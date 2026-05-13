    Трамп проведет переговоры в Пекине по китайским правилам
    Словакия пообещала кратно увеличить продажу снарядов Украине
    В Госдуме предложили сделать Пасху государственным праздником
    В Совете Европы заявили об усталости ЕС от украинских беженцев
    Участник программы «Время героев» Шуваев назначен врио губернатора Белгородской области
    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио губернатора Брянской области
    Минобороны нанесло массированный удар по Западной Украине
    Мадьяр сообщил о вызове посла России в МИД Венгрии из-за «взрывов в Закарпатье»
    Учитель объяснил введение устного экзамена по истории снижением речевых навыков школьников
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивые «старцы» нагоняют жуть

    Часто в «пророчествах» такого рода реализуется схема, знакомая по Ванге и Нострадамусу: берется темная, неопределенная фраза и встраивается в актуальную политическую повестку. А самим «старцам» присваивается роль нострадамусов, которые делают волнующие и мрачные предсказания.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов США повторяют ошибки Ассирии

    США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.

    13 мая 2026, 21:42 • Новости дня

    Французская прокуратура попросила для Саркози новый срок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парижская прокуратура добивается более жесткого приговора для экс-президента Франции Николя Саркози по делу о предполагаемом ливийском финансировании его победной кампании 2007 года, пишут французские СМИ.

    Обвинение настаивает на ужесточении наказания для бывшего президента Франции Николя Саркози, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro. Как сообщает издание: «Сторона обвинения вновь потребовала приговорить Николя Саркози к семи годам лишения свободы, что на два года больше, чем срок, который в конечном итоге был назначен судом первой инстанции за предполагаемое ливийское финансирование его победной президентской кампании 2007 года».

    Рассмотрение жалобы политика на первоначальный приговор стартовало в апелляционном суде Парижа 16 марта. В апреле бывший глава государства приступил к даче показаний. Ожидается, что инстанция вынесет окончательный вердикт 30 ноября.

    Расследование возможных финансовых махинаций началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов о передаче Ливией 50 миллионов евро на нужды штаба Саркози. В 2018 году экс-президенту предъявили обвинения в коррупции, незаконном финансировании кампании и сокрытии растраты государственных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2025 года Николя Саркози был приговорен к пяти годам тюремного заключения по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. В конце октября его поместили в парижскую тюрьму Санте для отбытия наказания.

    В этой тюрьме заключенные пригрозили Саркози местью за Муаммара Каддафи. А 10 ноября апелляционный суд Парижа удовлетворил его ходатайство об освобождении из тюрьмы и помещении под судебный контроль.

    11 мая 2026, 20:50 • Новости дня
    Макрон накричал на зрителей на саммите в Африке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон прервал сессию по культуре на саммите «Африка вперед» в Найроби из-за слишком шумной атмосферы в зале.

    Французский лидер не сдержал эмоций и накричал на аудиторию, потребовав тишины для продолжения выступления, передает РИА «Новости».

    Главу государства возмутило, что участники саммита громко общались между собой во время официальных выступлений. «Извините, все! Эй! Эй! Эй! Простите, ребята, но невозможно говорить о культуре, когда такие люди, которые так вдохновлены, приходят сюда и выступают при таком шуме», – заявил Макрон.

    Он также подчеркнул, что подобное поведение является явным проявлением неуважения к спикерам и другим слушателям. Макрон предложил тем, кто хочет продолжить личные беседы, воспользоваться комнатами для переговоров или выйти на улицу.

    Ранее Макрона высмеяли за появление в очках на форуме Давоса.

    В марте пользователи соцсетей Франции назвали Макрона клоуном из-за программной речи о ядерном сдерживании.

    13 мая 2026, 17:28 • Новости дня
    СМИ раскрыли причину пощечины Макрону от супруги

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Скандальный инцидент у трапа самолета во Вьетнаме произошел на фоне ревности первой леди Франции к отношениям главы государства со звездой кино, пишут западные СМИ.

