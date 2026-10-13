Менее половины европейцев поддержали скорейшее вступление Украины в ЕС

  • Новость часаРоссийские войска поразили объекты в Киеве и Николаеве и сухогруз с оружием
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Четыре бонуса для России от дизельной сделки с США
    ВСУ не получили разведданные о запуске российских ракет
    Главком НАТО в Европе раскрыл новую «теорию победы»
    Россия поставила Евросоюзу энергоресурсов с 2022 года на 320,7 млрд долларов
    Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год
    Atlantic: Зеленский вывел Трампа из себя отказом прекратить удары по НПЗ
    США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России
    Германия, Бельгия и Италия потребовали «экстренный тормоз» для ЕС
    МВФ предупредил об исчерпании запаса прочности мировой экономики
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Публичная казнь разрушительна для души

    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

    Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

    5 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Суворов не дал туркам сжечь Херсон и Черноморский флот

    12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.

    0 комментариев
    13 октября 2026, 10:08 • Новости дня

    Менее половины европейцев поддержали скорейшее вступление Украины в ЕС

    DPA: Менее половины европейцев поддержали скорейшее вступление Украины в ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Меньше половины граждан стран Евросоюза выступают за скорейшее вступление Украины в объединение, сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на исследование фонда Bertelsmann.

    Согласно данным исследования, лишь 47% европейцев готовы поддержать прием Украины в Евросоюз в ближайшие годы, тогда как 53% отвергают эту идею, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

    Среди крупнейших стран ЕС наиболее скептически настроены граждане Германии: скорейшее вступление Украины поддерживают лишь 41% немцев, хотя в 2022 году этот показатель составлял 60%. В Румынии уровень поддержки еще ниже – 40%.

    Самый высокий показатель поддержки среди крупных государств Европы зафиксирован в Швеции, где за скорейшее вступление Украины выступают 69% граждан. При этом 83% самих украинцев рассчитывают на присоединение к ЕС в ближайшие годы.

    В опросе участвовали 16,8 тыс. жителей стран Евросоюза. Точные даты проведения исследования и статистическая погрешность не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Венгрия одобрила открытие новых глав переговоров о вступлении Украины в ЕС.

    На прошлой неделе МИД Украины отверг альтернативы полноправному членству страны в ЕС.

    12 октября 2026, 11:54 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожское Никольское и Лидино в ДНР
    Российские войска освободили запорожское Никольское и Лидино в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группировка «Восток» освободила Никольское в Запорожской области, а подразделения группировки «Центр» взяли под контроль Лидино в Донецкой народной республике (ДНР).

    Об освобождении двух населенных пунктов за минувшие сутки говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Никольское в Запорожской области.

    Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах Ивановки, Подгавриловки, Коломийцей, Орестополя, Скотоватого Днепропетровской области, Васиновки, Терновкм и Вольнянкм Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 275 военнослужащих, бронемашину.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Лидино в Донецкой Народной Республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии у Старорайского, Новоандреевки, Марьевки, Новоявленки, Святогоровки, Белозерского, Веселой Горы ДНР, Андроновки и Тарасовки Днепропетровской области.

    Всего в зоне ответственности группировки за последние сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих, четыре бронемашины, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и станция радиоэлектронной разведки.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчьим Яром, Березовкой, Благодатовкой, Тамаргановкой, Осиново, Малеевкой и Грушевкой Харьковской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, две бронемашины и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты около Ясногорки, Беленького, Николаевки, Василевской Пустоши, Дружковки, Семеновкиа, Краматорска и Славянска ДНР.

    Противник при этом потерял до 195 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области.

    Ранее армия России взяла под контроль сумскую Кияницу, а до этого зачистила от противника харьковское Аннополе.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 00:56 • Новости дня
    ВСУ подтвердили прекращение получения информации о запуске российских ракет
    ВСУ подтвердили прекращение получения информации о запуске российских ракет
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные не успели объявить воздушную тревогу в Киеве из-за того, что не получили информацию о запуске баллистических ракет с территории России, сообщили Воздушные силы ВСУ.

    В ВСУ сообщили, что по Киеву нанесен удар шестью баллистическими ракетами. При этом цели были обнаружены радарами непосредственно во время атаки на город.

    «Информации о пусках с территории противника не поступало. Причины устанавливаются», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщали, что в понедельник Украина не получила информацию о запуске российских ракет.

