В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.12 комментариев
В Таиланде россиянина задержали по подозрению в торговле метамфетамином
The Phuket News: На Пхукете задержали россиянина за хранение метамфетамина
Полиция таиландского Пхукета задержала 37-летнего гражданина России по подозрению в хранении метамфетамина с целью сбыта.
Мужчину по имени Алексей задержали на дороге между пляжами Калим и Камала в районе Катху, когда он попытался выбросить сверток с более чем двумя граммами наркотика при приближении полицейских, пишет The Phuket News.
В арендованном им доме в районе Вичит полиция нашла еще более 91 грамма запрещенных веществ. Анализы россиянина показали положительный результат на употребление метамфетамина. В его телефоне нашли данные, указывающие на причастность к наркоторговле, отмечает ТАСС.
Россиянину предъявлены обвинения в употреблении и хранении наркотиков первой категории с целью сбыта. Он доставлен в полицейский участок для следственных действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на Пхукете полиция задержала 30-летнего россиянина по подозрению в причастности к сбыту наркотических средств.
В январе шкиперу катера с россиянами на борту предъявили обвинения в хранении и употреблении метамфетамина после столкновения с рыболовецким судном в Андаманском море.
В прошлом году на Пхукете по подозрению в торговле запрещенными веществами задержали 20-летнего гражданина России.