    Инцидент с пощечиной у трапа самолета во время визита президента Франции Эммануэля Макроном и его супруги Брижит во Вьетнам произошел из-за его отношений с франко-иранской актрисой, сообщает радиостанция RTL. Журналист Флориан Тардиф раскрыл подробности конфликта. «Произошло то, что она увидела сообщение от известной личности. Иранская актриса», – заявил репортер в эфире.

    Выяснилось, что политик несколько месяцев поддерживал связь с артисткой, обмениваясь с ней личными сообщениями. Возникшая напряженность привела к публичному скандалу во время официального визита во Вьетнам.

    Окружение супруги президента в беседе с изданием Le Parisien категорически опровергло эти слухи. Представители первой леди заверили, что она никогда не проверяет телефон мужа.

    Видеозапись инцидента появилась в сети в мае прошлого года. На кадрах видно, как глава государства получает удар по лицу у открытой двери самолета, после чего в растерянности замирает.

    Елисейский дворец изначально пытался назвать ролик подделкой, однако позже признал его подлинность. Сам французский лидер попытался свести ситуацию к шутке, объяснив произошедшее обычной дурашливостью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инцидент с пощечиной в мае прошлого года вызвал бурное обсуждение в соцсетях. В окружении французского лидера видео с ударом от Брижит Макрон объяснили обычной семейной шалостью.

    Позже президент США Дональд Трамп в беседе о США и НАТО высмеял «побитого женой» Макрона. А официальный представитель МИД Мария Захарова со смехом назвала этот инцидент хуком справа.

    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    11 мая 2026, 22:13 • Новости дня
    Экс-главу офиса Зеленского обвинили в финансовых махинациях

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывшего руководителя президентской администрации на Украине Андрея Ермака заподозрили в крупных финансовых махинациях: правоохранители выявили масштабную схему легализации незаконных доходов через элитную недвижимость, к которой оказался причастен высокопоставленный чиновник, имя которого не упоминается.

    Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины предъявила обвинения бывшему главе офиса украинского лидера Андрею Ермаку в причастности к отмыванию 460 млн гривен, что эквивалентно 10,4 млн долларов. Теневые схемы реализовывались при возведении премиального жилья в киевском пригороде, передает РИА «Новости».

    «Разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. О подозрении сообщили одному из ее участников – бывшему руководителю офиса президента Украины», – сказано в опубликованном в Telegram-канале САП сообщении.

    Местные издания предполагают, что речь идет об Андрее Ермаке, так как имя подозреваемого в сообщении ведомства не указано.

    Днем ранее украинские журналисты сообщали о проведении следственных действий в отношении Ермака силами Национального антикоррупционного бюро (НАБ) Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ раскрыли подробности переговоров Миндича с Умеровым. Новый слив пленок Миндича увязали с деньгами ЕС.

    Зеленский оказался в центре очередного коррупционного скандала из-за компрометирующих материалов на Тимура Миндича и Рустема Умерова. На Украине заявили, что Зеленский не сможет игнорировать скандал с делом Миндича.

    12 мая 2026, 23:25 • Новости дня
    Прокуратура потребовала назначить Ермаку залог в размере двухсотлетней зарплаты

    Tекст: Катерина Туманова

    Сумма возможного залога бывшему главе офисе президента Украины Андрею Ермаку, которую собирается потребовать у суда украинская прокуратура, равна его зарплате за 220 лет.

    Бывший глава офиса Владимира Зеленского может оказаться под стражей с правом внесения 180 млн гривен, передает ТАСС, ссылаясь на данные из декларации Ермака.

    Сумма составляет около 4,1 млн долларов, что эквивалентно заработку политика на посту за 220 лет. За 11 месяцев работы Андрей Ермак официально получил 747 тыс. гривен.