    СМИ напомнили слова депутата Верховной рады Галины Янченко, что в случае приостановки передачи Киеву американских разведывательных данных украинские власти не смогут оперативно получать информацию о запусках баллистических ракет.

    Комментарии (9)
    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Newsweek назвал кандидатов на смену Зеленскому

    Newsweek: Залужный и Буданов стали кандидатами на пост главы Украины

    Newsweek назвал кандидатов на смену Зеленскому
    @ Press Service Of The President Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главным соперником Владимира Зеленского на потенциальных выборах президента Украины выступает бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

    Среди основных претендентов на смену Владимиру Зеленскому после призывов президента США Дональда Трампа к смене власти в Киеве оказались Валерий Залужный, Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов), Михаил Федоров и Петр Порошенко (в списке террористов), передает ТАСС со ссылкой на журнал Newsweek.

    Залужный считается главным соперником Зеленского. Опрос Rating Group показал, что 64% респондентов доверяют Залужному, в то время как Зеленскому – 53%. Около 23% опрошенных готовы проголосовать за Зеленского, а более пятой части – за Залужного.

    Рейтинг доверия Буданова составляет около 53%, Федорова – 38%. В первом туре за Федорова проголосовали бы 7,6% респондентов, за Буданова – 6,7%. Петр Порошенко, занимавший пост президента в 2014–2019 годах, остается оппозиционным депутатом. В 2025 году Зеленский ввел против него санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Владимир Зеленский напомнил Дональду Трампу о праве украинцев выбирать главу государства.

    В этот же день французский политик Флориан Филиппо заявил о праве украинцев на выборы нового президента, стремящегося к миру.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что заявлений Трампа недостаточно для проведения выборов на Украине.

    Комментарии (12)
    13 октября 2026, 08:19 • Новости дня
    Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год
    Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вечером и ночью на 13 октября попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из самых массовых с начала года, свидетельствуют официальные данные.

    В период с вечера 12 октября до утра 13 октября в сторону Московского региона летели 417 беспилотников, что делает эту попытку атаки одной из самых массовых с начала года, передает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.

    Самая масштабная атака фиксировалась с 19 по 20 сентября, когда средства ПВО уничтожили более 1,6 тыс. дронов, из которых 450 сбили на подлете к столице. В числе других крупных инцидентов назывались налеты 8–9 октября, когда летели 403 аппарата, и 15–16 августа, когда было запущено 600 дронов.

    Напомним, с вечера понедельника по утро вторника в сторону Московского региона летели 417 украинских беспилотников.

    За несколько часов до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что число сбитых на подлете к городу БПЛА выросло до 48.

    Вечером в понедельник были уничтожены 10 летевших на Москву беспилотников.

    Комментарии (2)
    12 октября 2026, 18:09 • Новости дня
    Студент из Киева заложил бомбу под автобус с военными ВСУ

    СБУ: В Ровно студент попытался взорвать автобус с бойцами украинской армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Служба безопасности Украины сообщила, что киевский студент заложил самодельное взрывное устройство под автобус с военнослужащими в городе Ровно на западе страны.

    По информации следствия, молодой человек планировал уничтожить целое подразделение украинской армии во время его отправки в пункт постоянной дислокации, передает ТАСС со ссылкой на Службу безопасности Украины.

    Для осуществления задуманного злоумышленник установил под днище транспортного средства самодельную бомбу. Он рассчитывал привести взрывное устройство в действие дистанционно.

    В последнее время на Украине фиксируется рост числа диверсий и нападений на силовиков, а также сотрудников территориальных центров комплектования. Местные жители регулярно поджигают служебные автомобили и совершают попытки терактов в зданиях военкоматов и отделов полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пророссийское подполье оценило число пострадавших от действий украинских военкомов.

    В воскресенье силовики вскрыли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в Харьковской области.

    В августе подпольщики сообщили о беззащитности систем противовоздушной обороны на юге и востоке страны.

    Комментарии (9)
    12 октября 2026, 20:58 • Новости дня
    Уничтожен завод «КСМ Протек» под Киевом

    Рожин: Уничтожен завод по производству ГСМ «КСМ Протек» под Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    В результате обстрела в Киевской области полностью уничтожен завод по производству горюче-смазочных материалов «КСМ Протек», сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Завод по производству горюче-смазочных материалов «КСМ Протек» в Киевской области полностью уничтожен в результате обстрела, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Информацию о потере предприятия подтвердила сама компания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пожар повредил газодобывающую инфраструктуру в Харьковской области.

    Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что баллистические удары привели к полному уничтожению энергогенерации Киева.

    Комментарии (5)
    13 октября 2026, 02:11 • Новости дня
    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС

    Politico: Германия, Италия и Бельгия потребовали механизм блокировки решений ЕС

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и премьер Бельгии Барт де Вевер в письме председателю Европейского совета Антониу Коште предложили ввести в ЕС механизм «экстренного тормоза» для обременительных законопроектов на уровне ЕС.

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии заявили, что столицы стран Евросоюза должны получать право останавливать новые законодательные инициативы из Брюсселя, если они чрезмерно обременительны для правительств и бизнеса. Для этого, по их мнению, блоку необходим механизм «экстренного тормоза», который помог бы усилить ослабшую экономическую конкурентоспособность объединения, пишет Politico.

    Мерц, Мелони и де Вевер призвали «существенно ускорить планирование и процедуры одобрения», а также приостановить «отдельные нормативные области на определенный срок» в рамках нового «правила приоритета».

    «Мы призываем к дальнейшим амбициозным пакетам упрощения, чтобы решительно продвигаться в сокращении бюрократических барьеров в Европейском союзе», – говорится в письме, где подчеркивается необходимость в первую очередь снизить регуляторную нагрузку на малый и средний бизнес.

    Авторы обращения указали, что общей целью стран ЕС должно стать предотвращение «ненужного регуляторного бремени и связанных с этим затрат», которые могут привести к постоянным потерям европейских промышленных мощностей и дальнейшему ослаблению инвестиций и конкурентоспособности.

    Письмо направлено накануне саммита лидеров ЕС в Брюсселе, где в четверг и пятницу планируется обсудить долгосрочный бюджет Евросоюза, цены на энергоносители и поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Евросоюз ради спасения экономики от краха запустил масштабные реформы, направленные на снижение издержек и стимулирование роста.

    В мае МВФ предупредил, что рост госдолга стран ЕС способен нанести серьезный ущерб экономике Евросоюза.

    Комментарии (2)
    12 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Лавров: Зеленский не заслужил передышку в боевых действиях
    Лавров: Зеленский не заслужил передышку в боевых действиях
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не будет покупаться на очередные обещания Владимира Зеленского, он не заслужил передышку в боевых действиях, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, Россия не намерена верить очередным заверениям украинского руководства ради приостановки боевых действий, передает ТАСС.

    «Я не думаю, что передышку он заслужил. Не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания», – заявил Лавров.

    Министр напомнил, что позиция Москвы по этому вопросу была четко обозначена президентом Владимиром Путиным. Россия продолжает достигать целей спецоперации на Украине, которые остаются неизменными, в отличие от зигзагов и виляний Владимира Зеленского и его европейских хозяев, отметил глава ведомства.

    «Его деланое изумление по поводу заявления президента Трампа отражает только одно – ему очень хочется использовать любые слова, любые инициативы, любые идеи, которые попадают в публичное пространство для того, чтобы всеми правдами и неправдами продвигать свою заинтересованность в передышке», – подчеркнул Лавров.

    Он также добавил, что Москве не в чем ни перед кем оправдываться.

    В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о согласии Москвы и Киева на такое перемирие.

    Владимир Зеленский удивился заявлению президента США об энергетическом перемирии между Россией и Украиной.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг возможность заключения с Украиной краткосрочного перемирия вместо достижения долгосрочного мира.

    Комментарии (11)
    12 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    СВР: Брюссель заставляет Венгрию отказаться от сотрудничества с Росатомом
    СВР: Брюссель заставляет Венгрию отказаться от сотрудничества с Росатомом
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила своему аппарату заставить власти Венгрии отказаться от сотрудничества с Россией в атомной сфере, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    Руководство Еврокомиссии выступило главным заказчиком информационной кампании против корпорации «Росатом» и строительства с ее участием АЭС «Пакш-2» в Венгрии, сообщает СВР.

    Отмечается, что фон дер Ляйен поставила задачу заставить правительство венгерского премьера Петера Мадьяра отказаться от взаимодействия с Россией по мирному атому. В качестве «рупора» кампании выбрано издание Politico Europe, а главным исполнителем назначен журналист Бен Макуч.

