Одессит распылил огнетушитель и сбежал от военкомов
Житель Одессы применил автомобильный огнетушитель против сотрудников военкомата, чтобы избежать принудительной мобилизации, и успешно скрылся с места происшествия.
Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что житель Одессы сумел избежать принудительной мобилизации, применив огнетушитель против сотрудников военкомата, передает РИА «Новости».
Сообщается, что мужчину пытались вытащить из автомобиля, однако он использовал порошковый огнетушитель против военных и сумел скрыться с места происшествия.
Ранее житель Харькова, сменивший пол на женский (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией в России), добился через суд исключения из списка воинского учета, чтобы не быть мобилизованным.
В Одессе мужчина ударил ножом сотрудника территориального центра комплектования.
До этого в Виннице неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам военкомата.