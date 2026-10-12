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Ле Пен назвала французские школы опасными местами
Ле Пен: Школы во Франции превратились в опасные места
Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что школы во Франции превратились в опасные места после инцидента со стрельбой на юго-востоке страны.
«Школы, которые должны быть островками безопасности, сегодня превратились в места, где можно подвергнуть свою жизнь опасности. Угроза безопасности проникла в стены учебных заведений», – заявила Ле Пен, передает РИА «Новости».
Она выразила поддержку пострадавшим, их близким, а также ученикам и персоналу учебного заведения, в котором произошла стрельба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник во Франции задержали подростка после стрельбы в директора школы.
Ранее протестующие школьники и студенты заблокировали здания Сорбонны в Париже.
В пятницу был оценен ущерб от протестов школьников во Франции.
В среду учителя в Париже запланировали митинг в поддержку протестующих школьников.