    При этом чиновник задекларировал доход в виде банковских процентов на сумму почти 500 тыс. гривен. Если бы обвиняемый откладывал и эти средства, сбор необходимой для освобождения суммы занял бы 132 года.

    Обвинение в отмывании средств было предъявлено Ермаку 11 мая. Следователи раскрыли преступную группу, легализовавшую 460 млн гривен при строительстве элитного жилья под Киевом. По местным законам фигурантам грозит от восьми до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

    Ермак в Telegram-канале все происходящее называет необоснованным и обещает защищать свои права, имя и репутацию в рамках законов Украины.

    «Я открыт ко всем процессуальным действиям» – добавил он, уточнив, что вместе с адвокатами изучает материалы дела.

    Напомним, вечером понедельника, 11 мая, экс-главу офиса Зеленского обвинили в отмывании миллионов долларов. При этом в соцсети Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины имя подозреваемого не упоминалось, однако все уверены, что это Андрей Ермак, который в некоторым СМИ Украины заявил, что не будет комментировать происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ раскрыли подробности переговоров Миндича с Умеровым. Новый слив пленок Миндича увязали с деньгами ЕС. Дмитриев задался вопросом, будут ли СМИ Украины игнорировать коррупционный скандал. Во вторник Антикоррупционная прокуратура Украины потребовала ареста Ермака, также суд Суд арестовал недвижимость в городе Козин, которая проходит по делу с участием Ермака.

    12 мая 2026, 13:07 • Новости дня
    На Украине предъявили новые обвинения по делу Ермака

    Tекст: Мария Иванова

    Украинские правоохранители привлекли к ответственности новых подозреваемых за легализацию 10,4 млн долларов через строительство элитного жилья в Киевской области.

    Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили обвинения новым фигурантам громкого расследования, передает РИА «Новости».

    Ранее в легализации средств при возведении недвижимости обвинили бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака.

    «НАБУ и САП сообщили о подозрении еще шести участникам организованной группы, уличенной вчера на легализации добытого преступным образом имущества в особо крупных размерах», – говорится в заявлении ведомства. По данным местных изданий, среди обвиняемых числится бывший вице-премьер Алексей Чернышов, а также бизнесмен Тимур Миндич.

    Следствие утверждает, что с 2021 по 2025 год злоумышленники отмыли свыше 460 млн гривен  (10,4 млнадолларов). Деньги направлялись на строительство четырех частных резиденций и спа-зоны на площади около 8 гf в селе Козин.

    Значительную часть средств, почти 9 млн долларов, провели через подконтрольную одному из коммерсантов финансовую структуру. Изначально эти финансы были получены благодаря коррупционным схемам в компании «Энергоатом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила Андрею Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен.

    Следователи Национального антикоррупционного бюро завершили обыски по месту жительства бывшего главы президентского офиса.

    Высший антикоррупционный суд арестовал фигурирующую в материалах расследования элитную недвижимость в поселке Козин.

    12 мая 2026, 16:38 • Новости дня
    Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отказе Парижа от практики создания крупных зарубежных военных баз, подчеркнув изменение подхода к безопасности в африканских странах.

    Франция отказывается от практики создания крупных зарубежных военных баз, подчеркивая изменение подхода к безопасности в африканских странах. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу Jeune Afrique, передает РИА «Новости».

    По словам французского лидера, Париж больше не придерживается логики, предполагающей присутствие крупных военных баз, поскольку это воспринимается как инструмент неоколониализма и перестало быть приемлемым для партнерских государств.

    Макрон пояснил: «Мы более не следуем логике, предполагающей наличие крупных военных баз в определенных частях мира: такие действия больше не понимали, и они воспринимались как инструмент неоколониализма. Такие взаимоотношения перестали быть здоровыми, пришлось их пересмотреть».

    Он отметил, что за два президентских срока Франция существенно изменила свою военную политику в Африке, сосредоточившись на обучении, оснащении и содействии формированию вооруженных сил африканских стран, а не на постоянном размещении войск. В числе партнеров Парижа в сфере безопасности Макрон назвал Бенин, Гану и Нигерию.

    Французский президент напомнил, что ранее Париж был представлен военными контингентами в странах Альянса государств Сахеля – Мали, Буркина-Фасо и Нигере, но после серии госпереворотов и утраты желательности присутствия, Франция вывела свои войска, что Макрон назвал логичным ответом на изменившуюся ситуацию.

    В последние годы Франция была вынуждена покинуть ряд государств, включая Мали, Буркина-Фасо, Нигер, а также столкнулась с требованием Чада о выводе военного контингента после разрыва соглашения об оборонном сотрудничестве в ноябре 2024 года. На территории Африки у Парижа оставалось четыре военных базы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция использует украинцев для войны с Россией в Африке.

    Между тем ранее Франция направила на Ближний Восток ударные вертолеты Tiger для борьбы с беспилотниками. А до этого в марте в иракской провинции Эрбиль шесть военнослужащих Франции получили травмы в результате удара беспилотников по базе международной коалиции, один из них погиб.

    12 мая 2026, 23:40 • Новости дня
    Прокуратура в Париже потребовала возобновить дело против Люка Бессона
    Tекст: Катерина Туманова

    Дело французского кинорежиссера, сценариста и продюсера Люка Бессона об изнасиловании может быть возобновлено по требованию прокуратуры Парижского апелляционного суда.

    Бельгийско-голландская актриса Санд Ван Рой представила результаты нового анализа ДНК своего нижнего белья, которые повлияли на решение судей. Кассационный суд окончательно отклонил иск истца в июне 2023 года, пишет Liberation.

    В судебном деле, начавшемся в 2018 году, произошел новый поворот. Прокуратура Парижского апелляционного суда запросила возобновление расследования по делу об изнасиловании режиссером Бессоном. Следственная палата должна рассмотреть этот запрос 2 июня, уточнила прокуратура.

    Актриса подала заявление об изнасиловании против Люка Бессона 18 мая 2018 года после короткой встречи с ним в отеле в Бристоле. В заявлении она описала жестокое сексуальное нападение, за которым последовало падение в ванной комнате, где она потеряла сознание.

    Через два месяца Санд Ван Рой сообщила о других изнасилованиях и сексуальных домогательствах, которые, по ее словам, произошли в течение двух лет «профессиональных отношений» с Люком Бессоном, после того как она снялась в его фильме «Валериан» и была исключена из фильма «Анна» .

    В феврале 2019 года прокуратура Парижа отклонила эти жалобы , посчитав, что «установить характер предполагаемого преступления» невозможно. Тогда актриса подала иск о возмещении ущерба, что привело к началу судебного расследования в октябре 2019 года по обвинению в изнасиловании.

    Эти обвинения были отклонены в декабре 2021 года, а решение было подтверждено Парижским апелляционным судом в мае 2022 года, прежде чем апелляция актрисы в Кассационный суд была окончательно отклонена в июне 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2020 году Люка Бессона оштрафовали за увольнение помощницы. Дело по обвинению Люка Бессона в изнасиловании закрыли во Франции. Известная по фильму «Васаби» Люка Бессона актриса Хиросуэ в 2025 году была освобождена после ареста в Японии.

    12 мая 2026, 04:04 • Новости дня
    У мэра Уфы Мавлиева принудительно взяли образцы волос и слюны

    Tекст: Катерина Туманова

    У мэра Уфы Ратмира Мавлиева после выхода из изолятора взяли биоматериалы для геномной базы, что оспаривает его адвокат.

    После освобождения из изолятора и перевода под домашний арест у мэра Уфы Ратмира Мавлиева принудительно взяли образцы волос и слюны.

    Адвокат Мавлиева Марат Самойлов сообщил РИА «Новости» о том, что процедуру объяснили необходимостью пополнить геномный реестр правоохранительных органов, однако защитник считает такие действия противоречащими Конституции и УПК России.