    В СВР считают, что таким образом евробюрократы расписались в неспособности западных компаний честно конкурировать с Росатомом, а фон дер Ляйен рассчитывает на «оценку по заслугам» за изгнание российской корпорации и замещение ее на западную компанию.

    «Венгерским властям придется делать сложный выбор – поддаться нагнетаемой Брюсселем информационной шумихе и лишить страну надежного источника электрогенерации, способного на десятилетия вперед обеспечить национальную энергобезопасность, либо проявить принципиальность и отстоять интересы своих граждан», – подчеркнули в Службе внешней разведки.

    Летом венгерская сторона заявила о планах замены компании «Росатом» в проекте АЭС «Пакш-2».

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не ответил на вопрос о возможном прекращении строительства атомной электростанции «Пакш-2» с участием российской госкорпорации «Росатом».

    Кремль выразил надежду на продолжение экономического сотрудничества с Венгрией, несмотря на внешнее давление.

    Комментарии (5)
    12 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    Каллас: ЕС не может собрать десять кораблей для операции в Красном море
    Каллас: ЕС не может собрать десять кораблей для операции в Красном море
    @ PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что европейские страны пока не могут собрать необходимые десять кораблей для проведения военно-морской операции Aspides.

    Европейским странам нужно выделить как минимум десять судов для миссии, однако они до сих пор не располагают таким флотом, передает ТАСС.

    «Да, нам нужно для этой операции как минимум 10 кораблей, но мы все еще не там. Мы слышали несколько предложений сегодня от разных стран ЕС, что они могут выделить корабли. Надеюсь, что это материализуется в практические результаты. Если ЕС хочет, чтобы его всерьез воспринимали в регионе, он должен сделать это», – сказала Каллас.

    В кулуарах встречи европейские дипломаты отметили, что государства обсуждали возможность отправки в регион еще двух судов в дополнение к шести уже находящимся там, однако окончательное решение пока не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце хуситы заявили о захвате всех йеменских островов в Красном море.

    Летом Иран попросил хуситов подготовиться к перекрытию водного пути.

    В июне йеменские мятежники запретили проход израильских судов в регионе.

    Комментарии (9)
    12 октября 2026, 13:55 • Новости дня
    Песков: Путин готов остановить удары по Украине в день выборов
    Песков: Путин готов остановить удары по Украине в день выборов
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий будет готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов», – заявил Песков.

    По его словам, 60 суток перемирия нужны Украине не для проведения выборов, а для того, чтобы «собраться силами, залечить раны и продолжить войну», передает ТАСС.

    Песков добавил, что «совершенно очевидно, что реально в Киеве не хотят проводить выборы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Кремль отверг предложение о перемирии вместо долгосрочного мира.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский напомнил Трампу о праве украинцев выбирать главу государства.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не будет покупаться на очередные обещания Владимира Зеленского, он не заслужил передышку в боевых действиях.

    Комментарии (16)
    12 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    В ЕС назвали угрозы США в адрес Украины плохим сигналом Киеву

    CNN: В Евросоюзе сочли предупреждение США плохим сигналом для Киева

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Европейском союзе отреагировали на предупреждение Вашингтона о возможном сокращении поддержки Украины, оценив это как крайне негативный знак для Киева.

    В Европейском союзе сочли предупреждение США о возможном сокращении поддержки плохим сигналом для Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    «Европейский чиновник заявил, что обмен разведданными и закупки оружия жизненно важны для Украины, назвав эту угрозу печальным днем для Киева и его союзников», – говорится в публикации.

    Уточняется, что если подобные меры будут приняты Вашингтоном, это немедленно скажется на обороноспособности Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минобороны Нидерландов заявила о падении поддержки Украины в Европе.

    В воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций

    ЕС утвердил 22-й пакет санкций против 1,6 тыс. компаний и физлиц из России

    ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций
    @ Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций в отношении России, включив в черный список около 1,6 тыс. компаний и физических лиц.

    Новые антироссийские ограничения направлены против оборонного сектора, передает ТАСС.

    «Главы МИД ЕС только что утвердили внесение в черный список около 1,6 тыс. компаний и физических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России», – сообщила Каллас.

    Санкции вступят в силу после публикации полного списка в «Официальном журнале» Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет.

    В субботу глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.

    В пятницу Евросоюз вопреки санкциям рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России.

    Комментарии (2)
    12 октября 2026, 13:50 • Новости дня
    США предупредили Украину о готовности прекратить передачу разведданных

    CNN: США предупредили Украину о риске остановки передачи разведданных

    Tекст: Мария Иванова

    Госдепартамент и Пентагон направили украинским властям и европейским союзникам предупреждение, что Вашингтон может прекратить делиться разведывательной информацией с Киевом.

    Американское руководство допустило приостановку участия в программе закупки вооружений для ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Соответствующие предупреждения Вашингтон направил украинским властям и европейским партнерам на выходных. Уведомления от американского внешнеполитического и оборонного ведомств получили чиновники в Киеве и Европе. Кроме того, военные США напрямую обратились к украинским командирам.

    Один из собеседников телеканала назвал получение подобных сигналов печальным днем для украинской стороны и ее союзников. По его словам, американские разведданные и поставки вооружений жизненно важны для Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

    Летом Вашингтон начал десятки расследований поставок вооружений на Украину.

    В прошлом году средства массовой информации отмечали, что поддержка ВСУ серьезно ослабила арсеналы США.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 09:25 • Новости дня
    США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России

    NYT: США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России

    США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Игорь Иножарский

    Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отказались идти на уступки украинской делегации в обмен на прекращение атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    Спецпосланники Трампа на шестичасовых переговорах в Майами ошеломили украинскую делегацию известием, что Вашингтон приостановит санкции в отношении российского дизельного топлива, пишет The New York Times.

    Американские политики также передали просьбу Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). На вопрос одного из украинских переговорщиков, что Киев получит взамен, американские спецпосланники ответили, что Вашингтон «уже многое делает для Украины, и не должен идти на уступки». Сторона США также напомнила о разведывательной помощи, которую американцы оказывают Украине.

    Некоторые присутствующие восприняли это заявление как скрытую угрозу. Представитель американской администрации отверг наличие подобной угрозы, однако отметил, что Трамп настолько зол на Киев, что предсказать его дальнейшие действия трудно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский отказом прекратить удары по российским НПЗ вывел Трампа из себя. В воскресенье дизельная сделка Москвы и Вашингтона стала шоком для союзников Украины. В субботу США пригрозили лишить Киев разведданных из-за атак на российские нефтяные объекты.

    Комментарии (0)
    Главное
    Россиян на Бали предупредили об острой нехватке бензина
    Французские ВМС захватили танкер в Индийском океане
    Трамп заявил о желании остаться на третий президентский срок
    Инженеры решили сократить экипаж пассажирского самолета Ту-214
    В Германии задержали двух турок за поджог польской станции Starlink
    Литовец зиганул в музее Освенцима
    Жительницу Приамурья оштрафовали за созданное ИИ фото медведя

    Четыре бонуса для России от дизельной сделки с США

    Дизельная сделка России с США уже привела к снижению цен на нефть. Дональду Трампу именно это и нужно было в преддверии ноябрьских выборов. А какую выгоду может получить Россия, если эта сделка реализуется в реальности? Влияние снятия эмбарго будет не только на рынок нефти, но и на Китай и даже Украину. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа заявила о предательстве в войне до последнего украинца

    Дизельная сделка США и РФ привела европейцев в состояние шока. Украина и лидеры ЕС недовольны готовностью Вашингтона сотрудничать с Москвой в сфере энергетики. Тем не менее Брюссель своей критикой договоренностей российского и американского лидеров фактически подтвердил курс на продолжение конфликта «до последнего украинца». Подробности

    Перейти в раздел

    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему «покушение на премьера Польши» напоминает инсценировку

    Покушение сразу на двух крупных польских политиков – премьер-министра и министра обороны – предотвращено в Польше. По крайней мере, так официально заявляют спецслужбы. Почему же в таком случае оппозиционные политики в связи с этими обвинениями заявляют, что премьер-министр Дональд Туск и его подчиненные «превращают польское государство в цирк»? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кремль ответил на козырь Зеленского

      Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

    • Как привыкнуть к смерти и остаться живым

      Ветеран СВО Василий Мелкозеров о том, как страна встречала раненых бойцов: на каждой станции местные жители приходили к поездам с флагами, подарками и угощениями для героев.

    • Как пережить 57 операций и встретить свою любовь

      Ветеран СВО Сергей Фролов после потери ноги не только выжил, но и женился, воспитывает маленькую дочь, построил дом и путешествует по России на мотоцикле.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации