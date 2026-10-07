  • Новость часаПеребои со светом и водой начались в Киеве после взрывов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мали при помощи России вернул себе стратегически важный город
    Отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области
    Жители Молдавии запустили петицию против лечения украинских военных в стране
    Ученые выявили несочетаемость сладкого с антибиотиками
    ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью
    В МИД назвали пособниками в убийстве россиян поставляющие Киеву дроны страны
    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет
    Мерц пожаловался на нападки прессы и призвал писать о позитивном
    Киргизия ликвидировала обеспеченную золотом государственную криптовалюту
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Главный секрет президента Путина

    Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.

    26 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    44 комментария
    7 октября 2026, 23:02 • Новости дня

    МИД Украины отверг альтернативы полноправному членству страны в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Киев не согласится на альтернативные форматы вступления в Европейский союз.

    Киев не примет альтернативы полноправному членству в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    «Никаких заменителей полноправному членству. Пожалуйста, не надо добавлять прилагательные к слову «членство», предлагать какие-то гибридные варианты, какое-то получленство в Европейском союзе», – сказал Тихий в ходе брифинга.

    Дипломат добавил, что украинской стороне критически важно проходить процесс европейской интеграции вместе с Молдавией, поскольку оба государства подали заявки одновременно.

    В понедельник испанская газета El Pais сообщила о разработке Еврокомиссией новой стратегии расширения, позволяющей быстрее принимать новых членов, включая Украину, но с ограничением их прав.

    Во вторник украинский министр аграрной политики Тарас Высоцкий подчеркнул, что Киев не согласится на вступление в объединение, если будут введены постоянные лимиты на продажу продовольствия.

    В понедельник Еврокомиссия запланировала ограничить доступ Украины к аграрным рынкам ЕС.

    На прошлой неделе в ЕК исключили вступление страны в объединение в 2027 году.

    Летом представители ЕС отказались обсуждать вопрос украинского членства на саммите G7.

    7 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    Экс-глава Google Шмидт указал на ужас Запада перед «Рассветом»

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия находится на этапе развертывания спутниковой сети «Рассвет», а страны Запада уже в ужасе от будущих возможностей ее использования, рассказал бывший глава Google и технический консультант Эрик Шмидт.

    «Правила игры изменились. Сейчас Москва занимается инновациями и улучшением, однако, в отличие от Украины, ресурсов у нее гораздо больше», – заявил бывший глава Google Эрик Шмидт в подкасте The Economist.

    По его данным, до сих пор нет эффективного способа справляться с баллистическими ракетами России, а противобаллистические ракеты, известные на Западе как Patriot, находятся в таком дефиците, что их попросту на всех не хватит.

    Украина имеет на вооружение ракету «Фламинго», но не может производить их в большом количестве.

    «Русские создают крайне мощные так называемые планирующие бомбы, с независимой системой наведения. Они не дают линии фронта сдвинуться и действительно поражают множество целей», – цитирует Шмидта «ИноСМИ».

    Напомним, Россия совершила запуск второй группы спутников «Рассвет» в конце июля. Первую партию, в которую входили 16 аппаратов, вывели на орбиту в марте 2026 года. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет». Президент Владимир Путин заявил, что развертываемая российская низкоорбитальная группировка не уступает американской системе Starlink.

    Комментарии (6)
    7 октября 2026, 10:03 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по месту производства ракет «Фламинго» в Киеве
    ВС России нанесли удар по месту производства ракет «Фламинго» в Киеве
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России в ходе ночной атаки применили высокоточное оружие и беспилотники для поражения заводов военно-промышленного комплекса, портовой инфраструктуры и судов, задействованных в интересах украинской армии.

    В результате массированного удара высокоточным оружием и беспилотниками поражены предприятия ВПК в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также объекты в Одесской области, указало Минобороны в Max.

    В Киеве и Киевской области удары пришлись по предприятию «Умные боеприпасы», цеху сборки дронов «Фанплит» и Киевскому картонно-бумажному комбинату, где производились и хранились крылатые ракеты «Фламинго» и беспилотники.

    В Черниговской, Кировоградской и Днепропетровской областях поражены мощности по выпуску комплектующих для ракет и дронов, включая Южный машиностроительный завод в Днепре.

