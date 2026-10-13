DPA: Менее половины европейцев поддержали скорейшее вступление Украины в ЕС

Tекст: Мария Иванова

Согласно данным исследования, лишь 47% европейцев готовы поддержать прием Украины в Евросоюз в ближайшие годы, тогда как 53% отвергают эту идею, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

Среди крупнейших стран ЕС наиболее скептически настроены граждане Германии: скорейшее вступление Украины поддерживают лишь 41% немцев, хотя в 2022 году этот показатель составлял 60%. В Румынии уровень поддержки еще ниже – 40%.

Самый высокий показатель поддержки среди крупных государств Европы зафиксирован в Швеции, где за скорейшее вступление Украины выступают 69% граждан. При этом 83% самих украинцев рассчитывают на присоединение к ЕС в ближайшие годы.

В опросе участвовали 16,8 тыс. жителей стран Евросоюза. Точные даты проведения исследования и статистическая погрешность не приводятся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Венгрия одобрила открытие новых глав переговоров о вступлении Украины в ЕС.

На прошлой неделе МИД Украины отверг альтернативы полноправному членству страны в ЕС.