    Мавлиев находится под домашним арестом по решению Верховного суда Башкирии до 28 июня по делу о взяточничестве и превышении полномочий. Суд запретил ему покидать квартиру, пользоваться мобильным телефоном, интернетом и общаться со свидетелями.

    Адвокат ранее направил жалобы в СК России, Генпрокуратуру и ФСБ, указав на несогласие с уголовным преследованием Мавлиева и подчеркивая, что его подзащитный вину не признает.

    Самойлов добавил, что факт принудительного изъятия биоматериалов также включен в эти жалобы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи доставили главу уфимской администрации в региональное управление Следственного комитета. Позже Советский районный суд Уфы отправил чиновника под стражу по делу о получении крупной взятки. Затем в уголовном деле арестованного мэра появились новые эпизоды с вымогательством пожертвований.

    Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал сохранить пост за арестованным мэром Уфы Мавлиевым.

    11 мая 2026, 23:20 • Новости дня
    Депутат Рады Железняк сообщил об обысках по месту жительства Ермака

    Tекст: Катерина Туманова

    Там, где проживает бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски, сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    «Сейчас НАБУ находится на Шелковичной. Учитывая, что зашли в подъезд где находится квартира Ермака, то выглядит так, что у него дома», – приводит слова нардепа ТАСС, ссылаясь на пост в его Telegram-канале.

    Кроме того он добавил, что сенсаций до утра ждать не стоит, так как следующим этапом будет избрание меры пресечения в ближайшие дни, но, уж точно не на следующий день. Скорее всего, это произойдет в течение неделе, добавил Железняк.

    «Ермака не задержали до избрания заработной платы, поэтому он появится уже на суде, когда будет первое заседание», – отметил нардеп.

    Он подчеркнул, что многое будет зависеть от суммы, которую суд установит как залог.

    Напомним, экс-главу офиса Зеленского обвинили в отмывании миллионов долларов. При этом в соцсети Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины имя подозреваемого не упоминалось, однако все уверены, что это Андрей Ермак, который в комментариях некоторым СМИ Украины заявил, что не будет комментировать происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ раскрыли подробности переговоров Миндича с Умеровым. Новый слив пленок Миндича увязали с деньгами ЕС. Дмитриев задался вопросом, будут ли СМИ Украины игнорировать коррупционный скандал.

    11 мая 2026, 22:52 • Новости дня
    Дмитриев задался вопросом, будут ли СМИ Украины игнорировать коррупционный скандал

    Tекст: Катерина Туманова

    В свете новой информации на Украине о расследовании вокруг бывшего главы офиса Владимира Зеленского, имя которого не называют, но все знают, спецпредставителю президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главе РФПИ Кириллу Дмитриеву стало интересно, как поведет себя украинская пресса в данном случае.

    «Будут ли традиционные СМИ продолжать игнорировать коррупционный скандал на Украине – даже теперь, когда бывший глава администрации Зеленского официально обвинен антикоррупционными органами самой Украины?» – написал он в социальной сети X.

    К посту Дмитриев приложил ссылку на сообщение о том, что Андрей Ермак официально обвиняется Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования по делу о коррупции.

    «Какое сообщение несут эти двойные стандарты СМИ?» – задается глава РФПИ риторическим вопросом.

    Напомним, экс-главу офиса Зеленского обвинили в отмывании миллионов долларов. При этом в соцсети Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины имя подозреваемого не упоминалось, однако все уверены, что это Андрей Ермак, который в комментариях некоторым СМИ Украины заявил, что не будет комментировать происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ раскрыли подробности переговоров Миндича с Умеровым. Новый слив пленок Миндича увязали с деньгами ЕС.

    Зеленский оказался в центре очередного коррупционного скандала из-за компрометирующих материалов на Тимура Миндича и Рустема Умерова. На Украине заявили, что Зеленский не сможет игнорировать скандал с делом Миндича.

