Французская прокуратура попросила для Саркози новый срок

СМИ: Во Франции прокуратура просит семь лет тюрьмы для экс-президента Николя Саркози

Tекст: Тимур Шайдуллин

Обвинение настаивает на ужесточении наказания для бывшего президента Франции Николя Саркози, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro. Как сообщает издание: «Сторона обвинения вновь потребовала приговорить Николя Саркози к семи годам лишения свободы, что на два года больше, чем срок, который в конечном итоге был назначен судом первой инстанции за предполагаемое ливийское финансирование его победной президентской кампании 2007 года».

Рассмотрение жалобы политика на первоначальный приговор стартовало в апелляционном суде Парижа 16 марта. В апреле бывший глава государства приступил к даче показаний. Ожидается, что инстанция вынесет окончательный вердикт 30 ноября.

Расследование возможных финансовых махинаций началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов о передаче Ливией 50 миллионов евро на нужды штаба Саркози. В 2018 году экс-президенту предъявили обвинения в коррупции, незаконном финансировании кампании и сокрытии растраты государственных средств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2025 года Николя Саркози был приговорен к пяти годам тюремного заключения по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. В конце октября его поместили в парижскую тюрьму Санте для отбытия наказания.

В этой тюрьме заключенные пригрозили Саркози местью за Муаммара Каддафи. А 10 ноября апелляционный суд Парижа удовлетворил его ходатайство об освобождении из тюрьмы и помещении под судебный контроль.