    Кроме того, в Полтавской области нанесен урон производству шасси для пусковых установок на заводе «Автокраз» и табачной фабрике, выпускавшей боеприпасы. В Харьковской области поражен механический завод в Лозовой, а в Одесской области – завод «Дунай судоремонт» и сухогруз с товарами военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России ударили по предприятиям ВПК Украины и по портовой инфраструктуре в Одесской области.

    Во вторник Вооруженные силы России поразили танкер с горючим в порту Южный. В понедельник российские войска нанесли удар по электроподстанции в Харьковской области и порту Вилково.

    Комментарии (4)
    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 08:14 • Новости дня
    Нанесен массированный удар по производствам ракет и дронов на Украине
    Нанесен массированный удар по производствам ракет и дронов на Украине
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщило Министерство обороны.

    Удар был направлен на предприятия, задействованные в интересах компании «Файер Пойнт» для производства и хранения крылатых ракет «Фламинго» и беспилотников большой и средней дальности.

    Поражены объекты в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, указало ведомство в Max.

    Кроме того, в Одесской области уничтожены объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры, а также морские суда, работавшие в интересах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Вооруженные силы России поразили танкер с горючим для ВСУ в порту Южный.

    В понедельник ВС России нанесли удар по порту Вилково.

    В воскресенье Минобороны пообещало усилить удары в ответ на угрозы Владимира Зеленского.

    Комментарии (2)
    7 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей

    Военный аналитик Коротченко: Польша стремится к военному лидерству в Европе

    Эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей
    @ IMAGO/Matthias Wehnert/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Польша закупает танки, истребители пятого поколения и корабли, одновременно добиваясь от США размещения ядерного оружия и передислокации американского контингента из Германии. За масштабной милитаризацией республики стоит стремление Варшавы к военному лидерству в Европе, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Игорь Коротченко. Напомним, Польша возглавила мировой рейтинг импортеров оружия.

    «Польшу нельзя отнести к лидерам Евросоюза. Но при этом по итогам 2025 года республика возглавила мировой рейтинг импортеров оружия», – отметил Игорь Коротченко, военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона». Он напомнил, что Варшава закупает американские Abrams и южнокорейские K2 и таким образом создает мощный танковый кулак.

    «Опыт СВО меняет подход к технике, однако польское руководство, судя по всему, исходит из прежних стратегических концепций и наращивает бронетанковый потенциал. Масштаб закупок свидетельствует о подготовке к наступательным операциям, в том числе против Белоруссии», – считает собеседник. В этом контексте Коротченко упомянул территориальные претензии Варшавы к Западной Белоруссии – хотя на официальном уровне они не декларируются, у варшавских элит сохраняются обиды в связи с событиями 1939 года.

    Кроме того, Польша активно обновляет и расширяет парк военной авиации, продолжил спикер. «Так, поступили первые истребители пятого поколения F-35, которые являются носителями ядерного оружия», – продолжил аналитик, напомнив, что Варшава настойчиво добивается размещения на своей территории ядерного оружия США, а также предлагает Вашингтону передислоцировать контингент из Германии в Польшу. Коротченко также отметил, что в республике функционирует американская база системы ПРО.

    Помимо этого, Варшава формирует ударный компонент в Балтийском море – в потенциальном конфликте его могут задействовать в том числе для блокады Калининградской области, сказал собеседник. «Речь идет о закупке современных боевых кораблей с ракетным вооружением, подводных лодок для действий в акватории Балтики», – уточнил он.

    По его оценкам, структура закупок свидетельствует о стремлении Польши сформировать одну из самых мощных современных армий в НАТО – за исключением разве что США и Турции, которые традиционно лидируют в блоке по масштабу вооруженных сил и вооружений. При этом в европейском измерении поляки нацелены на то, чтобы занять позицию военного лидера.

    «Самый интересный вопрос – что называется, за чей счет «банкет». Показатели польской экономики отнюдь не впечатляют, однако власти, судя по всему, все же находят необходимые ресурсы», – рассуждает Коротченко. На этом фоне спикер напомнил, что Польша располагает собственной достаточно эффективной военной промышленностью – она тоже активно задействована в программе перевооружения страны.

