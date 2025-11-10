Саркози выступил с заявлением после освобождения из тюрьмы во Франции

Саркози после освобождения из тюрьмы сообщил о планах готовиться к апелляции

Tекст: Антон Антонов

«Теперь я буду готовиться к слушаниям по апелляции. Вся моя энергия направлена на единственную цель – доказать мою невиновность. Истина восторжествует. Это очевидно, как учит жизнь. Финал этой истории еще предстоит написать», – приводит слова Саркози РИА «Новости».

Бывший президент выразил благодарность тем, кто оказывал ему поддержку в ходе заключения. Он подчеркнул, что получил множество писем и слов поддержки, которые, по его словам, помогли ему выдержать испытания заключения. После возвращения домой Саркози отметил, что был тронут откликами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Саркози был приговорен к пяти годам тюрьмы в рамках расследования так называемого дела «Саркози – Каддафи». В понедельник суд решил освободить Саркози из тюрьмы под судебный контроль.

В сентябре суд решил, что Саркози «позволил своим ближайшим соратникам и политическим сторонникам, над которыми он имел власть», обращаться к ливийским властям «с целью получения или попытки получения финансовой поддержки в Ливии, чтобы добиться финансирования для проведения кампании» в 2007 году.