожден Красной армией 23 января 1945 года, на местном кладбище покоятся около 1,5 тыс. советских солдат и офицеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, памятник на месте захоронения солдат Красной Армии снесли в польском Бытоме в начале сентября, а в конце месяца начали снос памятника красноармейцам в польском Жешуве.Захарова

    назвала свинством снос памятника красноармейцам в Польше.


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    7 октября 2026, 15:06 • Новости дня
    OpenAI отвергла причастность своих ИИ-агентов к сбою ресурсов Wikimedia

    OpenAI не выявила причастности своих ИИ-агентов к сбою ресурсов Wikimedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания OpenAI заявила, что пока не обнаружила доказательств причастности своих ИИ-агентов к весеннему сбою в работе ресурсов Wikimedia Foundation.

    Компания пока не нашла подтверждений связи активности своих агентов искусственного интеллекта с майским сбоем в работе ресурсов оператора «Википедии», передает РИА «Новости».

    «Расследование не установило, что деятельность компании затронула работу Wikimedia в мае», – заявили в OpenAI. Там добавили, что продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

    Во вторник оператор Wikimedia Foundation сообщил о выявлении несанкционированной активности ИИ-агентов OpenAI на своих платформах. По данным фонда, они отправляли сотни тысяч запросов к ресурсам, что, предположительно, могло привести к масштабному сбою «Викиданных» в мае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ИИ-агенты OpenAI взломали два правительственных сайта в Австралии.

    В прошлом месяце они атаковали три американских министерства.

    ИИ-агент взломал систему медстрахования Австралии.

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    7 октября 2026, 14:26 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал Telegram и Google за неудаление контента

    Суд в Москве назначил штрафы по 3,8 млн рублей Telegram, Google и Reddit

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд признал компании Telegram, Google и Reddit виновными в неудалении запрещенной информации и назначил каждой штраф в размере 3,8 млн рублей.

    Столичный суд оштрафовал сразу несколько крупных иностранных ИТ-компаний за отказ удалять запрещенную в России информацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

    «Суд постановил признать виновной компанию Telegram по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 3,8 млн рублей», – рассказали в пресс-службе.

    Аналогичные денежные взыскания на сумму 3,8 млн рублей каждое по статье о неудалении запрещенного контента были выписаны компаниям Google и Reddit.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд в Москве оштрафовал Twitch на 14 млн рублей за неудаление контента.

    Во вторник стало известно, что долг Telegram по штрафам в России превысил 45 млн рублей. В прошлом месяце Google, Pinterest и Telegram также оштрафовали за неудаление запрещенного контента.

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    9 октября 2026, 07:22 • Новости дня
    Посол в Варшаве заявил об угрозе уничтожения 87 советских памятников в Польше

    Посол России в Варшаве Михно сообщил об угрозе уничтожения 87 советских памятников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в Варшаве Георгий Михно сообщил, что оставшиеся в Польше 87 из 561 памятника советским воинам находятся под угрозой уничтожения.

    Оставшиеся в Польше 87 из 561 памятника советским воинам находятся под угрозой уничтожения, передает РИА «Новости».

    «По данным посольства, на территории Польши по решению польских властей из 561 монумента, включенного в согласованный российской и польской сторонами в 1997 году «Перечень памятных мест советских защитников Отечества, павших на территории Республики Польша» (не связанные с захоронениями воинские памятники), было уничтожено 474. Оставшиеся 87 памятников находятся под угрозой уничтожения», – рассказал Георгий Михно.

    По его словам, польские власти постоянно наращивают темп сноса монументов, в том числе на территории захоронений советских воинов. При этом Варшава ни разу не представила документы о ранее проведенных эксгумациях и перезахоронении останков павших воинов.

    Дипломат добавил, что в нарушение действующих договоров польская сторона в 2014 году изобрела термин «символические памятники» и систематически ликвидирует значимые исторические объекты. За последние несколько месяцев были снесены монументы в городах Пыжице, Жешув и Бытом. Во всех случаях посольство выражало протест польским властям, однако лишь в пяти эпизодах после настоятельных обращений удалось устранить следы вандализма, заключил Михно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия выразила протест Польше из-за памятника воинам Красной армии. Общественники Молдавии потребовали осудить снос советского памятника в Польше. Москва направила протест польской стороне после сноса памятника солдатам в Пыжицах.

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    6 октября 2026, 15:57 • Новости дня
    Жительницу ЛНР задержали за публичное оправдание терроризма

    СК: Жительницу ЛНР задержали за публичное оправдание терроризма в интернете

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Луганской народной республике задержана местная жительница, подозреваемая в публичном оправдании терроризма в интернете, сообщили в СК России по ЛНР.

    Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Старобельского муниципального округа по подозрению в оправдании терроризма, сообщает СК России по ЛНР.

    По версии следствия, женщина разместила в запрещенной соцсети публикацию, где, предположительно, запечатлены участники террористического сообщества, и оставила комментарий под видео. Лингвистическое и психологическое исследования выявили в этих материалах признаки оправдания деятельности террористической организации.

    Подозреваемая задержана. Следователи Сватовского межрайонного отдела продолжают сбор доказательств по делу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Абхазии задержали гражданина Таджикистана за оправдание терроризма.

    В прошлую среду жителя Ленинградской области задержали за оправдание теракта в «Крокус Сити Холле».

    В июле ФСБ сообщила о задержании трех жителей ЛНР по подозрению в государственной измене.

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    7 октября 2026, 17:43 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал Zoom почти на 66 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Zoom почти на 66 млн рублей за повторное невыполнение требований российского законодательства.

    Американская компания Zoom признана виновной в повторном игнорировании требований российского законодательства и оштрафована на сумму около 66 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

    «Постановлением мирового судьи Таганского судебного района города Москвы Зум Комьюникэйшнс Инк. признан виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 65 936 494 рублей», – сообщили в суде.

    Протокол в отношении компании был составлен за повторное неисполнение иностранным юридическим лицом обязанности по созданию филиала, представительства или личного кабинета на сайте Роскомнадзора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд в Москве также оштрафовал Zoom почти на 80 млн рублей. До этого компанию наказали на 15 млн рублей за нарушение законодательства в России.

    Ранее Zoom перекрывала доступ к платным аккаунтам российских вузов.

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    7 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    РЖД анонсировали запуск спутниковой связи и 5G на ВСМ Москва – Петербург

    Замглавы РЖД Чаркин анонсировал запуск спутниковой связи и 5G на ВСМ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин сообщил о планах компании внедрить спутниковую связь, LTE и 5G для управления системами и обслуживания пассажиров на высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург.

    Новые технологии связи обеспечат работу производственных процессов и комфорт путешественников на магистрали, передает РИА «Новости». «Здесь мы говорим про технологическую связь, которая позволяет управлять производственными процессами, и в рамках технологической связи мы тестируем и апробируем технологии LTE, целимся в 5G, когда будет готово, соответственно, стандарты и оборудование», – заявил Чаркин на форуме «Цифровые решения».

    Он подчеркнул важность обеспечения качественной связью самих пассажиров. Высокие скорости накладывают серьезные ограничения на традиционные методы, поэтому компания работает с операторами LTE, но базовой технологией видит спутниковую связь, уточнил замгендиректора, напомнив о проекте с компанией «Бюро 1440».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в России началось тестирование спутниковой связи в поездах.

    В марте власти анонсировали удлинение поездов на ВСМ Москва – Петербург.

    В прошлом году президент Владимир Путин рассказал о ходе работ по строительству магистрали.

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    7 октября 2026, 19:31 • Новости дня
    Число пострадавших при нападении на польский техникум возросло до девяти

    Число пострадавших при нападении с ножом на техникум в Польше выросло до девяти

    Tекст: Денис Тельманов

    До девяти человек увеличилось число пострадавших при нападении с ножом в техникуме в польском городе Остроленка, сообщила пресс-секретарь прокуратуры в Остроленке Эльжбета Лукасевич.

    «Среди девяти пострадавших есть один тяжело раненый человек», – сообщила Лукасевич агентству PAP, передает ТАСС. Среди пострадавших – пятеро учеников, двое преподавателей и двое прохожих, которых нападавший ранил при попытке сбежать.

    Полиция уточнила, что нападавший – 19-летний учащийся этого же техникума Якуб З. Его задержали на городском пляже через 25 минут после нападения.

    Юношу госпитализировали, так как он нанес себе несколько ранений. Местные власти отметили, что у него ранее были проблемы с законом из-за наркотиков, он также состоял на учете у психолога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно, что учащийся техникума в Польше напал с ножом на преподавателя и учеников.

    Позже сообщалось, что число пострадавших при нападении на техникум в Польше выросло до восьми человек.

    В конце прошлого месяца учительница погибла при нападении школьника в Словакии.

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    7 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Григоренко анонсировал регистрацию юрлиц по электронной почте

    Григоренко: Юрлицам разрешат использовать электронный адрес для регистрации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Юридическим лицам разрешат использовать официальный адрес в электронной почтовой системе при регистрации вместо физического, сообщил вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

    Юридические лица смогут при регистрации указывать не физический адрес, а адрес электронной почты, заявил Григоренко. Такая мера позволит бизнесу сократить расходы на аренду, пояснил он, передает «Интерфакс».