    «Нам стоит рассматривать нарастающую военную активность и курс на милитаризацию в Польше как фактор, создающий угрозы непосредственно для Москвы и Минска. Республика по-прежнему является тем, чем она была в предшествующий исторический период – гиеной Европы и санитарным кордоном вблизи границ России», – заключил аналитик.

    Ранее эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) представили рейтинг крупнейших импортеров вооружений в 2025 году. Второй год подряд лидирует Польша: объем идентифицированного военного импорта республики достиг 11,91 млрд долларов – это 9,97% от общемирового объема (119,5 млрд долларов). По данным ЦАМТО, такой показатель стал абсолютным рекордом для Варшавы как в стоимостном выражении, так и в процентном долевом объеме от общемировых поставок.

    Важным элементом наращивания парка бронетехники стала поставка из США. Как напоминают аналитики, Польша в декабре 2025 года получила из Штатов четвертую и последнюю в указанном году партию из 32 танков M1A2 SEPv3 Abrams. С учетом предыдущих поставок (28, 19 и 38 единиц) годовой объем достиг 117 машин. В совокупности с ранее поставленными по отдельному контракту 116 танками M1A1 (2023–2024 годы) польская армия к концу 2025 года располагала 233 Abrams обеих модификаций, а в перспективе получит не менее 366 единиц.

    Помимо этого, южнокорейская компания Hyundai Rotem в ноябре поставила очередные 20 танков K2, полностью закрыв первый контракт (заключен в августе 2022 года на 180 ОБТ стоимостью 3,37 млрд долларов). Второй контракт, подписанный 1 августа 2025 года, предусматривает поставку еще 180 ОБТ ориентировочно на 6,5 млрд долларов в период с 2026 по 2030 год. При этом часть танков модификации K2PL будет производиться на польском заводе Bumar-Labedy, отметили эксперты ЦАМТО.

    Динамика военного импорта Польши демонстрирует устойчивый рост: в 2022 году объем закупок составил 2,168 млрд долларов (2% от мирового импорта), в 2023 году – 3,036 млрд долларов (3,32%), в 2024 году – 7,503 млрд долларов (7,81%). За четырехлетний период (2022–2025 годы) республика импортировала вооружений на сумму 24,617 млрд долларов, что соответствует 5,93% от общего объема мирового импорта.

    В пятерку лидеров по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2025 года – помимо Польши – входят: Индия (6,970 млрд долларов, 5,83%), Австралия (6,958 млрд долларов, 5,82%), Тайвань (5,537 млрд долларов, 4,63%), Британия (3,671 млрд долларов, 3,07%). По прогнозам ЦАМТО, крупнейшими покупателями вооружений в мире в ближайшие четыре года окажутся Польша, Индия и Германия.

    Эксперты отметили, что в представленном рейтинге учитывались только коммерческие контракты на закупку вооружения и военной техники. Так, в него не была включена Украина, которая получает безвозмездные поставки вооружения и военной техники (ВиВТ) от стран западной коалиции.

    Комментарии (2)
    7 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Евросоюз начал готовиться к гибридной атаке с массовыми жертвами

    Politico: Страны ЕС обсудили ответ на гибридную атаку с жертвами

    Евросоюз начал готовиться к гибридной атаке с массовыми жертвами
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейский комиссар по юстиции Майкл МакГрат сообщил, что страны ЕС ведут закрытые консультации о совместном ответе на возможную гибридную атаку, которая может привести к многочисленным жертвам среди граждан союза.

    Столицы стран Евросоюза в последние недели обсуждают, как блок должен реагировать на крупную гибридную атаку с несколькими погибшими, при этом встречи послов всех 27 государств проходят в закрытом формате без телефонов и помощников, пишет Politico. Поводом для активизации дискуссий стал выявленный в августе дрон со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, а также участившиеся сообщения о кибератаках, диверсиях и инцидентах с беспилотниками, включая подрыв судна в Черном море и попытки поджогов в транспортных узлах ЕС и Британии.

