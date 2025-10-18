Стало известно о содержании Саркози в одиночной камере

BFMTV: Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает телеканала BFMTV со ссылкой на источники, условия содержания бывшего французского лидера будут отличаться от стандартных: ему предоставят отдельную камеру, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что бывший президент Франции Саркози начнет отбывать пятилетний срок по делу о финансировании его предвыборной кампании со стороны Ливии в 2007 году 21 октября.

В сентябре Саркози признался, что не ожидал приговора к реальному тюремному сроку с немедленным (то есть до апелляции) приведением приговора в исполнение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд во Франции признал Саркози виновным по делу о получении средств для предвыборной кампании 2007 года из Ливии. Он отказался просить президента Франции Эммануэля Макрона о помиловании после вынесения приговора.