    По словам Григоренко, инициатива возникла в ходе подготовки закона о «Почте России». Соответствующий законопроект уже разработан и будет представлен для общественного обсуждения. Для постановки на учет в ФНС предлагается использовать домашний адрес руководителя компании, который не будет отображаться в ЕГРЮЛ.

    Ожидается, что новые правила вступят в силу с 2027 года. Переход на электронные адреса будет добровольным и доступным для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих нелицензируемую деятельность, уточняет Минфин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минцифры предложило создать электронную почтовую систему на «Госуслугах».

    В июне стало известно об условиях продажи урожая без регистрации бизнеса. В марте ФНС упростила регистрацию бизнеса с помощью нового сервиса «Мой ОКВЭД».

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    8 октября 2026, 19:11 • Новости дня
    Сайт МИД Италии подвергся кибератаке

    Tекст: Вера Басилая

    Сайт министерства иностранных дел Италии подвергся кибератаке, которую удалось нейтрализовать системами защиты, сообщило ведомство.

    В МИД Италии сообщили, что сайт министерства с сегодняшнего утра подвергается кибератаке, которая до сих пор эффективно нейтрализуется системами защиты, не вызывая сбоев в работе, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что ситуация контролируется в сотрудничестве с компетентными органами. Также проводится анализ сайтов дипломатических и консульских представительств Италии за рубежом для проверки возможных аналогичных атак.

    Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что страна в последние месяцы усилила возможности по предотвращению, мониторингу и отражению киберугроз.

    Ранее китайский хакер взломал банки Южной Кореи с помощью искусственного интеллекта.

    В сентябре киберпреступники из группировки ShinyHunters получили несанкционированный доступ к базам данных ФБР.

    В августе шпионская программа DragonDoll атаковала пользователей Android в 26 странах.

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    7 октября 2026, 21:46 • Новости дня
    Хакеры выложили в Сеть личные данные членов правительства Франции

    Личные данные членов кабмина Франции попали в сеть после кибератак

    Tекст: Денис Тельманов

    Личные данные 25 из 36 членов кабинета министров Франции, включая премьер-министра Себастьяна Лекорню, оказались в свободном доступе в интернете в результате нескольких кибератак, пишет Canard Enchaine.

    Персональная информация французских министров оказалась в открытом доступе после серии хакерских взломов, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Canard Enchaine.

    «Номер телефона, адрес, банковские реквизиты… ключевые данные о личной жизни 25 из 36 членов правительства Лекорню распространяются в сети», – пишет французское издание.

    Среди пострадавших оказался глава кабинета министров Себастьян Лекорню, а также еще 1,5 млн человек, ставших жертвами взлома магазина нижнего белья Slip Francais в 2024 году. В результате этой атаки в сеть утек номер мобильного телефона премьера. Кроме того, в интернете опубликованы сведения о министрах вооруженных сил, цифровых технологий, труда и здравоохранения Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце хакеры из США, Франции и Сингапура попытались сорвать электронные выборы в России.

    Летом российское посольство отвергло обвинения Парижа в кибератаках.

    В прошлом году во Франции произошла крупнейшая утечка данных жителей.

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    7 октября 2026, 06:27 • Новости дня
    Минцифры запустило подключение к электросетям через «Госуслуги»

    Подключение к электросетям стало доступно через портал «Госуслуги»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство реализовало процедуру технологического присоединения к электросетям через портал «Госуслуги».

    Министерство обеспечило возможность подачи заявок и документов для присоединения энергопринимающих устройств к электросетям через портал «Госуслуги», пишет РИА «Новости».

    В ведомстве пояснили, что пользователи могут не только направлять необходимые бумаги, но и отслеживать полную хронологию процедуры, получая сведения об основных этапах обработки обращений в личном кабинете. С момента запуска в промышленную эксплуатацию россияне подали 160 тыс. заявок на подключение.

    Оценка уровня удовлетворенности услугой по группе компаний «Россети» по итогам 2025 года составила 3,9 балла, что превышает показатели 2024 года.

    Для дальнейшего улучшения сервиса ПАО «Россети» предложило интегрировать систему с Росреестром для автоматической выгрузки подтверждений права собственности на объекты подключения. Также планируется создать сервис для поиска ближайшей сетевой организации через органы местного самоуправления. В Минцифры пообещали рассмотреть эти инициативы при доработке услуги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минцифры Максут Шадаев исключил создание отдельного мессенджера на портале «Госуслуги». Министерство сообщило о планах направлять квитанции за услуги ЖКХ через электронную платформу.

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