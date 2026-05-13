Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.11 комментариев
Французская прокуратура попросила для Саркози новый срок
СМИ: Во Франции прокуратура просит семь лет тюрьмы для экс-президента Николя Саркози
Парижская прокуратура добивается более жесткого приговора для экс-президента Франции Николя Саркози по делу о предполагаемом ливийском финансировании его победной кампании 2007 года, пишут французские СМИ.
Обвинение настаивает на ужесточении наказания для бывшего президента Франции Николя Саркози, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro. Как сообщает издание: «Сторона обвинения вновь потребовала приговорить Николя Саркози к семи годам лишения свободы, что на два года больше, чем срок, который в конечном итоге был назначен судом первой инстанции за предполагаемое ливийское финансирование его победной президентской кампании 2007 года».
Рассмотрение жалобы политика на первоначальный приговор стартовало в апелляционном суде Парижа 16 марта. В апреле бывший глава государства приступил к даче показаний. Ожидается, что инстанция вынесет окончательный вердикт 30 ноября.
Расследование возможных финансовых махинаций началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов о передаче Ливией 50 миллионов евро на нужды штаба Саркози. В 2018 году экс-президенту предъявили обвинения в коррупции, незаконном финансировании кампании и сокрытии растраты государственных средств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2025 года Николя Саркози был приговорен к пяти годам тюремного заключения по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. В конце октября его поместили в парижскую тюрьму Санте для отбытия наказания.
В этой тюрьме заключенные пригрозили Саркози местью за Муаммара Каддафи. А 10 ноября апелляционный суд Парижа удовлетворил его ходатайство об освобождении из тюрьмы и помещении под судебный контроль.