    12 мая 2026, 08:39 • Новости дня
    Жительница Казахстана из колонии похитила 2,8 млн долларов из госбюджета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Агентство по финансовому мониторингу Казахстана раскрыло схему хищения бюджетных средств путем получения субсидий от государства на обучение студентов в несуществующем колледже. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ущерб превысил 1,3 млрд тенге (2,8 млн долларов), а руководила преступной схемой уже осужденная за хищения женщина, находясь при этом в колонии.

    Агентство по финансовому мониторингу Казахстана раскрыло крупную схему хищения бюджетных средств, пишет ТАСС.

    По информации пресс-службы ведомства, ущерб составил более 1,3 млрд тенге – это примерно 2,8 млн долларов. Организатором преступления оказалась женщина, которая последние три года находилась в колонии, откуда и управляла схемой.

    В сообщении агентства отмечается: «Общий ущерб государству превысил 1,3 млрд тенге. Примечательно, организатор схемы последние три года находилась в местах лишения свободы за ранее совершенное хищение и оттуда руководила незаконной деятельностью». Суд арестовал имущество подозреваемой, в том числе три квартиры, одну из которых в Дубае, а также три жилых дома и три автомобиля.

    Следствие установило, что с 2018 по 2023 годы в Шымкенте были созданы два колледжа – медицинский и гуманитарно-финансовый. В эти учебные заведения зачисляли местных жителей, однако обучение по факту не проводилось, а колледжи получали субсидии из бюджета на подготовку специалистов. Гуманитарно-финансовый колледж вообще не вел образовательную деятельность и использовался исключительно для получения денег.

    По данным ведомства, в схему были вовлечены руководители колледжей, бухгалтеры и еще несколько человек. Всего установлено пять участников, которые в ходе следствия добровольно вернули в бюджет 65 млн тенге, что составляет примерно 140 тыс. долларов. Сейчас для всех фигурантов дела избрана мера пресечения до решения суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины ликвидировала фиктивный колледж для уклонистов в Кировоградской области.

    Глава ГУЭБиПК МВД Андрей Курносенко оценил ущерб от махинаций с государственными деньгами за 2025 год в 154 млрд рублей.

    12 мая 2026, 14:34 • Новости дня
    Директор депозитария Сочи получил десять лет за хищение 220 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Алексей Лазарев, возглавлявший депозитарий в Сочи, был осужден на десять лет за присвоение крупной суммы денег, находившихся в ячейках клиентов учреждения, сообщили в краевом суде.

    Директор депозитария в Сочи Алексей Лазарев приговорен к десяти годам лишения свободы за хищение у клиентов более 220 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Всего в деле насчитали 27 преступных эпизодов.

    Ведомство уточняет, что суд назначил Лазареву наказание в виде заключения в колонии общего режима и запретил ему заниматься финансовой деятельностью.  Суд установил, что Лазарев, используя доступ к банковским ячейкам, похитил хранившиеся там денежные средства клиентов на сумму, превышающую 220 млн рублей.

    Судом также в полн6ом объеме удовлетворены гражданские иски потерпевших.

    Ранее бывшему заместителю главы администрации Сочи Евгению Горобцу предъявили обвинение в получении взятки на сумму свыше 10 млн рублей.

    До этого Краснодарский краевой суд оставил в силе решение об изъятии активов бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского на сумму свыше 1,6 млрд рублей. А в марте в Сочи сотрудники ФСБ задержали заместителя мэра города и двух руководителей департаментов городской администрации.

    13 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Ермак заявил об отсутствии средств на оплату залога

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обвиняемый в отмывании средств экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак признался в неспособности выплатить более четырех миллионов долларов залога для выхода на свободу.

    Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил Высшему антикоррупционному суду о невозможности внести залог в размере 180 млн гривен (4,1 млн долларов), передает РИА «Новости» . Политика обвиняют в легализации незаконных доходов при строительстве элитной недвижимости под Киевом.

    «У меня точно нет таких денег, у меня есть только то, что зафиксировано в моей декларации», – ответил бывший чиновник на вопрос журналистов о подъемности заявленной суммы. Заседание инстанции транслировалось местными телеканалами.

    Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявила обвинения политику в понедельник. Руководитель ведомства Александр Клименко потребовал заключить подозреваемого под стражу с возможностью освобождения под залог в 4,1 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 мая экс-главу офиса Зеленского обвинили в отмывании миллионов долларов. Накануне Антикоррупционная прокуратура Украины потребовала ареста Андрея Ермака. При этом, сумма возможного залога составляет размер его зарплаты за 220 лет.

    12 мая 2026, 06:08 • Новости дня
    Мэра Уфы перевели под домашний арест из-за нарушения закона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный суд Башкирии изменил обвиняемому в получении взятки и превышении полномочий мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона, говорится в материалах суда.

    Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву, обвиняемому в получении взятки и превышении полномочий, передает ТАСС. Теперь вместо содержания под стражей он будет находиться под домашним арестом.

    В материалах суда отмечается, что причиной такого решения стало существенное нарушение уголовно-процессуального закона при избрании меры пресечения. В документе суда указывается: «Основания отмены (изменения) решения: существенное нарушение уголовно-процессуального закона».

    Ранее Мавлиев был задержан по подозрению в коррупционных преступлениях, связанных с его деятельностью на посту главы города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля суд отправил главу администрации Уфы под стражу по делу о взяточничестве.

    Позже следователи выдвинули против чиновника новые обвинения в системных поборах с предпринимателей.

    Глава Башкирии Радий Хабиров сохранил за арестованным мэром его пост до вынесения окончательного решения.

    13 мая 2026, 06:30 • Новости дня
    Прокурор оспорил освобождение контр-адмирала Коваленко от колонии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прокурор подал апелляционное представление на приговор Московского гарнизонного военного суда, освободившего от наказания в виде 4,5 года лишения свободы из-за тяжелой болезни контр-адмирала в отставке Николая Коваленко, осужденного за хищение денежных средств Минобороны РФ в размере 592 млн рублей, сообщил один из участников процесса.

    Прокуратура обжаловала решение Московского гарнизонного военного суда, который освободил от реального наказания контр-адмирала в отставке Николая Коваленко, осужденного за хищение 592 млн рублей у Минобороны, сообщает ТАСС.

    «Несмотря на наличие у Коваленко онкологического заболевания, которое входит в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, гособвинение требует изменить приговор на реальное лишение свободы в колонии общего режима сроком 4 года 6 месяцев», – рассказал собеседник агентства. Также прокурор настаивает на лишении воинского звания капитана третьего ранга запаса Андрея Клокоцкого.

    В середине февраля суд назначил Коваленко четыре с половиной года колонии и штраф в 500 тыс. рублей, но освободил от отбывания срока из-за тяжелого заболевания. Остальные фигуранты дела получили реальные сроки. Бывший начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения ВМФ Василий Витченко приговорен к трем с половиной годам колонии, Андрей Клокоцкий – к трем годам.

    По данным следствия, в 2013–2017 годах группа лиц похитила бюджетные средства, выделенные на ремонт зенитных ракетных комплексов. Под видом отремонтированных запчастей за 592 млн рублей они поставляли непригодные детали, купленные на Украине за 40 млн рублей. Ущерб Минобороны был полностью возмещен осужденными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский гарнизонный суд освободил отставного контр-адмирала Николая Коваленко от отбывания наказания по состоянию здоровья.

    Проходящий по этому же делу капитан первого ранга запаса Вадим Мовчан заявил о своей непричастности к хищению 397 млн рублей.

    Ранее суд Петербурга вынес приговоры фигурантам другого дела о хищениях при строительстве подводных лодок.

