    Фестивали плова разошлись с национальной политикой России
    Чернышенко объяснил, зачем НАТО пытается заполучить опытных ветеранов СВО
    «Пупупу» стало претендентом на слово года в России
    Суд принял иск Безрукова за продажу масок с его изображением
    Путин сыграл на национальном киргизском инструменте в Бишкеке
    Страны G7 выдали Украине 30,9 млрд евро доходов от активов России
    Рябков: Время зерновой сделки прошло
    Единственная подводная лодка Польши сломалась при выходе в море
    Совфед одобрил повышение МРОТ до 27 тыс. рублей
    Мнения
    Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    Борис Джерелиевский «Бусификация» на Украине ждет всех, кроме нацистов

    На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.

    26 ноября 2025, 19:24 • Новости дня

    Суд Франции подтвердил приговор Саркози

    Суд Франции подтвердил приговор Саркози по делу о расходах на выборы в 2012 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высшая судебная инстанция Франции оставила в силе обвинительный приговор экс-президенту Николя Саркози, отклонив его апелляцию по финансированию выборов, пишут местные СМИ.

    Кассационный суд Франции отклонил апелляцию экс-президента Николя Саркози по делу о финансировании избирательной кампании 2012 года, передает  РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс. Как сообщает французское агентство, суд подтвердил обвинительный приговор в отношении Саркози.

    Таким образом, решение апелляционного суда осталось в силе. Саркози был приговорён к штрафу в 3750 евро и шести месяцам ограничения свободы, которые он должен отбыть дома с электронным браслетом.

    Кассационный суд рассматривал только вопросы применения закона, а не обстоятельства самого дела. Приговор по так называемому процессу «Бигмалион» был впервые вынесен ещё в 2021 году. Следствие установило, что Саркози потратил на кампанию 42,7 млн евро вместо разрешённых 22,5 млн евро, причём он был заранее предупреждён о предельных расходах.

    Это уже второй подтверждённый обвинительный приговор для Саркози – до этого он был признан виновным по делу о «прослушках». Французское законодательство не предусматривает дальнейших возможностей обжалования этого решения для бывшего президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский экс-президент Николя Саркози был приговорен к пяти годам тюрьмы по делу о финансировании его избирательной кампании Муаммаром Каддафи.

    10 ноября суд решил освободить Саркози из тюрьмы под судебный контроль.

    После освобождения Саркози заявил, что сосредоточится на подготовке к апелляции.

    25 ноября 2025, 14:30 • Новости дня
    Лавров назвал мечтами заявление Макрона о вводе войск в Киев и Одессу
    Лавров назвал мечтами заявление Макрона о вводе войск в Киев и Одессу
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о планах по Украине не связаны с мирным урегулированием, это «просто мечты», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, заявления Макрона по вопросу урегулирования ситуации на Украине не имеют никакого отношения к реальному мирному процессу, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Макрон сделал «агрессивнейшее заявление», назвав Россию единственной проблемой для Украины и обвинив Москву в стратегической конфронтации с Европой. Французский президент, по его словам, заявил о намерении направить войска в район Киева и Одессы после достижения урегулирования. Министр назвал подобную риторику далекими от мира фантазиями.

    Кроме того, Лавров отметил, что в странах Европы все чаще задаются вопросом о будущем региона, поскольку Украина, по его выражению, «не на веки».

    «Некоторые европейцы начинают задумываться о том, а что дальше? Украина – это не на веки. Мы – соседи, когда-то придется восстанавливать отношения», – отметил министр иностранных дел России.

    Ранее Макрон заявил о планах международной коалиции разместить свои силы вдали от линии фронта после завершения конфликта, в том числе в Киеве и Одессе.

    Лавров отметил, что Европа «провалилась по всем статьям» в действиях по Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал предложения Евросоюза по урегулированию ситуации на Украине неконструктивными.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Европа предложила абсурдный план урегулирования ситуации на Украине.

    25 ноября 2025, 15:21 • Новости дня
    Прокуратура: Украденные на фортификациях в Курской области деньги могли вывести в Мексику

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший депутат Курской думы Максим Васильев мог использовать похищенные при строительстве фортификаций средства в Мексике, где, по версии следствия, он появлялся в 2023 году, заявили в прокуратуре Курской области.

    Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, проходящий по делу о крупной растрате средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной, мог потратить похищенные деньги в Мексике. Во время судебного заседания гособвинитель напомнил, что Васильев отказался раскрыть, куда именно были потрачены средства, однако подтвердил, что на момент пребывания в Мексике деньги уже были присвоены, сообщает ТАСС.

    В январе 2023 года в Интернете появились видеозаписи, где Васильев с пляжа в Мексике поздравляет с Новым годом. Прокурор добавил, что сын экс-депутата обладает гражданством Мексики, что может значительно облегчить вложение средств в недвижимость и имущество за рубежом.

    Защита Васильева попросила суд направить официальный запрос в пограничную службу ФСБ по Курской области, чтобы получить сведения о его перемещениях в 2022–2023 годах.

    Ранее Васильев признал, что около пяти млн рублей, предназначенных для строительства взводных опорных пунктов, были потрачены им на личные нужды.

    Среди фигурантов уголовного дела также значатся бывшие руководители АО «Корпорация развития Курской области» и региональные чиновники, которым инкриминируют особо крупную растрату и мошенничество при возведении оборонительных объектов на границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Васильев признал участие в хищениях при строительстве фортификаций и принес публичные извинения жителям Курска.

    Ленинский райсуд Курска приговорил руководителя компании «Сиэми» Виталия Синьговского к реальному сроку за растрату средств при строительстве фортификаций. Синьговский получал 5% от суммы договора за контроль обналичивания денег. Эту аферу ему предложил Васильев.

    Синьговский также сообщил, что депутат ДНР Татьяна Бондаренко обналичила около 30 млн рублей при строительстве курских фортификаций.

    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    26 ноября 2025, 10:28 • Новости дня
    Захарова назвала «абракадаброй» заявления Макрона о российских активах
    Захарова назвала «абракадаброй» заявления Макрона о российских активах
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявления президента Франции Эммануэля Макрона по замороженным российским активам «полной абракадаброй».

    Захарова заявила, что Макрон намеренно создает путаницу своими заявлениями по поводу замороженных российских активов, передает радио Sputnik.

    Дипломат считает, что Макрон сознательно приводит в повестку «абракадабру» относительно российской собственности.

    По словам Захаровой, Макрон заявил, что единственно европейцы имеют право распоряжаться российскими финансовыми средствами, находящимися на счетах в Европейском союзе, которые на данный момент захвачены. Она призвала задуматься над формулировкой этой позиции, назвав ее полной абракадаброй.

    Захарова отметила, что Макрон лично вносит неразбериху в общественную дискуссию вокруг судьбы российских активов за рубежом.

    Ранее Макрон заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без учета интересов всех стран Евросоюза, поскольку замороженные активы и вопросы интеграции зависят от решений Европы.

    Между тем министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что Бельгия отказалась изымать российские активы без гарантий защиты со стороны Европы.

    Участники «коалиции желающих» подтвердили намерение использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.

    Захарова заявила, что европейские государства должны вернуть российские активы, чтобы избежать негативных последствий.

    Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что Россия уже разработала предложения по ответным мерам на возможную конфискацию активов.

    25 ноября 2025, 10:01 • Новости дня
    Макрон заявил о стратегической конфронтации Европы и России

    Макрон: Европа находится в стратегической конфронтации с Россией

    Макрон заявил о стратегической конфронтации Европы и России
    @ PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европа и Россия вступили в новый этап стратегического противостояния, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркнув «угрозу» со стороны Москвы,

    Макрон заявил, что Европа и Россия находятся в состоянии стратегической конфронтации, передает ТАСС.

    По словам Макрона, в последние годы противостояние вышло на новый уровень, от отметил, что Россия ведет стратегическую конфронтацию с европейцами.

    Макрон вновь подчеркнул, что считает Россию главной угрозой для Европы. По его мнению, если европейские страны прекратят поддержку Украины, это будет расценено как проявление слабости. Президент Франции отметил необходимость показать, что Европа неуязвима перед лицом угроз.

