Суд Франции подтвердил приговор Саркози по делу о расходах на выборы в 2012 году

Tекст: Тимур Шайдуллин

Кассационный суд Франции отклонил апелляцию экс-президента Николя Саркози по делу о финансировании избирательной кампании 2012 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс. Как сообщает французское агентство, суд подтвердил обвинительный приговор в отношении Саркози.

Таким образом, решение апелляционного суда осталось в силе. Саркози был приговорён к штрафу в 3750 евро и шести месяцам ограничения свободы, которые он должен отбыть дома с электронным браслетом.

Кассационный суд рассматривал только вопросы применения закона, а не обстоятельства самого дела. Приговор по так называемому процессу «Бигмалион» был впервые вынесен ещё в 2021 году. Следствие установило, что Саркози потратил на кампанию 42,7 млн евро вместо разрешённых 22,5 млн евро, причём он был заранее предупреждён о предельных расходах.

Это уже второй подтверждённый обвинительный приговор для Саркози – до этого он был признан виновным по делу о «прослушках». Французское законодательство не предусматривает дальнейших возможностей обжалования этого решения для бывшего президента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, французский экс-президент Николя Саркози был приговорен к пяти годам тюрьмы по делу о финансировании его избирательной кампании Муаммаром Каддафи.

10 ноября суд решил освободить Саркози из тюрьмы под судебный контроль.

После освобождения Саркози заявил, что сосредоточится на подготовке к апелляции.