    По словам МакГрата, «демократии Европы сталкиваются с растущим числом угроз», поэтому Евросоюз наращивает возможности по раннему выявлению и коллективному реагированию на них. При этом дипломаты отмечают, что после начала спецоперации на Украине, по оценке ЕС, Россия усилила кампанию кибератак, саботажа и других скрытых операций, и считают появление жертв лишь вопросом времени. Обсуждаются варианты развертывания групп экстренного реагирования, выделение общеевропейского финансирования пострадавшей стране и согласование антикризисных коммуникаций руководителей институтов ЕС.

    В то же время часть столиц опасается, что новые инициативы Брюсселя по безопасности будут дублировать ключевые функции НАТО и запутывать систему принятия решений. Скепсис усиливают недостаточная защищенность каналов связи институтов ЕС и опасения утечек, из-за чего самые чувствительные данные многие страны предпочитают обсуждать только в форматах НАТО. Идеи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании «экстренного протокола безопасности» и Европейского совета безопасности критики предлагают заменить использованием уже существующих механизмов кризисного реагирования, а эксперты призывают четко разделить роли: за военное сдерживание и обмен разведданными должна отвечать НАТО, за гражданский ответ – Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала защитить Евросоюз от «серой зоны» действий России. Премьер Дании обвинила Россию в причастности к инцидентам с дронами в датских аэропортах. Британия заявила о росте числа «российских» гибридных атак.

    Комментарии (4)
    7 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России

    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет антироссийских санкций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Послы стран Европейского союза согласовали 22-й пакет санкций, затрагивающий более 1,5 тыс. компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором России.

    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций, в который войдут свыше 1,5 тыс. компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором, передает ТАСС со ссылкой на европейский источник.

    По словам собеседника агентства, ожидается, что новые ограничительные меры будут окончательно утверждены Советом ЕС до конца недели, после чего они вступят в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейская комиссия предложила упразднить право вето стран ЕС по расширению и санкциям.

    В тот же день Молдавия запланировала присоединиться к санкциям Евросоюза против удобрений из России.

    Алишер Усманов, Михаил Фридман и Петр Авен были исключены из санкционного списка ЕС.

    Комментарии (4)
    7 октября 2026, 19:43 • Новости дня
    Перебои со светом и водой начались в Киеве после взрывов
    Перебои со светом и водой начались в Киеве после взрывов
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Киеве и Киевской области зафиксированы перебои с электроснабжением и водоснабжением после серии взрывов, пишут местные СМИ.

     Перебои с электричеством начались в Киеве и области после взрывов, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Инсайдер». Кроме того, в результате перебоев с электричеством в украинской столице возникли проблемы с водоснабжением. Причиной отключений могло стать повреждение линии электропередачи.

    В Киеве продолжает действовать воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду эксперт Андрей Марочко объяснил массовую эвакуацию из Киева. В тот же день мэр города Виталий Кличко сообщил о повреждениях складов и нежилых помещений.

    В воскресенье в украинской столице прогремели новые взрывы на фоне воздушной тревоги.

    Комментарии (10)
    7 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    Отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области

    Сальдо: При ударе дрона ВСУ по машине погибли отец 13 детей и его дочь

    Отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате удара украинского беспилотника по легковому автомобилю в Геническом округе погибли многодетный отец и его 15-летняя дочь.

    В среду утром возле населенного пункта Рыково украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, уничтожив его полностью. В результате удара погибли Александр Колотун и его 15-летняя дочь Анна, сообщил глава региона в Max.

    «Изверги убили отца большой семьи и его юную дочь. Ударили по обычной легковой машине в 120 км от линии боевого соприкосновения. Это гнусное военное преступление, преступление против самой человечности», – заявил Сальдо.

    Александр Колотун вместе с супругой Татьяной воспитывал 13 детей, в данный момент семья ждет 14-го ребенка. Супруги владели пекарней и снабжали местных жителей хлебом. В июне президент Владимир Путин лично вручил Татьяне орден «Мать-героиня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сотрудник администрации в Херсонской области погиб при ударе дрона ВСУ.

    При обстреле Алешек погибла мирная жительница.

    В прошлом месяце от удара беспилотника по кафе в регионе скончались две девушки.

    Комментарии (7)
    7 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    МИД указал на ключевую роль США в воздействии на Киев и Европу

    МИД: Для России очевидна ключевая роль США в плане воздействия на Киев

    МИД указал на ключевую роль США в воздействии на Киев и Европу
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что для Москвы является очевидной ключевая роль Соединенных Штатов в вопросе воздействия на украинские и европейские власти.

