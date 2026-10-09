Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
МВД Польши направило 24 тыс. полицейских в школы после серии нападений
Польские власти приняли решение направить 24 тыс. сотрудников полиции в школы страны после недавних нападений, заявил глава министерства внутренних дел Марчин Кервиньский.
«Наши действия будут решительными. Полиция находится у каждой школы. Для этого привлечены 24 тыс. полицейских», – заявил Кервиньский, передает РИА «Новости».
Министр подчеркнул, что эти меры безопасности будут действовать до тех пор, пока не будут полностью выяснены обстоятельства всех инцидентов, произошедших в последние дни.
В пятницу польского политика Ярослава Качиньского высмеяли за попытку обвинить Россию в атаках на школы.
Напомним, в Польше задержали подростка за угрозу нападения на школу.
Местная полиция начала проверку возможной связи нападений на учебные заведения с челленджем.