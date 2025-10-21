С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно0 комментариев
Саркози отправился в тюрьму для начала отбывания срока
Саркози отправился в тюрьму Санте для отбытия пятилетнего срока
Николя Саркози, осужденный за получение ливийских средств на избирательную кампанию 2007 года, отправился в тюрьму Санте для начала пятилетнего заключения.
Бывший президент Франции Николя Саркози покинул свой дом в сопровождении супруги Карлы Бруни и отправился в тюрьму Санте в Париже для начала отбытия срока, сообщает BFMTV.
Перед отъездом он поприветствовал собравшихся перед его домом сторонников. После этого Саркози сел в автомобиль, который направился в пенитенциарное учреждение.
Телеканал отмечает, что кортеж Саркози сопровождали около 15 мотоциклистов полиции. Экс-президент начнет отбывать наказание во вторник. Решение о его заключении было принято судом Парижа 25 сентября: 70-летний Саркози получил пять лет тюрьмы.
Саркози признали виновным по делу о ливийском финансировании его президентской кампании 2007 года. Расследование стартовало еще в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов о возможной передаче ливийскими властями 50 млн евро на нужды предвыборной гонки экс-президента.
В 2016 году бизнесмен Зияд Такиеддин сообщил, что лично перевозил из Ливии в МВД Франции чемоданы с 5 млн евро наличными, часть которых он передал самому Саркози. Хотя в 2020 году Такиеддин отказался от этих обвинений, в 2018 году против Саркози были выдвинуты обвинения в коррупции, незаконном финансировании кампании и сокрытии растраты ливийских средств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Франции Николя Саркози признался, что не ожидал приговора к реальному тюремному сроку с немедленным приведением приговора в исполнение.
Ранее сообщалось что Саркози начнет отбывать пятилетний срок по делу о финансировании его предвыборной кампании со стороны Ливии в 2007 году 21 октября.
Экс-президент Франции будет отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в Париже.