    Власти Франции заняли вторую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что условия для возвращения России в формат G8 не сложились. Макрон подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без учета интересов всех стран Евросоюза.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что европейские страны саботируют миротворческие усилия и готовятся к войне против России.

    Президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    24 ноября 2025, 20:32 • Новости дня
    Брижит Бардо госпитализировали во Франции

    Var-Matin: Брижит Бардо госпитализировали во Франции

    Брижит Бардо госпитализировали во Франции
    @ Gorassini Giancarlo/ABACA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известная французская актриса Брижит Бардо была госпитализирована в Тулоне, сообщает со ссылкой на источник газета Var-Matin.

    Согласно информации Var-Matin, 91-летняя Бардо была доставлена в больницу «Сен-Жан» около десяти дней назад, передает ТАСС.

    Сообщается, что актриса до сих пор остается под наблюдением врачей.

    В мае Бардо выразила разочарование президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    В 2021 году суд во Франции оштрафовал Бардо за оскорбления охотников.

    26 ноября 2025, 01:50 • Новости дня
    «Коалиция желающих» захотела «полностью использовать» замороженные активы России
    «Коалиция желающих» захотела «полностью использовать» замороженные активы России
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» подчеркнула важность принятия решения о долгосрочном финансировании Киева, включая «полное использование замороженных российских активов», говорится в совместном заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

    В заявлении по итогам видеоконференции «коалиции желающих» подчеркивается, что скорейшее принятие решения о долгосрочном финансировании Украины, в том числе «за счет полного использования замороженных российских активов», имеет решающее значение, передает ТАСС.

    Стармер заявил, что «нельзя прекращать поддержку Украины». «Великобритания готова сотрудничать с ЕС в предоставлении финансовой поддержки, используя замороженные активы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала финансирование Украины за счет российских активов ключевой темой видеоконференции «коалиции желающих» с участием Марко Рубио. СМИ сообщали, что страны Евросоюза не достигли прогресса по вопросу конфискации российских активов.

    25 ноября 2025, 14:14 • Новости дня
    На Украине заявили о расширении круга фигурантов коррупционного «дела Миндича»

    Глава НАБУ Кривонос анонсировал расширение круга фигурантов «дела Миндича»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В расследовании коррупционной схемы Тимура Миндича, где в энергетике были похищены десятки миллионов долларов, возможно появление новых подозреваемых, сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос.

    В деле о коррупционной схеме, связанной с бизнесменом Тимуром Миндичем, ожидается появление новых подозреваемых, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос на заседании комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики.

    Кривонос заявил, что обыски прошли удачно, правоохранители изъяли много цифровых носителей. Сейчас идет их проработка. Глава НАБУ выразил уверенность в расширении круга фигурантов дела.

    По его словам, деньги поступали не только из сферы энергетики, хотя она была наиболее приоритетной, и число подозреваемых в рамках дела будет расти.

    Помимо представителей комитета, в заседании принимали участие глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также делегаты Национального агентства по предотвращению коррупции, Национального агентства по розыску и управлению активами и Службы безопасности Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее МВД Украины включило бизнесмена Тимуру Миндича и финансиста Александра Цукермана в список разыскиваемых по обвинениям в тяжких экономических преступлениях.

    Бывший депутат Верховной рады Олег Царев напомнил, как Владимир Зеленский в 2021 году оправдывался за празднование дня рождения в квартире Миндича.

    Сумма, украденная участниками этого скандала на Украине, превысила 100 млн долларов и могла бы обеспечить содержание целой бригады ВСУ в течение года.

    24 ноября 2025, 00:45 • Новости дня
    Дуров счел правомерной версию о причастности Франции к покушению на Кирка

    Tекст: Катерина Туманова

    Сооснователь Telegram Павел Дуров высказался о версии американской публицистки и политактивистки Кэндис Оуэнс о причастности Франции к покушению на соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка.

    «Изучив все, что Чарли Кирк когда-либо говорил о Франции Макрона, я нахожу информацию Кэндис [Оуэнс] о причастности Франции к его смерти вполне правдоподобной. Чарли даже призывал ввести 300-процентные пошлины для Франции, пока обвинения против меня не были сняты», – написал Дуров в соцсети Х.

    Он сделал репост реплики Чарли Кирка в те дни, когда Франция задержала предпринимателя к своему высказыванию.

    «Президент Трамп должен объявить о планах введения 300-процентных пошлин на французское вино, если с Павла Дурова немедленно не будут сняты все обвинения. Если Европа собирается сажать в тюрьму руководителей платформ, где процветает свобода слова, последствия должны быть жесткими и болезненными», – говорилось в посте Кирка.

    Напомним, 31-летний политический активист и радиоведущий Чарли Кирк  скончался от единственного огнестрельного ранения во время выступления в университете долины Юта в Ореме 10 сентября.

    Илон Маск в день панихиды метафорической фразой объяснил причину убийства Чарли Кирка. А гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев приложил видео с ответами Чарли Кирка на вопросы об украинском кризисе, назвав его самым пророссийским консерватором США. Трамп посмертно присвоил Чарли Кирку высшую гражданскую награду США.

    25 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    Лавров: СССР помог Франции избавиться от национального позора

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Советский Союз и силы генерала Шарля де Голля совместно помогли Франции избавиться от национального позора.

    В интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог» министр отметил, что после капитуляции Парижа власти Франции сдали все позиции Адольфу Гитлеру и продолжили жить под оккупацией, «попивая кофе на Монмартре», передает ТАСС.

    «Мы же просто их [французов] освободили. Вместе с генералом Шарлем де Голлем и его Движением сопротивления помогли им избавиться от национального позора после того, как они сдали все позиции Адольфу Гитлеру и жили, так сказать, попивая кофе на Монмартре под оккупацией», – подчеркнул Лавров. Интервью было записано 21 ноября.

    Также Лавров прокомментировал заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о якобы возможном начале войны между Россией и НАТО до 2029 года. Глава МИД выразил обеспокоенность тем, что, по его мнению, страны Запада морально готовят своих граждан к неизбежности конфликта. Он добавил, что во Франции происходит переналадка всей экономики на военные рельсы, гражданские отрасли работают на военно-промышленный комплекс, а даже система здравоохранения становится военизированной для будущих условий. «Нет ни одного доказательства того, что Россия собирается нападать на Францию», – подчеркнул Лавров.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила о подготовке Франции к конфронтации с Россией.

    Начальник главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявлял о необходимости полной готовности французских вооруженных сил к возможному военному столкновению в условиях роста международной напряженности.

    24 ноября 2025, 06:55 • Новости дня
    Le Figaro: Макрон готов объявить добровольную военную службу во Франции
    Le Figaro: Макрон готов объявить добровольную военную службу во Франции
    @ Ludovic Marin/AP/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Этот проект изучается несколько месяцев в условиях глобальной безопасности, «состоящей из неопределенностей» и «растущей напряженности», заявил президент Франции Эммануэль Макрон в кулуарах саммита G20 в субботу.

    «В мире, в котором мы живем, в мире неопределенности и растущей напряженности, если мы действительно хотим быть в безопасности, мы должны удержать других от вторжения… Франция должна оставаться сильной страной с мощной армией, но также и способностью к коллективному возрождению», – приводит Le Figaro слова Макрона в кулуарах саммита G20 в Йоханнесбурге (ЮАР).

    В то время как скандинавские страны и государства Балтии, соседствующие с российским гигантом, в последние годы сохраняли или восстанавливали обязательную военную службу, Франция отменила воинскую повинность в 1997 году, при президенте Жаке Шираке, напомнила газета.

    По ее данным, объявление о добровольной военной службе во Франции президент Макрон может сделать в четверг, 27 ноября, хотя никаких официальных подтверждений этой даты нет.

    Издание отметило, что впервые Макрон представил идею добровольной службы 13 июля перед аудиторией высокопоставленных офицеров.

    По данным Le Figaro, он тогда заявил, что Европа «подвергается опасности» со стороны «постоянной угрозы» в лице России, поэтому «нам нужна нация, способная выстоять и быть мобилизованной».

    Помимо «усилий, касающихся наших резервистов », необходимо «предоставить молодым людям новую основу для службы в вооруженных силах различными способами», подчеркнул тогда он, пообещав «принять решение в этом направлении осенью».

    Напомним, президент России Владимир Путин еще на ПМЭФ в июне 2025 года заявлял, что заявления о намерении России напасть на страны Европы и НАТО, являются бредом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пять стран НАТО решили заминировать границы с Россией и Белоруссией. Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему антироссийские планы Франции выходят за пределы украинских границ.

    25 ноября 2025, 13:23 • Новости дня
    Макрон допустил размещение сил «коалиции желающих» в Киеве и Одессе

    Макрон: Коалиция желающих после конфликта может разместить силы в Киеве и Одессе

    Макрон допустил размещение сил «коалиции желающих» в Киеве и Одессе
    @ Hannibal Hanschke/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах международной коалиции разместить после завершения конфликта свои силы вдали от линии фронта, в том числе в Киеве и Одессе, сообщает телеканал BFM.

    По словам Макрона, коалиция желающих может разместить свои силы на Украине после завершения конфликта, при этом базы резервных подразделений планируется создать в Киеве и Одессе, пишут «Ведомости».

    Французский лидер подчеркнул, что речь идет не о размещении на передовой, а на второй линии «для проведения обучения и операций по обеспечению безопасности, как мы это делаем в других странах». Он отметил, что коалиция придерживается принципа невмешательства в боевые действия.

    Макрон добавил, что авиационные силы коалиции могут располагаться в соседних государствах, чтобы минимизировать риски прямой эскалации. Он уточнил, что 25 ноября состоится совещание «коалиции желающих» в формате видеоконференции для обсуждения дальнейших шагов.

    По данным The Telegraph, ранее глава правительства Британии Кир Стармер предлагал пересмотреть стратегию по отношению к России и рассматривал создание миротворческих сил для поддержки возможного мирного соглашения. Такие идеи связаны с дискуссией о формах международного присутствия на Украине после войны.

    Власти России негативно относятся к подобным предложениям. Министр иностранных дел Сергей Лавров в сентябре заявлял, что любые миротворцы на Украине будут рассматриваться как оккупационные силы и станут законной целью для российских военных.

    Ранее Макрон заявлял о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине после прекращения огня.

    Британские власти утвердили план по вводу военного контингента для обучения, поддержки и патрулирования украинских сил, который предусматривает размещение в глубоком тылу.

    МИД России подчеркивал, что Москва не согласна с размещением на Украине контингентов стран НАТО, считая это крайне опасным сценарием.

    25 ноября 2025, 15:07 • Новости дня
    Лавров: Покупка 100 истребителей Rafale Украиной вне здравого смысла

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что объем обсуждаемой сделки между Киевом и Парижем по числу закупаемых Украиной истребителей явно выбивается из реальных рамок.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что обсуждать предполагаемую сделку Украины по покупке 100 французских истребителей Rafale с точки зрения здравого смысла невозможно, передает ТАСС.

    В интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог» Лавров обратил внимание на необычно крупную цифру, фигурирующую в сделке, заявив, что речь идет о покупке до 100 истребителей Rafale. По его словам, тему «100» украинский президент использует не впервые и упомянул договор между Владимиром Зеленским и премьер-министром Британии Киром Стармером на 100 лет. Лавров также иронично заметил, что недавно было заявлено о расходовании еще 100 миллионов на взятки среди коррумпированных чиновников.

    Обсуждение сделки между Украиной и Францией не раз становилось предметом публичных заявлений западных и украинских источников, но деталей о ее реализации пока представлено не было.

    Ранее Лавров заявил, что планы президента Франции Эммануэля Макрона по Украине не имеют отношения к мирному урегулированию.

    Европейские страны провалили все попытки повлиять на кризис на Украине с 2014 года и поощряют нацизм, запрещая русский язык, добавил Лавров.

    Напомним, Украина рассчитывает закупить 100 истребителей Rafale F4, системы ПВО SAMP-T и ракеты «воздух – воздух» у Франции до 2035 года.

    24 ноября 2025, 12:29 • Новости дня
    Суд приговорил экс-главу «Энергии» к восьми годам колонии

    Суд приговорил экс-главу «Энергии» Солнцева к восьми годам колонии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Королевский городской суд Московской области приговорил к восьми годам колонии бывшего генерального директора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимира Солнцева по делу о мошенничестве, сообщили в пресс-службе суда.