    Способность американской стороны оказывать давление на европейские страны и украинское руководство абсолютно понятна для российских властей, передает РИА «Новости».

    «Конечно, ключевая роль Соединенных Штатов в плане воздействия на Киев, да и на европейцев, для нас тоже очевидна», – сказал Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дональд Трамп пообещал скорое завершение конфликта на Украине.

    Во вторник Пентагон запланировал создать базу ремонта ЗРК Patriot на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио исключил членство Украины в НАТО из повестки дня.

    Комментарии (4)
    7 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию
    Жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Латвийский суд приговорил швею Полину Камлеву к шести годам тюремного заключения по обвинению в финансировании вооруженного конфликта из-за перевода 43 евро гражданину России.

    Латвийский депутат Андрей Пагор рассказал о завершении судебного процесса над гражданкой Латвии Полиной Камлевой, которую обвинили в финансировании военного конфликта.

    «Приговор Полине Камлевой – шесть лет и три года пробации», – цитирует парламентария РИА «Новости».

    Журналистка Алла Березовская уточнила, что женщина, работающая швеей в депрессивном регионе Латгалия, попросила знакомую из Белоруссии отправить 43 евро россиянину, с которым познакомилась по переписке в 2024 году. Главной уликой стало то, что на фотографии профиля собеседника в мессенджере якобы была надета военная форма.

    Переписку осужденной обнаружили на границе во время ее возвращения домой из России. В декабре 2025 года Камлеву арестовали. На суде женщина пояснила, что общалась с частным лицом и сама не отправляла средства, а во время задержания сотрудники латвийских спецслужб оказывали на нее психологическое давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Латвии волонтера с гражданством России и ФРГ приговорили к семи годам тюрьмы.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о пожирающей Латвию бацилле русофобии.

    Летом беженка из прибалтийской республики назвала главные преимущества жизни в России.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 12:22 • Новости дня
    ВС России отразили попытку ВСУ деблокировать Доброполье
    ВС России отразили попытку ВСУ деблокировать Доброполье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделениями группировки «Центр» отражена попытка деблокирования окруженного противника подразделениями 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники.

    В Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвигались в центральной и северной частях города, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения морской пехоты продолжали наступление в северо-западном направлении вдоль железной дороги. Овладели территорией парковой зоны, домом культуры в северной части населенного пункта и двумя производственными сооружениями на территории шахты «Добропольская».

    Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии в районах Святогоровки, Белозерского, Сергеевки, Степановки, Новоявленки, Роганского, Лидино и Новоандреевки в Донецкой народной республике (ДНР), Петропавловки и Чугуево в Днепропетровской области.

    В течение последних суток были освобождены 82 здания, уничтожены более 25 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и пикап, перечислили в Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 520 военнослужащих, семь бронемашин, орудие полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и радиолокационная станция, подытожили в оборонном ведомстве.

    Утром в понедельник сообщалось, что морпехи группировки «Центр» уничтожили опорные пункты ВСУ в Доброполье.

    Накануне сообщалось, что в Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной части города.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 19:09 • Новости дня
    В МИД назвали циничными призывы Украины к перемирию в Черном море

    Жданова: Призывы Украины к перемирию в Черном море звучат цинично

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Призывы властей Украины к перемирию в акватории Черного моря звучат цинично, учитывая их планы по дестабилизации региона, заявила руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    «С учетом дальнейших планов киевского режима по дестабилизации Черноморского региона, его призывы к некоему перемирию в акватории звучат просто цинично», – заявила Жданова, передает РИА «Новости».

    Дипломат выступила на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Отмечается, что мероприятие прошло в закрытом для прессы формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МИД России обвинил Запад в замалчивании ущерба экологии Черного моря от атак Украины.

    В понедельник власти Турции выразили обеспокоенность безопасностью проливов в Черном море.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об открытости России к диалогу по безопасности в регионе.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    В Раде назвали заложенный в бюджет прожиточный минимум «заморозкой бедности»

    Депутат Рады Гетманцев назвал заложенный в бюджет минимум заморозкой бедности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что предложенный правительством Украины в проекте бюджета на 2027 год уровень прожиточного минимума является заморозкой бедности.

