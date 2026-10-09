МВД Польши направило 24 тыс. полицейских в школы после серии нападений

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Наши действия будут решительными. Полиция находится у каждой школы. Для этого привлечены 24 тыс. полицейских», – заявил Кервиньский, передает РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что эти меры безопасности будут действовать до тех пор, пока не будут полностью выяснены обстоятельства всех инцидентов, произошедших в последние дни.

В пятницу польского политика Ярослава Качиньского высмеяли за попытку обвинить Россию в атаках на школы.

Напомним, в Польше задержали подростка за угрозу нападения на школу.

Местная полиция начала проверку возможной связи нападений на учебные заведения с челленджем.