    Королевский городской суд Московской области приговорил Владимира Солнцева, экс-гендиректора РКК «Энергия», к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, передает ТАСС. Суд также удовлетворил гражданский иск Роскосмоса на сумму 839 млн рублей.

    Солнцев признан виновным в мошенничестве по статье о преступлении, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Судом установлено, что бывший глава одного из крупнейших предприятий космической отрасли России с соучастниками организовал хищение средств через завышение стоимости закупки электронных компонентов. Разницу в цене участники преступления разделили между собой.

    Один из фигурантов впоследствии скончался, а в отношении другого уголовное дело выделено в отдельное производство и временно приостановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главу НПО имени Лавочкина Колмыкова и бывшего руководителя РКК «Энергия» Солнцева осудили по делу о хищениях.

    Бывшего генерального директора РКК «Энергия» ранее арестовали по обвинению в присвоении средств.

    Несколько участников дела о хищениях в РКК «Энергия» скрылись от следствия.

    25 ноября 2025, 00:20 • Новости дня
    ВККС позволила арест освободившего члена ОПГ экс-судьи из Кургана

    Tекст: Катерина Туманова

    Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в Москве дала согласие на арест бывшего судьи Валерия Козлова по подозрению в коррупции и пособничестве преступлениям после того, как он способствовать освобождению члена ОПГ из колонии.

    «Представление председателя СК РФ о даче согласия на исполнение решения об избрании меры пресечения Козлову в виде содержания под стражей удовлетворить», – приводит ТАСС выдержку из решения ВККС.

    Решение о согласии на арест экс-судьи Юргамышского районного суда Курганской области Валерия Козлова было принято ВККС в связи с подозрениями во взяточничестве, вынесении неправосудного приговора и пособничестве организованной преступной группе «Локомотив», представителем которой был освобожденный из колонии.

    Согласно материалам следствия, Козлов незаконно освободил из заключения члена банды Виталия Звонарева, несмотря на его неоднократные нарушения режима, дисциплинарные взыскания и отсутствие выплаты морального ущерба пострадавшим.

    Следствие выяснило, что в качестве эксперта на освобождении Звонарева выступил врач-уролог, являющийся родным братом соучастника банды Антона Пономарева. После освобождения Звонарев снова примкнул к организованной преступной группе и в 2022 году был вновь осужден.

    Позже, правоохранительные органы задержали врача Григория Пономарева и мать Звонарева за взятку и фальсификацию медицинских документов, а также адвоката за пособничество в побеге. Решение о досрочном освобождении впоследствии было аннулировано, а Звонарев получил дополнительный срок.

    Ранее председатель Верховного суда Игорь Краснов подчеркивал, что проявления коррупции среди судей будут жестко пресекаться и контролироваться им лично. Он отмечал, что высокий статус судьи не дает права на безнаказанность и что беспристрастность судей требует постоянного внимания.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне правоохранители органы пресекли противоправные действия, связанные с передачей дорогостоящего автомобиля в качестве взятки заместителю начальника управления ФСИН по Удмуртии, чиновника задержали. В Челябинской области в ноябре задержали чиновников ФСИН по делу о коррупции.

    24 ноября 2025, 06:58 • Новости дня
    Экс-сотрудницу нефтегазового предприятия в ХМАО задержали за вымогательство

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывшая сотрудница нефтегазового предприятия задержана в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе за вымогательство у гендиректора фирмы 47 миллионов рублей, ее арестовали, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    По ее словам, бывшая сотрудница нефтегазовой компании была задержана по делу о вымогательстве 47 млн рублей у генерального директора фирмы в Нижневартовске, передает РИА «Новости». Волк сообщила, что задержание произошло после того, как руководитель предприятия обратился в полицию.

    Как отмечается, женщина требовала выплату крупной суммы, угрожая разместить компрометирующую информацию о директоре.

    В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. В настоящее время женщина заключена под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве задержали банду вымогателей, которая занималась похищением ветеранов СВО. В Санкт-Петербурге суд обязал хакера вернуть миллионы рублей, полученные за взлом аккаунтов известных личностей. В Челябинской области по делу о коррупции задержали нескольких чиновников ФСИН.