    «Считаю, что предложенный кабмином прожиточный минимум является заморозкой бедности», – заявил Гетманцев, комментируя параметры проекта бюджета на 2027 год, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское СМИ The Page.

    По словам депутата, в проекте документа прожиточный уровень установлен в размере 3691 гривны (82,19 доллара), что не соответствует реалиям.

    Гетманцев отметил, что подал поправки в государственный бюджет, предполагающие установку с 1 января 2027 года прожиточного минимума на одного человека в размере 7,2 тыс. гривен (160,3 доллара).

    Проект государственного бюджета Украины на следующий год предполагает дефицит в 37 млрд долларов и рост государственного долга до 276 млрд долларов. По данным министерства финансов Украины, общие расходы страны составят 161,2 млрд долларов, из которых 108,3 млрд долларов, или 67,2%, планируется направить на обеспечение армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Украины анонсировал сокращение 4 тыс. должностей в органах власти.

    На прошлой неделе глава украинского кабмина заявил о режиме максимальной экономии.

    В прошлом месяце Киев заложил миллионы долларов на имидж при огромном дефиците бюджета.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Литва ограничила получение временной защиты военнообязанным гражданам Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Литвы приняли резолюцию, которая ограничивает получение временной защиты для военнообязанных граждан Украины, не прошедших службу, сообщает телерадиокомпания LRT.

    Военнообязанные граждане Украины, не отслужившие в армии, больше не смогут въехать в Литву в качестве беженцев и претендовать на временную правовую защиту, передает РИА «Новости».

    «Принятая резолюция также устанавливает новое условие для некоторых лиц, подающих заявления на временную защиту. Если лицо подлежит военной службе на Украине, оно должно будет предоставить доказательство ее прохождения», – отмечается в сообщении LRT.

    По данным МВД Литвы, подтвердить прохождение военной службы можно выездным штампом в паспорте, законно пересекая границу при выезде, или официальным документом об освобождении от службы.

    Временные виды на жительство на основании защиты будут выдаваться властями Литвы до 4 марта 2028 года. В настоящее время в республике ежедневно регистрируется 30–40 новых заявлений от беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Польше заявили о массовом отъезде украинских беженцев.

    Летом украинские беженцы украли мебель и унитаз из квартиры в Германии.

    В том же месяце власти ирландского города объявили украинским беженцам о выселении.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 18:34 • Новости дня
    Склад украинского издательства «Книголав» уничтожили в Киеве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный эксперт Борис Рожин сообщил об уничтожении склада украинского книжного издательства «Книголав» в Киеве.

    Предыдущий склад компании также был уничтожен, после чего она переехала, но удар пришелся и по новому адресу, сообщил Рожин в своем канале в Max.

    Эксперт отметил, что данное издательство активно поддерживает насильственную украинизацию и занимается выпуском бандеровской литературы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду жители Киева провели ночь в метро из-за угрозы ударов беспилотников. В тот же день в Киевской области получили повреждения склады вооружения и Трипольская ТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия Вооруженных сил России стали возмездием за украинские удары.

    Комментарии (0)
    Главное
    Перебои с интернетом начались в Киеве
    В МИД назвали циничными призывы Украины к перемирию в Черном море
    Склад украинского издательства «Книголав» уничтожили в Киеве
    МЧС назвало главную ошибку граждан при атаке беспилотников
    Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
    Жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию
    Пожар полностью уничтожил буддийский монастырь в Туве

    Почему доходы России от нефти не такие высокие как цены

    Цены на российскую нефть выросли с 41 доллара в начале года до 92 долларов в сентябре. Однако доходы России от нефти и газа упали на целых 17%. Как такое возможно на фоне двукратного удорожания нефти? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

    Перейти в раздел

    Национальный символ Эстонии готовится к побегу

    Потери эстонской экономики, похоже, переходят в новую стадию: если прежде из страны бежали иностранные инвесторы, то теперь за ними потянулись и собственные крупные предприятия. Судоходная компания Tallink Grupp – один из символов Эстонии как морской державы – начала обсуждать возможность перевода своего флота под флаги других стран. Как и почему такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации